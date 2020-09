Parlando d’intelligenza, ci riferiamo al modo in cui, questi giochi, entrano in contatto con le persone in maniera sempre più profonda.

Videogiochi sempre più intelligenti, ecco il futuro che ci aspetta. Il mondo video ludico è cambiato radicalmente nel corso di questi ultimi anni, passando dalla semplicità dei giochi arcade a forme di gioco sempre più complesse e intelligenti.

Parlando d’intelligenza, ci riferiamo al modo in cui, questi giochi, entrano in contatto con le persone in maniera sempre più profonda e complessa: siamo passati da giochi che coinvolgevano solamente la nostra vista e udito, a forme di gioco molto più evolute, capaci di giocare con tutti i nostri sensi.

Questo è come l’AI (intelligenza artificiale) è entrata prepotentemente nello scenario video ludico, plasmando un tipo di gioco che sembra piacere a tutti, soprattutto ai più giovani. L’implementazione di questa nuova tecnologia nei videogiochi è nata dall’esigenza dell’industria di innovarsi.

Le nuove generazioni, infatti, stanche dei giochi monotoni e poco coinvolgenti stavano minacciando indirettamente le vendite dei produttori di giochi, i quali hanno dovuto guardare a qualcosa di nuovo. Ma vediamo il perché, proprio i videogiochi, hanno ottenuto la prima posizione tra i prodotti a cui l’intelligenza artificiale viene applicata su base quotidiana.

I videogiochi esercitano una grande seduzione sugli esseri umani

I videogiochi hanno ricevuto e continuano a ricevere un consenso straordinario non solo tra i ragazzi ma anche presso il pubblico adulto, e non è difficile risalire alle cause del loro incredibile successo.

Gli esseri umani sono particolarmente sensibili a movimento, suoni e colori, e i videogiochi sono una grande fucina di questi elementi, rappresentati in un’incredibile moltitudine di varianti.

L’interattività, la possibilità di essere protagonista della scena, e la facoltà di verificare in modo rapido l’efficacia delle strategie e mosse adottate durante le fasi di gioco, rappresentano una forte attrattiva psicologica che permette di accrescere la propria autostima e la capacità di giudizio.

Inoltre il videogioco ha anche una grande valenza sociale, per esempio come argomento di conversazione e confronto.

Agenti virtuali sempre più intelligenti e autonomi

I videogiochi sono un banco di prova per chi studia l’intelligenza artificiale, ed è sempre alla ricerca di nuovi sistemi che permettano di raggiungere e superare le capacità e abilità degli esseri umani.

Algoritmi d’intelligenza artificiale sempre più complessi sono costantemente in fase di studio e sperimentazione; l’ambizioso obiettivo è la creazione di agenti virtuali capaci di realizzare strategie di grande complessità e assimilabili a quelle umane, in videogiochi dove competono diversi giocatori.

La sfida che tiene sul filo del rasoio i ricercatori IA è il tentativo rendere sempre più efficienti le tecniche per creare agenti con alto grado di autonomia, capaci di riprodurre processi mentali utili ad affrontare con successo eventi in ambienti ramificati e con una molteplicità di elementi.

Il futuro è quindi la messa a punto d’intelligenze artificiali che presentino ampie doti di elaborazione delle informazioni, capaci di gestire le dinamiche di flussi operativi articolati e dotati di soggettività.

In aggiunta, i modelli in fase di studio prevedono, per queste forme d’intelligenza artificiale in progress:

Assenza di pattern noti;

Assenza d’informazioni sullo stato dei giocatori;

Nessuna interazione fra di loro;

Nessuna interazione con l’ambiente.

Si tratta quindi di una frontiera, che in alcuni studi preliminari è già stata superata, tesa alla creazione di agenti quanto più indipendenti possibile, capaci quindi di sviluppare strategie di gioco complesse, paragonabili a quelle degli esseri umani più esperti e anche di superarle.

Una ulteriore e ambiziosissima challenge al vaglio dei ricercatori, è anche la possibilità di strutturare ambienti dove agenti virtuali e reali (esseri umani) possano collaborare per raggiungere obiettivi comuni.