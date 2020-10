In questi giorni la Corte di Cassazione ha portato alla ribalta l'Imu ed ha introdotto una grande novità: si paga anche per la prima casa. Non ci stiamo sbagliando, in alcuni determinati casi si perde l'esenzione che spetterebbe per l'abitazione principale. Ne abbiamo anche nei parlato nei giorni scorsi (in questo articolo), quando abbiamo focalizzato la nostra attenzione sul comportamento scorretto delle famiglie, che per risparmiare sull'Imu della casa vacanza, uno dei due coniugi decide di prendervi la residenza e farla diventare l'abitazione principale.

In questi giorni la Corte di Cassazione ha portato alla ribalta l'Imu ed ha introdotto una grande novità: si paga anche per la prima casa. Non ci stiamo sbagliando, in alcuni determinati casi si perde l'esenzione che spetterebbe per l'abitazione principale. Ne abbiamo anche nei parlato nei giorni scorsi (in questo articolo), quando abbiamo focalizzato la nostra attenzione sul comportamento scorretto delle famiglie, che per risparmiare sull'Imu della casa vacanza, uno dei due coniugi decide di prendervi la residenza e farla diventare l'abitazione principale. Questa decisione ha dei risvolti di fatto anche per le famiglie dei separati.

Stando all'interpretazione della Cassazione l'agevolazione fiscale sull'abitazione principale spetterebbe unicamente al proprietario ed ai suoi famigliari. Ok, fin qui va tutto bene. La persona separata perderebbe, di fatto, le agevolazioni relative all'Imu. Proviamo ad andare a vedere nel dettaglio cosa starebbe accadendo.

Imu, i casi in cui si perde l'esenzione per l'abitazione principale!

Quali sono i casi nei quali si perde l'esenzione al pagamento dell'Imu per l'abitazione principale? La Suprema Corte ha chiarito che la norma prevede l'esenzione dal pagamento nel caso in cui, oltre alla residenza anagrafica, la famiglia abbia la dimora abituale in quell'alloggio. Molto chiaramente i giudici hanno spiegato che all'interno della abitazione vi deve avere la dimora abituale tutta la famiglia, non un solo membro della stessa. La conseguenza è molto evidente: l'agevolazione, che permette di non pagare l'Imu, non può essere fruita da quanti siano separati di fatto. Il coniuge che vive per conto suo, in una casa diversa rispetto a quella in cui ha la dimora la famiglia, non ha diritto ad alcun tipo di agevolazione.

In questa sede dobbiamo ricordare che la convivenza, oggi come oggi, è tutelata nello stesso modo - o quanto meno in maniera molto simile - del matrimonio. Anche in questo caso vige la regola della stabile coabitazione e dell'assistenza materiale e morale. In altre parole la convivenza non potrebbe stare in piedi nel caso in cui le due persone coinvolte non avessero una dimora abituale nella stessa abitazione. Per poter ottenere un'agevolazione fiscale, come quella che vale per l'Imu sull'abitazione principale, le persone devono risiedere e dimorare stabilmente nella stessa casa. In caso contrario il beneficio decade.

Imu, anche i contribuenti hanno ragione!

L'Imu in questi mesi non è finita unicamente sotto i riflettori della Corte di Cassazione. La sezione distaccata di Pescara della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, ha accolto l'appello portato avanti da un contribuente relativamente ad un accertamento relativo all'Imu. Il contribuente riteneva che sussistesse il presupposto per poter usufruire dell'aliquota agevolata per l'imposta sull'abitazione principale: nel caso specifico il contribuente aveva la residenza anagrafica in un immobile per ragioni di lavoro, mentre il coniuge aveva la residenza anagrafica in un altro immobile.

La società che riscuoteva l'Imu riteneva che il coniuge, avendo posto la propria residenza in un altro comune - benché limitrofo -, non avrebbe dato la possibilità di configurare, nemmeno presuntivamente, il requisito della dimora abituale dei coniugi. La Corte di cassazione, invece, con sentenza n. 20130/2020 ha deciso di accogliere il ricorso in quanto, stando al D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 2, si stabilisce che:

l’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (…). Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Quando non si deve pagare l'Imu?

A questo punto molti nostri lettori si porranno una domanda: quali sono i casi in cui si può evitare di pagare l'Imu? Originariamente questa imposta doveva essere pagata per tutte le proprietà immobiliari, quindi anche per l'abitazione principale. Nel 2014, però, con la Legge di Stabilità, ha abolito l'Imu per la prima casa, con alcune eccessioni.

Come prima casa si intende l'immobile che viene utilizzato come abitazione principale. Deve essere iscritto nelle categorie catastali dalla A/2 alla A/7. Il proprietario e la sua famiglia vi devono vivere abitualmente e vi devono aver stabilito la propria residenza anagrafica. Nel caso in cui il nucleo famigliare (o alcuni membri della famiglia) abbia la residenza su diversi immobili, tutit ubicati all'interno dello stesso Comune, solo uno è esentato dal pagamento dell'Imu. L'imposta sulla prima casa è dovuto nel caso in cui l'abitazione principale sia una casa signorile, una villa od un castello.