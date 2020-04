Come ogni tanto capita, vi chiedo di memorizzare sul vostro computer questo video ed ogni tanto andarvelo a rivedere anche in futuro.

E’ venuto il momento di parlare di un tema che sta alla base di tutto quel che sta accadendo e quel che accadrà nei prossimi giorni, un tema che è stato appena accennato nel video che ho pubblicato ieri.

Mi riferisco a quel che aveva detto il Sen. Alberto Bagnai, a proposito, approfitto immediatamente dell’occasione per scusarmi, nel mio video pubblicato ieri, infatti, gli avevo attribuito più volte l’appellativo di onorevole, mentre essendo stato eletto in Senato gli si deve attribuire il titolo di Senatore.

Comunque Bagnai, riassumo per chi non mi avesse seguito anche nella giornata festiva, sostiene che la cosiddetta Europa, ed in particolare i Paesi del Nord, ma anche la Francia, premono sul Governo italiano affinché richieda l’intervento del MES.

Italexit: alcuni punti di vista

Il motivo sarebbe naturalmente quello di dover successivamente, da parte nostra, accettare l’intervento della Troika e quindi la possibilità per questi Paesi di poter venire a comandare a casa nostra, tramite il noto Memorndum.

Il Senatore leghista sottolineava poi che non era la prima volta che ciò accadeva, e che era già successo due volte, una prima volta nel 2012 ed un’altra nel 2015.

Visto che sia nel 2012 che nel 2015 noi non abbiamo chiesto l’intervento del MES e non abbiamo avuto la troika in casa nostra, occorre capire nella realtà cosa sia accaduto.

Ebbene, utilizziamo l’ironia, anche se naturalmente non ci sarebbe nulla da ridere, perché noi, in effetti, abbiamo avuto la Troika in casa nostra, ma non ce ne siamo accorti, o meglio ce ne siamo accorti eccome se ce ne siamo accorti, ma non abbiamo attribuito alla Troika quel che è accaduto.

Nel 2012 sappiamo tutti cosa è accaduto, è arrivato Monti.

Benissimo sapete come è andata?

E’ andata così: l’Europa deve aver detto a Monti ok adesso veniamo noi a comandare a casa vostra e Monti gli deve aver risposto, ma non c’è bisogno, ditemi cosa devo fare e lo faccio direttamente io così non dovete neppure scomodarvi per venire qui.

E Monti ha così fatto quello che gli ha chiesto la Troika, anzi, per farsi bello, forse anche di più, ha distrutto la nostra domanda interna, ha massacrato le pensioni con la legge Fornero, precarizzato il lavoro, aumentato a dismisura la disoccupazione, insomma ha massacrato la nostra economia.

Bene! Anzi male, ve lo avevo detto che non c’era nulla da ridere. Ma adesso so che mi state chiedendo:

Sì, ma nel 2015???

Lo so che avevate la memoria corta.

Italexit e Renzi

Vi ricordate Renzi? Banca Etruria, Banca Marche, Carichieti e Cariferrara

Ha fatto, più o meno, la stessa cosa di Monti. L’Europa ha detto a Renzi, chiedi l’intervento del Mes e noi veniamo lì a comandare a casa vostra. Renzi gli deve aver risposto e voi cosa fate. Facciamo fallire quelle Banche gli avranno risposto. Ed allora lo faccio io, avrà concluso Renzi.

E così in un week end ha fatto fallire quattro Banche, e dato che non è soprannominato il Bomba per nulla ha denominato quel decreto: salva Banche.

Fatemi fare questa annotazione, dove i nostri governanti mettono la parola “salva”, sappiate che nella realtà voi dovete intenderla al contrario, quindi dovete leggerla “affossa”, o “distruggi”, quindi Salva Banche diventa affossa o distruggi Banche ed il Salva Italia nella realtà dovete intenderlo come affossa o distruggi Italia. Chiudo la parentesi.

Torniamo a noi. Abbiamo visto che quando ci sono stati momenti di crisi per noi, 2012, 2015 subito l’Europa ha cercato di mandarci la Troika, ed allora non c’è affatto da stupirci se anche oggi l’Europa torna alla carica e chieda a Conte di far attivare il Mes per poter venire a comandare a casa nostra.

Perché?

Ma per un motivo molto semplice! Perché hanno paura di perdere dei soldi, tanti soldi.

Allora dobbiamo fare un passo indietro, ma dovete seguirmi bene, sono concetti semplici, ma vanno assolutamente compresi altrimenti di tutto quel che accade voi non riuscite a comprendere nulla, se invece fate vostri questi, ripeto, semplici concetti, tutto diventa chiaro.

Allora se c’è una crisi che tocca l’Italia, che sia una crisi internazionale o solo italiana poco conta, se c’è una crisi che tocca l’Italia, che cosa accade?

Aumenta la disoccupazione, aumenta il precariato, le gente comincia ad allarmarsi perché si impoverisce sempre più … aumenta lo spread e l’insoddisfazione nei confronti di chi ci governa e naturalmente anche dell’Europa. Quindi cosa aumenta?

Aumenta la percentuale di persone che sono insoddisfatte delle direttive che l’Europa ci impone, aumentano quindi coloro che sarebbero favorevoli a tornare ad una moneta nazionale.

In una parola aumenta la VOGLIA DI ITALEXIT

E se si dovesse arrivare all’Italexit, chi si dovrebbe preoccupare?

Allora, qui, mi raccomando anche qui non dovete avere dubbi.

Un italiano non si deve preoccupare perché per lui tutto viene convertito nella nuova moneta, non solo il suo stipendio, anche la sua spesa.

Chiaro?

Se dopo essere tornati alla nostra moneta fossimo costretti ad andare a fare la spesa a Francoforte … sarebbe un guaio, ma dato che continueremo a fare la spesa in Italia non cambia nulla!!!

Se volessimo fare le vacanze a Monaco di Baviera ci costerebbero di più?

Sì, certo, ma per uno di Monaco di Baviera sarà invece più conveniente venire a fare le vacanze in Italia, quindi senz’altro ci saranno più bavaresi che vengono a spendere la loro moneta in Italia che non italiani che spendono la loro moneta in Baviera, siatene certi di questo!

Chiaro? Ok! A livello macroeconomico cosa accade?

A livello macro spenderemo di più per le importazioni, ma questo fatto sarà più che compensato dal fatto che incasseremo di più dalle esportazioni, e per un Paese esportatore come l’Italia questo non è a somma zero, ossia non è che quello che perdiamo da una parte lo guadagniamo dall’altra, per noi è solo un vantaggio, perché quello che guadagniamo dalle esportazioni è molto di più di quello che perdiamo con le importazioni, quindi abbiamo solo da guadagnare.

Ok stabilito che noi non dobbiamo preoccuparci per una eventuale Italexit, anzi abbiamo solo che da guadagnare, chi si deve preoccupare da una eventuale Italexit?

E la risposta chiarisce tutto il discorso fatto fino a qui:

Si devono preoccupare dell’Italexit gli stranieri che detengono titoli del nostro debito pubblico. Perché?

Dai non chiedetemelo ora lo avete capito!

Perché loro sì che hanno da perdere, hanno acquistato i nostri titoli in euro e noi li rimborsiamo in nuove lire che senza dubbia varranno meno degli euro!!!

Chiaro?

Le osservazioni

Mi raccomando, non dovete avere dubbi ed allora … ripeto …

Non è la stessa cosa per un italiano, è vero che anche un italiano può aver comprato titoli del nostro debito pubblico in euro e se li vede rimborsati in lire, ma per lui TUTTO viene convertito in lire.

Quindi supponiamo che oggi un italiano abbia 50.000 euro in BTP dopo l’Italexit alla scadenza dei BTP si vedrà accreditare 50.000 nuove lire, ma se ad esempio questa stessa persona oggi sta pagando la rata di un mutuo da 700 euro al mese poi si troverà a pagare una rata di 700 nuove lire, e quando va a comprarsi una camicia che prima pagava 50 euro dopo la pagherà 50 nuove lire.

Mentre quello che abita ad Amsterdam od ad Amburgo e che oggi ha 50.000 euro in BTP alla scadenza si vedrà accreditare 50.000 nuove lire che varranno di meno di 50.000 euro, ma lui, che è rimasto all’interno dell’euro il suo mutuo lo continuerà a pagare 700 euro e la camicia la continuerà a pagare 50 euro.

Ed attenzione, per lui, quello che sta ad Amsterdam od ad Amburgo è peggio ancora se con l’Italexit esplode tutta l’eurozona, perché lui tornerà al nuovo fiorino olandese o al nuovo marco tedesco che saranno ancora più sopravvalutati dell’euro.

Quindi … è chiaro che uno straniero che ha in mano debito pubblico italiano deve essere molto preoccupato per una eventuale Italexit?

Ma ora bisogna fare anche un’ulteriore considerazione, domanda:

Ma allora così l’Italia dà una fregatura agli stranieri che hanno acquistato il suo debito pubblico, dovremo vergognarci per questo?

Risposta?

Ditemi!

Risposta?

Ve la do io!

ASSOLUTAMENTE NO!!!

Perché?

Ma semplicemente perché quello straniero che ha comprato titoli del debito pubblico italiano non lo ha fatto per uno spirito caritatevole nei nostri confronti, ma esclusivamente perché guadagnava di più!!!

Il tedesco che comprava titoli del proprio debito pubblico aveva un rendimento negativo dello 0,5% ossia era sicuro di perdere mezzo punto percentuale, comprando invece un titolo italiano guadagnava il 2%.

E allora perché comprando un titolo dello Stato italiano guadagnava il 2%???

Ma perché quel titolo aveva dentro si sé il rischio che in futuro potesse essere convertito in un’altra moneta magari più svalutata.

Si chiama rischio di cambio!!!

Se uno avesse la certezza assoluta che acquistando titoli del debito pubblico italiano alla scadenza verrà rimborsato in euro allora sarebbero dei pazzi tutti coloro che oggi comprano titoli dello stato tedeschi o olandesi o di qualsiasi altro Stato che rendono di meno di quelli italiani ed in qualche caso che hanno addirittura rendimenti negativi!

Quindi che conclusioni devo trarre?

La conclusione che tutti noi dobbiamo trarre è: caro olandese, caro tedesco, non devi venire a casa mia a comandare perché tu pretendi che io alla scadenza ti rimborsi i titoli del mio debito pubblico in euro!!! Tu te li sei già presi i miei soldi incassando il 2% di interessi anziché perdendo lo 0,5% con i titoli del debito pubblico del tuo Paese!!!

A casa mia, caro olandese e caro tedesco, comando io, e non ti devo un centesimo in più di quanto ti ho già dato. Fine delle discussioni.

Chiaro???