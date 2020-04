Chi nulla. E chi troppo. A fronte dei lavoratori che ancora aspettano dall’Inps i 600 euro di bonus promessi dal governo in alternativa alla cassa integrazione in deroga, ci sono quelli che non solo li hanno ricevuti senza averne diritto, ma che hanno percepito anche la Naspi. In sostanza, prendono più soldi in questo momento di emergenza di quanti ne ricevessero prima. Alla faccia del senso civico che gli italiani avrebbero dovuto dimostrare in questa fase di profonda crisi economica. Questo è l’appello di Fisascat Padova e Rovigo, con il sostegno della Cisl locale. Secondo i dati da loro raccolti, ci sarebbe un ampio numero di persone che hanno presentato la domanda senza rientrare nei parametri previsti dal decreto Cura Italia. E nella confusione generale delle autocertificazioni, delle email da spedire, tra server dell’Inps ko e garanzie che tutto sarebbe andato bene, l’hanno pure ricevuta.

Inps: 4,4 milioni di richieste per il bonus, 900 mila in attesa

Sciacalli. Furbetti. E’ così che li chiamano i giornali locali. D’altronde l’Inps lo ha anche ammesso. Se si effettuassero controlli accurati per tutte le richieste, i tempi potrebbero allungarsi ulteriormente e sarebbe un guaio.

E in questo marasma di domande per il bonus, c’è chi ancora non ha ricevuto quanto stabilito dal decreto liquidità, gli ultimi dati parlano di 4,4 milioni di richieste totali pervenute all’ente previdenziale, con 3,5 milioni di persone che hanno ricevuto il versamento e 900mila ancora in attesa.

Per le quali, tuttavia, le prospettive non sono affatto positive, stando a quanto dichiarato dal presidente dell’ente contributivo Pasquale Tridico: perché 250mila persone avrebbero spedito l’iban sbagliato, 400mila non ne avrebbero il diritto. Infine, si segnala la discrepanza tra gli oltre 450mila lavoratori appartenenti alle casse private che hanno fatto richiesta, a fronte dei soli 200 milioni stanziati, validi per un totale circa di 333mila richieste.

Cig, pagamenti Inps: nel Comasco 70mila in attesa

C’è poi il problema della Cassa Integrazione, che per certi versi è ancora più grande del bonus. Anche in questo caso a lanciare l’allarme è stata la Fisascat di Padova e Rovigo. "Ci sono aziende che hanno chiesto la cassa integrazione e hanno continuato a lavorare, approfittando del fatto che nel frattempo a pagare i dipendenti sarebbe stato lo Stato. Ci sono persone che tra Naspi e bonus di 600 euro hanno preso più soldi di quanti non ne prendessero prima della crisi, e altre che non hanno i soldi per fare la spesa”. Ma se l’allarme è stato lanciato dal Veneto, la questione Cig riguarda un po’ tutta Italia. Nel Comasco ad esempio, il campanello d’allarme arriva dalla Uil: in settantamila, un terzo del totale sul territorio, stanno ancora spettando i soldi della cassa integrazione e solo qualche imprenditore è riuscito ad anticipare un po’ di liquidità ai suoi lavoratori, facendo fondo alle proprie casse con il rischio di ritrovarsi a corto di denaro.

Cassa Integrazione: se Regioni e governo litigano, l'Inps non paga

Dall’atra parte, ci sono governo e regioni che litigano. I casi della Sicilia e della Sardegna sono due dei più emblematici. Perché stando a quanto riferito da Alessandra Todde del Movimento Cinque Stelle, sottosegretaria di origine sarda:

se i lavoratori non hanno ricevuto il denaro è perché la Regione non ha ancora spedito le richieste. E finché l'Inps non riceve l'esito delle valutazioni, non può erogare il denaro previsto: dalla Sardegna, in questo senso, non sarebbe ancora pervenuto il materiale.

Ma l’assessorato al Lavoro sardo ha subito risposto per le rime, dichiarando che l’attività della regione è regolare e che ogni giorno viene regolarmente inoltrato il flusso delle istanze. Dalla Sicilia invece confermano: un mese di problemi tecnici informatici e tuttora si va a rilento, è la denuncia drammatica della Cgil. Perché nessuna delle 39mila aziende dell’isola che hanno richiesto la Cassa Integrazione in deroga è stata pagata. E quindi sono 140mila lavoratori senza stipendio da 2 mesi.

Cig, il caso della Puglia: dall'Inps risposte al 90% dei richiedenti

Virtuosa, a quanto pare, è la Puglia. Almeno per quanto riguarda la città di Lecce in aggiunta alla provincia: sono infatti più di 2.400 le domande di attivazione degli ammortizzatori sociali pervenute all’Inps, che è riuscita a rispondere al 90% del totale, collocandosi al sesto posto della classifica nazionale per pratiche definite.