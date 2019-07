In attesa che venga reso disponibile il portale per accedere al Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), c’è una “scorciatoia” riservata a chi, danneggiato dal fallimento delle quattro banche - Banca Etruria, Carife, Carichieti e Banca Marche - aveva già avuto accesso a un altro fondo, il Fondo Interbancario Tutela Deposito (FIDT). Chi aveva già dimostrato di avere i requisiti per accedere al rimborso dell’80% nel 2016 può ora richiedere un ulteriore 15% senza ripetere integralmente la procedura.

Accesso al FIDT

Da luglio, ai sensi del comma 506 della legge finanziaria 2018 emendato con il Decreto Crescita, è possibile presentare per gli obbligazionisti subordinati delle 4 Banche la domanda di integrazione del contributo già ricevuto ovvero per ottenere un ulteriore 15%. La procedura da svolgere, in questo caso, presso il Fondo Interbancario tutela deposito anche on line https://fds1.fitd.it/, è semplice perché basterà inviare una autocertificazione indicando il numero di pratica precedente con la quale è stato riscosso l’80%, allegare un documento di identità ed il codice fiscale nonché l’iban.

Circostanze particolari

Ci sono circostanze in cui non sarà sufficiente presentare il numero di pratica. È il caso, ad esempio, del decesso del titolare delle obbligazioni subordinate, che comporterà più complesse procedure a carico degli eredi per avere il rimborso del 15%. Gli sportelli di Confconsumatori sono a disposizione degli interessati per fornire informazioni e assistenza.

E per tutti gli altri?