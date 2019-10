L'inflazione bassa è causa di preoccupazione per i banchieri centrali perché se si abbassasse eccessivamente, il sistema potrebbe cadere in deflazione.

Jared Franz, Economista di Capital Group, spiega che l'inflazione bassa è causa di preoccupazione per i banchieri centrali perché se si abbassasse eccessivamente, il sistema potrebbe cadere in deflazione. Come insegnano i manuali di economia, la prospettiva che i beni costino meno domani, incoraggia la gente a posticipare gli acquisti. Si è anche meno propensi a richiedere prestiti, dato che ripagare il debito contratto diventa più difficile in un periodo di deflazione con il passare del tempo. Se un numero cospicuo di persone riducesse la spesa ed evitasse il credito, le imprese assumerebbero e investirebbero meno. Ma perché l'inflazione è rimasta così bassa, soprattutto a fronte di un mercato del lavoro prossimo alla piena occupazione? Le ragioni, in parte strutturali e in parte cicliche, manterranno probabilmente i tassi d'interesse bassi e la Fed rimarrà in uno stato accomodante per qualche tempo. Ecco i cinque fattori più significativi che stanno contenendo l'inflazione.

1. L’innovazione tecnologica in tutti i settori

Man mano che le società si modernizzano e diventano più efficienti, sono sempre più in grado di ridurre i costi e di abbassare il prezzo finale sostenuto dal consumatore - spiega Jared Franz -. Prendiamo per esempio Amazon che, subito dopo l'acquisizione di Whole Foods, ha tagliato i prezzi di uova, burro, formaggio, latte e altri prodotti. Ma la tecnologia ha anche un impatto sui prezzi di beni e servizi più complessi. L'industria automobilistica ne è un chiaro esempio. Le vecchie automobili con motore a combustione interna erano fatte di acciaio, alluminio e altre materie prime. Con la transizione delle auto verso il mondo dei computer e dunque la guida autonoma, le materie prime utilizzate non saranno più le stesse. La potenza di calcolo è storicamente disinflazionistica – se non addirittura deflazionistica – perché essa stessa diventa più veloce, i componenti migliorano e gli algoritmi diventano più intelligenti. Questo genere di progresso tecnologico sta avendo un impatto su molti settori.