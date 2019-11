E’ vero, io vi avevo messo in guardia, vi avevo detto che nonostante il sistema mediatico fosse già da terzo mondo chissà a cosa sarebbero arrivati man mano che i sondaggi comunque continuavano a premiare i partiti del centrodestra (esclusa Forza Italia).

Solo che anch’io, che ero preparato a tutto ciò, anzi come detto vi avevo persino messo in guardia, beh, anch’io non pensavo proprio che si potesse arrivare a livelli simili.

La cosiddetta informazione televisiva è semplicemente inguardabile.

Ma pur in questa situazione incresciosa c’è chi addirittura supera tutti, chi eccelle in negativo, mi riferisco al canale televisivo La7 per il quale l’unico aggettivo che può identificarlo è “vomitevole”.

Bisognerebbe davvero chiedersi chi c’è dietro Cairo, un signore che ha lavorato per tredici anni per Berlusconi finché nel 1995 la Fininvest ha sciolto il contratto, Cairo infatti era incappato nelle maglie della giustizia ed è stato condannato per vari reati: appropriazione indebita, false fatture e falso in bilancio.

Insomma avete capito.

A quel punto Cairo si mette in proprio e dopo la sentenza definitiva da parte della Giustizia, entra nel mondo dell’editoria acquisendo la “Editoriale Giorgio Mondadori SpA”.

Da quel momento un’ascesa continua che lascia tanti … a bocca aperta.

Citiamo solo le due acquisizioni più importanti, nel 2013 acquisisce da Telecom Italia la rete televisiva La7 e nel 2016 acquisisce RCS MediaGroup, RCS ossia Rizzoli Corriere della Sera, il più grande gruppo editoriale italiano proprietario oltre che del Corriere della Sera anche della Gazzetta dello Sport.