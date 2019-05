Amol Gogate, Asian Equities Analyst di Carmignac, spiega che Narendra Modi è stato eletto per un secondo mandato come Primo Ministro dell’India dopo una aver ottenuto una schiacciante vittoria alle elezioni nella più grande democrazia del mondo. Il suo partito, il BJP (Bharatiya Janata Party), ha ottenuto la maggioranza semplice con quasi 300 seggi su 542 nel Lok Sabha, l'equivalente indiano della Camera dei Comuni). I partner del BJP nell'Alleanza Democratica Nazionale ("NDA") hanno ottenuto altri 50 seggi, rafforzando ulteriormente la posizione di Modi. Questo risultato elettorale assicurerà un lungo periodo di stabilità politica in India.

Solo sei mesi fa, la popolarità di Modi aveva subito una battuta d'arresto, quando il suo partito aveva perso le elezioni regionali in tre grandi stati dell'India settentrionale e centrale (Rajasthan, Madhya Pradesh e Chhattisgarh). La maggior parte degli intervistati ritenevano che Modi avrebbe perso seggi nel nord e nel centro dell'India mentre, al contrario, avrebbe ottenuto pochi punti percentuali nell'est e nel sud del paese. Tuttavia il partito di Modi è riuscito a mantenere la propria leadership nel nord, per lo più nelle regioni dove l’hindi è la prima lingua, guadagnando al contempo seggi negli stati multilingue orientali e meridionali.

Uno dei fattori più importanti che ha portato Modi a vincere le elezioni sono stati gli attacchi aerei nel territorio pakistano di febbraio - spiega Amol Gogate -. Questi attacchi sono stati effettuati come rappresaglia dopo un atto terroristico nello stato indiano del Jammu & Kashmir avvenuto all'inizio dello stesso mese. Mentre i media internazionali dubitano del fatto che gli attacchi aerei abbiano colpito qualche terrorista, il fatto che Modi abbia intrapreso una mossa così coraggiosa ha destato molta ammirazione nel popolo indiano. L'altro fattore importante che ha portato alla vittoria di Modi alle elezioni è stato il fatto che il BJP abbia giocato di strategia.