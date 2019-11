Matteo Germano, Head of Multi-Asset, CIO Italy Amundi, spiega che per affrontare un mondo più incerto è indispensabile avere un approccio flessibile: la crescente influenza della politica nelle questioni economiche e i forti rischi geo(politici) fanno sì che quest’anno sia particolarmente necessario adottare un approccio agile all'asset allocation per beneficiare delle opportunità che le fasi di volatilità possono offrire agli investitori. Dopo un avvio d’anno in cui abbiamo mantenuto un atteggiamento cauto, a gennaio siamo diventati più positivi riguardo agli attivi rischiosi. A maggio Matteo Germano ha ridotto il rischio visto l’aumento dell’incertezza sul fronte commerciale. Ora stiamo entrando in una fase di rallentamento dell'economia mentre le banche centrali portano avanti delle politiche molto favorevoli: visto il contesto è consigliabile cercare in modo tattico delle opportunità in alcune attività rischiose mantenendo al contempo una forte focalizzazione sulle coperture per tutelarsi da un eventuale peggioramento delle prospettive.

Ora che manca poco al 2020, le parole chiave per gli investitori multi-asset sono volatilità, agilità e liquidità: le banche centrali accomodanti, il rallentamento dell'economia e le aree calde sul fronte geopolitico continueranno a influenzare il mercato offrendo delle opportunità. Tuttavia, man mano che il ciclo matura e la volatilità potenzialmente farà la sua ricomparsa, sarà importante mantenere un approccio effettivamente diversificato attivando alcune coperture. L’agilità sarà fondamentale per individuare i punti di ingresso sul mercato e aumentare in parte l’esposizione al rischio in un contesto che richiederà una certa prudenza. Infine, la gestione del rischio di liquidità rivestirà una grandissima importanza perché possibili variazioni del sentiment del mercato potrebbero causare una carenza di liquidità in alcune aree.