Gli incentivi auto sono partiti, le richieste sono tante, ed i plafond si stanno esaurendo. I vantaggi dell'elettrico, in ottica di rivoluzione verde, oltre agli incentivi sull'acquisto dell'auto, consente anche di avere l'esenzione dal pagamento del bollo per i successivi 5 anni dall'acquisto, ulteriori incentivi forniti dalle regioni o dal tuo comune.

Ma andiamo per ordine

Bonus auto: gli incentivi statali

I nuovi incentivi previsti con il bonus auto disposto dal nuovo Decreto Agosto, saranno disponibili fino al 31 dicembre 2020, a meno che i fondi disposti dal Governo italiano non si esauriscano in anticipo, come sembra stia accadendo.

Il valore degli incentivi economici per il bonus auto dipenderà dalla tipologia di automobile che si intende acquistare, e se il richiedente ha bisogno di usufruire anche della rottamazione della sua vecchia automobile.

Dunque, l’importo del bonus auto sarà pari a 10.000 € per l’acquisto di un’automobile elettrica con emissioni tra 0 e 20 g/km, in caso di rottamazione della vecchia auto immatricolata prima del primo gennaio 2010. Tale contributo scenderà a 6.000 € se non è prevista alcuna rottamazione.

Bonus auto: incentivi locali

Per favorire l’acquisto di vetture a basso impatto ambientale diverse regioni e alcune singole città hanno stanziato una serie di incentivi che in molti casi si sommano a quelli messi a disposizione dall’Ecobonus. Passiamoli in rassegna.

L’Emilia Romagna ha deciso di stanziare un fondo per incentivare l’acquisto delle sole vetture ad alimentazione ibrida, con un incentivo di 191 euro all'anno per tre anni. Nessun incentivo per le auto elettriche.

Il Friuli-Venezia Giulia ha deciso di stanziare per il 2020 un fondo di 4 milioni di euro per gli incentivi auto regionali. Per usufruire dell’iniziativa, i residenti nella Regione devono rottamare una vettura a benzina o diesel di classe Euro 4 o inferiore per acquistare un veicolo ad uso privato nuovo, km 0 o usato con meno di due anni dalla data di prima immatricolazioni. Per un auto elettrica l'incentivo arriva a 5.000 euro per l'acquisto di un auto nuova, e di 2.500 euro per un auto usata.

La Lombardia è una delle prime regione italiane che si è mossa per mettere a disposizione dei propri residenti la possibilità di usufruire di incentivi per l’acquisto di vetture a basse emissioni. Il fondo da 18 milioni di euro stanziato per i privati per il biennio 2019-2020 si è esaurito in pochi mesi. Al momento, quindi, non sono disponibili incentivi in Lombardia, ad eccezione del comune di Milano.

Il capoluogo lombardo ha messo a disposizione dei propri residenti la possibilità di ottenere un incentivo locale che può essere cumulato con l’Ecobonus statale. Per poter usufruire di questa iniziativa, il richiedente deve rottamare un veicolo benzina fino a Euro 2 o diesel fino a Euro 5. In caso di acquisto di auto elettrica il bonus arriva a 9.600€ oppure si può beneficiare di un contributo pari al 60% del costo totale.

Il Piemonte invece ha dato priorità agli incentivi per le piccole e medie imprese.

La Valle d’Aosta ha messo a disposizione dei propri cittadini un fondo da 7 milioni di euro che permette ai privati residenti da almeno due anni e alle aziende con sede nella Regione di usufruire di un incentivo regionale sull’acquisto di vetture a basso impatto ambientale con valore di emissioni di CO2 inferiore a 70 g/km. Il bonus per i privati è di 6.000 euro per l’acquisto di vetture con prezzo inferiore ai 60.000 euro, IVA esclusa.

La regione Veneto ha approvato la creazione di un bando rivolto ai cittadini privati che vogliono acquistare una vettura a basso impatto ambientale, rottamandone una altamente inquinante. L'acquisto di un auto elettrica consente di avere fino a 4.500 euro di bonus.

Bollo: esenzione per le auto elettriche

Gli autoveicoli, azionati con motore elettrico, godono dell'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque anni a decorrere dalla data di prima immatricolazione; alla fine di questo periodo, per gli autoveicoli elettrici si deve corrispondere una tassa pari ad un quarto dell'importo previsto per i corrispondenti veicoli a benzina.

Auto elettriche: ma quanto si spende?

Le elettriche da un punto di vista di tecnologia, innovazione e contributori alla riduzione dell'inquinamento sono efficienti. Ma tale grande efficienza come si traduce in costi per 100 km minori rispetto a quelli delle automobili convenzionali?. La risposta non è semplice non solo perché i prezzi dell’energia elettrica sono molto variabili, ma anche perché il modo con il quale si carica la batteria ha la sua influenza. Brevemente con l'aiuto di alcuni analisi riportate su alcuni magazine di auto, provo a dare alcuni elementi per una propria riflessione.

Il primo aspetto è quanti km si possono percorrere con l'equivalente del litro "elettrico", chiamato KWh. Ad esempio per una Renault Zoe con 1Kwh si percorrono 5 Km, perdendo circa 0,8Km per la perdita di energia che si ha per ricaricarica. Infatti l'efficienza di ricarica è tra gli 80 e 85%. Ogni Kwh ricaricato, la vera energia immagazzinata nella batteria è tra 0,8 e 0,85KWh. Dunque per percorrere 100km saranno necessari circa 20Kwh.

Poi vi è il modo con cui si ricarica. Se ricarico a casa con il mio impianto fotovoltaico il costo sarà bassissimo perché la vita utile dei pannelli è maggiore di 20 anni e anche le spese di gestione sono basse. Ricaricando dalla rete elettrica è verosimile un costo totale (con oneri di sistema, dispacciamento e simili) di 20 cent/kWh che porta ad un esborso di 4 euro per 100 km, paragonabile a quello di un’auto a metano. Le colonnine a 22 kW in corrente alternata erogano energia a circa 40 cent/kWh e quindi il costo raddoppia, arrivando a 8 euro/100 km. Con i prezzi attuali si tratta di un esborso paragonabile a quello di una vettura a gasolio che percorra 16 km/litro. Ricaricando alle colonnine fast a corrente continua il prezzo sale a circa 55 cent/kWh, cosa che porta il costo a 11 euro/100 km, simile a quello di una vettura a benzina e superiore a quello che una buona ibrida plug-in riesce a fare in città, dove il recupero dell’energia è molto efficace.

Con una percorrenza annua media di 15.000Km, il costo di ricarica oscillerà tra 600 e 1650 euro.

In conclusione da un punto di vista di allineamento alle politiche green, passare all'elettrico è un dovere. Gli incentivi messi in campo consentono ad esempio ad un milanese di poter avere fino a 19.600 euro di incentivi, oltre all'esenzione del bollo (mediamento intorno ai 200 euri annui). Se sul rifornimento il risparmio potrebbe all'inizio non essere apprezzato, sicuramente ne potrà giovare l'auto che richiederà meno manutenzione per conservare l'efficienza del motore.