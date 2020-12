Bonus assunzione disoccupati: riconfermati ed incrementati i contributi a fondo perduto e i benefici fiscali previsti dal decreto agosto per incentivare l'occupazione, soprattutto per quanto riguarda giovani sotto i 36 anni, donne e residenti nelle regioni del sud Italia. Ecco quali sono le principali misure previste dalla Legge di Bilancio.

Il 2020 rimarrà nella storia ma il 2021 sarà l'anno del tuo riscatto! Per te abbiamo realizzato un video dove ti viene spiegato come poter fare soldi ed avere entrate extra investendo sui mercati finanziari. Cosa aspetti? Datti una possibilità! Vieni a scoprire cosa ti riserva il 2021!

Come sappiamo, il 2020 è stato un anno devastante a dir poco per l'economia italiana sia per le aziende che per i dipendenti che si sono visti ridurre inevitabilmente i contratti e gli orari di lavoro nel caso migliore e nel peggiore dei casi sono rimasti a casa in disoccupazione o nell'interminabile attesa della cassa integrazione.

Il Decreto Agosto aveva già previsto alcune misure aggiuntive oltre a quelle già in vigore e oltre al blocco dei licenziamenti per incentivare l'assunzione di soggetti disoccupati svantaggiati, ma col perdurare dello stato di emergenza è purtroppo cambiato poco in termini concreti per quanto riguarda i dati sull'occupazione, che restano comunque preoccupanti.

Stando agli ultimi dati ISTAT infatti il tasso di occupazione nel terzo trimestre 2020 è al 57,8%, ed è leggermente cresciuta la percentuale di soggetti che non percepiscono alcun sostegno al reddito per lo status di disoccupati.

Inoltre in lieve crescita anche il numero di inoccupati e inattivi, cioè coloro che si inseriscono nella categoria di quelli che non lavorano, non percepiscono disoccupazione, non frequentano scuole, università né corsi di formazione per avere una specializzazione adatta al mondo del lavoro, ma neanche risultano negli elenchi degli uffici del lavoro, quindi per la legge non sono attivi nell'effettiva ricerca di un impiego.

A fare parte di quest'ultima categoria sono soprattutto i giovani sotto i 30 anni. La statistica inoltre mostra dati marcati riguardo alla diminuzione degli autonomi, cioè quelli che hanno cessato la propria attività ed inoltre un aumento netto dei lavoratori ad orario ridotto con contratto part-time involontario.

Aumentano i precari e i disoccupati, categorie a rischio sulle quali il Governo, ed in particolare la Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali Nunzia Catalfo ha da sempre dichiarato di voler investire. Le sue più recenti affermazioni infatti sia sui social che nelle interviste pubbliche sostengono continuamente la ferma volontà di mettere in primo piano sull'agenda del Governo e del Ministero il sostegno ai giovani e a tutte le altre categorie che sono in questo momento inevitabilmente svantaggiate nel mondo del lavoro.

Questo promuovendo iniziative soprattutto al sostegno dell'occupazione abbattendo i costi delle aziende, ma anche con progetti per la rioccupazione puntando su formazione e riqualificazione dei soggetti senza lavoro, come la stessa Ministra ha recentemente affermato durante il suo intervento durante l'assemblea “Equologica 2020”:

“Investire nel capitale umano e nelle nuove competenze significa investire anche nella produttività. Investire nel sostegno al reddito dei cittadini significa investire anche nell'economia. Investire nelle persone significa investire sul futuro del nostro Paese.”

Potenziare le misure di politiche attive del lavoro dunque, per aiutare le aziende a contribuire ad investire sul futuro dell'economia produttiva del paese. Per questo, per il 2021 sono state pensate alcune soluzioni aggiuntive che potrebbero includere nuove categorie che prima erano state escluse dai provvedimenti, come ad esempio l'innalzamento della soglia dell'età massima per la quale ottenere l'esenzione dei contributi che l'anno prossimo passa da 35 a 36 anni di età o anche l'inclusione delle donne disoccupate nello sgravio contributivo totale per tutte quelle che siano senza lavoro da almeno 24 mesi, e senza limiti di età o residenza.

Bonus incentivi assunzioni disoccupati: le novità 2021

Con la Legge di Bilancio 2021 molti bonus lavoro saranno dunque riconfermati, prorogati ed altri potenziati. Sperando in una prossima ripartenza delle attività produttive per il 2021 e in un rilancio dell'economia già messa a dura prova dalla pandemia.

Misure formulate per agevolare le aziende nella ricerca e successiva assunzione di candidati che siano esenti da contributi. Inoltre saranno aggiunti altri incentivi rivolti a particolari categorie svantaggiate come quelle dei disoccupati residenti al sud o per le donne e i giovani senza un regolare contratto da tempo.

La maggior parte dei bonus incentivo sono sotto forma di formule decontributive, cioè prevedono uno sconto a seconda del soggetto che si intende assumere, soprattutto per quanto riguarda i contributi Inps che il datore di lavoro deve versare per il dipendente.

Le percentuali di sconto sono variabili, vanno dal 15% fino ad arrivare al 100% e molte di loro sono cumulabili. All'interno di queste misure vanno ad inserirsi inoltre anche altre in forma di contributi a fondo perduto erogati dall'Unione Europea in collaborazione con le regioni, e prevedono oltre allo sgravio per i contributi anche un contributo economico che servirà a sostenere i costi dello stipendio del lavoratore per il periodo prestabilito.

Ricordiamo sempre che tutti i bonus sono validi se il datore di lavoro è in regola con i documenti in merito agli oneri contributivi (DURC) dovuti al momento della nuova assunzione e soprattutto che ogni lavoratore assunto con sgravio fiscale dovrà fare in modo di aumentare il numero dei dipendenti in forza all'azienda e quindi occorre anche che la stessa non abbia effettuato licenziamenti né collettivi né individuali se riferiti allo stesso inquadramento per il quale viene assunto il nuovo lavoratore. Inoltre il blocco dei licenziamenti per i dipendenti con le stesse mansioni dovrà perdurare per tutta la durata del beneficio di sconto contributivo, pena la restituzione dei bonus ricevuti indebitamente, che saranno maggiorati di eventuali sanzioni.

Bonus lavoro per i giovani disoccupati: come funziona

La decontribuzione per i giovani già prevista dal Decreto Agosto è stata prorogata anche per il 2021. L'agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro ANPAL, comunica che il bonus per assunzione giovani potrà essere richiesto da tutte le aziende che non abbiano effettuato licenziamenti nei 6 mesi precedenti la nuova assunzione, ed è destinato a soggetti che non abbiano ancora compiuto 36 anni e che siano in stato di disoccupazione o non abbiano mai avuto un contratto a tempo indeterminato.

Significa che, se privi di impiego, devono essere iscritti nelle liste degli uffici per il lavoro o aver firmato il patto che attesti che sono alla ricerca attiva di un impiego.

Per questo tipo di bonus è previsto lo sconto dei contributi al 100% fino ad un massimo di 6000 euro per ogni soggetto assunto. Il bonus è erogato per le assunzioni a tempo indeterminato ma anche per le trasformazioni di contratto da intermittente o da determinato ad indeterminato.

Lo sconto sui contributi può durare 36 mesi o arrivare fino a 48 mesi nel caso di assunzioni per aziende che hanno sede in regioni che sono state inserite nella lista di quelle cosiddette svantaggiate: Sicilia, Sardegna, Calabria, Puglia, Basilicata, Campania, Molise e Abruzzo.

Nuovo bonus donne disoccupate 2021, come funziona?

Il bonus per assunzioni donne che già era in vigore sarà incrementato ulteriormente per il biennio 2021 2022. Introdotto con la Legge Fornero n. 92/2012 e dal decreto interministeriale n. 371/2019.

Prevedeva già il 50% di sconto sui contributi per assunzione di donne disoccupate con determinati requisiti. Nella Legge di Bilancio la grande novità è che la decontribuzione raddoppia fino ad arrivare al 100%. Per favorire l'occupazione femminile inoltre sono stati tolti i limiti di residenza in determinate aree che prima erano stati fissati per quanto riguarda le donne disoccupate da almeno 24 mesi.

Per quelle oltre i 50 anni la misura rimane invariata, l'assunzione sarà esente da contributi Inps per il periodo stabilito. In questo caso per "donne disoccupate" si intende che siano state nei mesi precedenti previsti, prive di un regolare contratto di lavoro anche se non iscritte ai centri per l'impiego.

I limiti di età e disoccupazione non sono più previsti neanche per le donne che risiedono nelle regioni del sud ed in particolare in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Anche per questo bonus le imprese devono con l'assunzione del soggetto, dimostrare di aver aumentato il numero dei lavoratori impiegati in azienda rispetto all'anno precedente. Saranno esenti da contrbuti anche le assunzioni di donne nei settori aziendali caratterizzati da una notevole disparità di genere come ad esempio agricoltura, edilizia e costruzioni, e l'industria estrattiva. Tutte le tipologie di aziende rientranti nei settori sono elencate e consultabili al comma 2 del D.Lgs 81/2015 come previsto dal decreto ed indicate con le rispettive sezioni Ateco.

A favore delle donne che intendono mettersi in proprio inoltre restano sempre in vigore le precedenti misure per favorire l'autoimprenditorialità, in forma di bonus, prestiti agevolati e contributi a fondo perduto che serviranno come incentivo per promuovere la costituzione di imprese al femminile, anche in forma di associazioni e cooperative.

Bonus disoccupati e sconto contributi per il Sud Italia

Le aziende che hanno la propria sede nelle regioni considerate ancora svantaggiate in materia di lavoro ed occupazione come previsto anche nel 2020, continueranno a beneficiare dello sconto sui contributi previdenziali nella misura del 30%, per favorire l'adeguamento al resto d'Italia saranno inoltre stanziati ulteriori fondi a copertura della misura fiscale con il contributo dell'Unione Europea.

Lo sconto viene conteggiato sui versamenti previsti per Inps ma non per quelli Inail. Il bonus è cumulabile ed abbinabile anche con altri sgravi fiscali previsti per assunzione di disoccupati.

Le regioni interessate sono quelle in transizione che ancora non hanno raggiunto l'uniformità in percentuale di occupazione con quelle del resto d'Italia, e cioè secondo le ultime statistiche : Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Molise, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Bonus disoccupati: beneficiari di Reddito di Cittadinanza

Ad accompagnare il Reddito di Cittadinanza è in vigore anche il bonus che sconta la misura contributiva in seguito all'assunzione con contratto di un lavoratore che risulti beneficiario del contributo per il reddito.

Le aziende che intendono assumere un lavoratore con queste caratteristiche avranno un esonero contributivo nella misura del 50% dell'importo totale del reddito spettante. Il massimo di sconto è fissato in 390 euro al mese come è possibile leggere anche sul sito ufficiale del Reddito di Cittadinanza:

"Se le attività intraprese portano ad un’assunzione a tempo pieno e indeterminato l’esonero contributivo per il datore di lavoro è pari alla metà dell’importo mensile del Reddito di Cittadinanza fino ad un massimo di 390 euro mensili, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e il numero delle mensilità già godute dal beneficiario stesso e, comunque, per un periodo non inferiore a 6 mensilità."

Mentre per gli stessi soggetti è previsto anche un bonus per la formazione da utilizzare presso enti formativi accreditati, in questo caso per agevolare la riqualificazione dei lavoratori viene riconosciuto lo sconto pari sempre alla metà del totale spettante del Reddito di Cittadinanza. Ovviamente come da legge i titolari del beneficio di sostegno al reddito dovranno presentare apposito modulo presso i centri provinciali per l'impiego stipulando il patto per l'inclusione e dichiarando l'immediata disponibilità in caso di chiamata per l'offerta di opportunità lavorativa.

Incentivi regionali per disoccupati: borsa lavoro

Il progetto borsa lavoro è erogato dalle regioni, dai comuni o da associazioni ed enti locali in collaborazione con i centri per l'impiego.

Si tratta di una modalità di assunzione con contratto di soggetti svantaggiati o o rientranti in particolari categorie: giovani sotto i 35 anni, giovani laureati, persone che sono disoccupate da sei mesi e più. L'azienda dovrà indicare nel bando le ore per le quali assumerà il lavoratore e le mansioni svolte.

Lo stipendio sarà pagato con i fondi destinati all'incentivo. Nel caso in cui si parli di tirocinio formativo occorre un determinato titolo di studio adatto alla mansione.

Il datore di lavoro in seguito alla fine del programma avrà successivi sgravi contributivi se intende trasformare il contratto e regolarizzare il tirocinante assumendolo in forza all'azienda a tempo indeterminato. Il bando per questo tipo di contratti viene in genere pubblicato sui siti istituzionali regionali, o sui siti provinciali dei centri per l'impiego ed in generale anche sulle pagine degli enti locali che partecipano all'informazione sulle politiche attive del lavoro come ad esempio i centri “Informagiovani”.

Bonus disoccupati: i contributi regionali a fondo perduto per le aziende

Tutte le regioni hanno ricevuto i fondi europei dal Fondo Sociale Europeo FSE, che devono essere utilizzati per il reinserimento nel mondo del lavoro per disoccupati di lungo termine o per la riqualificazione e formazione dei giovani senza prospettive lavorative.

Tutti contributi a fondo perduto sono variabili in base alle situazioni. Ma in alcuni casi si arriva anche ad erogare fino a 10000 euro per ogni lavoratore assunto. Soldi che dovranno essere usati come un fondo stipendio per i mesi previsti dal contratto di lavoro.

I bandi sono consultabili sui siti ufficiali delle regioni di competenza, ulteriormente previsti in attivazione per i primi mesi del 2021. Occhio agli avvisi ufficiali quindi perchè questo tipo di contributi vanno ad esaurimento quindi saranno erogati alle prime aziende che ne faranno domanda.

Questa sembra essere una delle migliori opportunità per chi ne ha diritto, soprattutto giovani diplomati e laureati per presentarsi ad un'azienda come “lavoratore a costo zero” .

Il vantaggio di essere assunti con questo tipo di programmi è anche quello di avere la certezza di essere perfettamente in regola e di maturare comunque contributi utili ai fini pensionistici, e nel caso in cui alla fine del contratto a termine non si dovesse trasformare a tempo indeterminato, l'esperienza lavorativa avrà comunque fatto cumulo nell'erogazione di un ammortizzatore sociale per chi perde il lavoro involontariamente come lo sono ad esempio la Naspi o la disoccupazione per i collaboratori detta Dis-coll.

Bonus disoccupati: come utilizzare al meglio gli incentivi per farsi assumere

Per i datori di lavoro intercettare domanda offerta e individuare le categorie che rientrano nello sgravio contributivo è un obiettivo di grande importanza ma lo è anche per i soggetti in cerca di lavoro.

Il consiglio per chi è alla ricerca di un impiego infatti è di essere ben informati su quale sia bonus incentivo al quale si può avere diritto come potenziali dipendenti ed inserire un'apposita dicitura in evidenza sul curriculum.

Spesso infatti i candidati commettono un grave errore, quello di credere che sia un cattivo biglietto da visita il fatto di essere disoccupati da tanto tempo ad un'azienda che potenzialmente potrebbe assumere. Ingenuamente molti considerano questo dato come sfavorevole perchè pensano che sarebbe come dichiarare di essere in “stato di bisogno” o di avere poca esperienza e quindi pensare di essere in un certo senso inadeguati.

Ma non è così: infatti è bene ricordare che la maggior parte delle aziende, oltre all'incremento del fatturato e della produttività, hanno come obiettivo primario proprio quello di abbassare i costi del lavoro quanto più possibile. Se un candidato si presenta dicendo di avere diritto a sgravi contributivi conoscendo già la legge di applicazione questo sarà sicuramente accolto con positività da parte di chi deve assumere nella maggior parte dei casi contribuirà alla presentazione di un buon biglietto da visita a parità competenze e conoscenze.

É quindi bene tenere a mente il consiglio di scrivere a quanto sconto si può avere diritto ed eventualmente a quale categoria considerata svantaggiata si appartiene citando proprio la legge di riferimento. Sia in sede di selezione inserendolo nella lettera di presentazione, che nel curriculum stesso , o anche spiegandolo in sede di colloquio.

Occorre tenere a mente che le aziende ricevono sempre una grande mole di curriculum e candidature e spesso tendono a non approfondire per risparmiare tempo, su dati che sembrano essere standard come esperienze lavorative e titoli di studio. Quindi mettere in evidenza lo sconto contributivo al quale il datore di lavoro avrebbe diritto, potrebbe avere molta rilevanza ai fini di una prima selezione.