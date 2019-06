Aneeka Gupta, Associate Director – Research di WisdomTree, spiega che dopo aver ottenuto un ampio mandato in occasione delle recenti elezioni parlamentari, ci aspettiamo che Modi si concentri sul rilancio della crescita sostenibile piuttosto che sullo stimolo della crescita a breve termine. La vittoria chiara e decisiva a favore dell'attuale National Democratic Alliance (coalizione di cui Modi è espressione) è di buon auspicio per la continuità delle politiche e per ulteriori riforme.

L'accento posto da Modi sul programma “8-6-4-2“ come priorità economica fornisce un quadro degli sforzi governativi per raggiungere una crescita reale del PIL dell'8%, un disavanzo di bilancio consolidato del 6%, un'inflazione del 4% e un disavanzo delle partite correnti del 2% - spiega Aneeka Gupta -. È probabile che il governo intraprenda riforme in settori chiave come la gestione dei terreni, il lavoro, il capitale e l’apparato normativo in grado di indirizzare l'India verso un percorso di crescita più sostenibile.

La situazione fiscale dell'India sembra già messa in discussione, per cui Aneeka Gupta si aspetta una maggiore dipendenza dalla politica monetaria per sostenere la crescita, dato che l'inflazione rimane bassa. La Reserve Bank of India (RBI) ha ridotto il tasso PcT di 25 punti base il 7 giugno per il terzo incontro consecutivo di quest'anno. La riduzione dei tassi di riferimento è stata trainata da una combinazione di fattori - debole attività economica globale, crescita interna flebile con una crescita più bassa prevista per l'anno fiscale 2020 e bassa inflazione complessiva.