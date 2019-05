Tim Love, responsabile strategie azionarie Paesi Emergenti di GAM Investments, spiega che le più grandi operazioni di voto al mondo sono già iniziate in India: il partito nazionalista indù al potere, Bharatiya Janata Party (BJP), guidato da Narendra Modi, affronterà il Partito del Congresso nazionalista indiano presieduto da Rahul Gandhi, discendente della famiglia Nehru-Gandhi che ha dominato la politica indiana per decenni e la principale opposizione a Modi in occasione delle elezioni.

Il meccanismo di voto è complesso a causa delle dimensioni della popolazione del Paese. Dall’11 aprile al 19 maggio si recheranno alle urne, in 29 stati, circa 900 milioni di indiani, una popolazione che supera quella degli Stati Uniti e dell’Unione Europea messe insieme. Il voto avviene in sette fasi per consentire alle forze dell'ordine del Paese di garantire lo svolgimento delle elezioni in equità e sicurezza. Per costituire un governo di maggioranza un partito o una coalizione deve aggiudicarsi almeno 272 seggi dei 543 di cui è composta la Camera bassa del parlamento indiano, “Lok Sabha”. La coalizione designa il proprio leader che diventa quindi il Primo ministro del Paese.

Le elezioni vengono monitorate attentamente dagli osservatori del mercato, poiché il loro esito potrebbe segnare il ritmo dell'importante piano di riforme economiche del Paese lanciato dal governo Modi - spiega Tim Love -. Tra queste, la legge sulla tassazione di beni e servizi, un emendamento costituzionale che prevede la sostituzione di una miriade di tasse statali e nazionali per molteplici beni e servizi con un’unica imposta nazionale indiretta, e altre iniziative volte alla rapida digitalizzazione dell’economia indiana.