Italgas risale dopo due sedute in calo, sostenuto dalle dichiarazioni del CEO riportate dalla stampa. Analisti divisi sul titolo.

Incoraggiante apertura di settimana per Italgas che dopo due sedute consecutive in calo ha trovato gli spunti per rimbalzare.

Italgas comprato in avvio di settimana

Dopo aver chiuso la giornata di venerdì scorso con un calo di oltre due punti percentuali, il titolo oggi ha recuperato terreno, pur rimanendo leggermente indieto rispetto al Ftse MIB.

A fine giornata Italgas si è fermato a ridosso dei massimi intraday a 5,59 euro, con un vantaggio dell'1,64% e quasi 1,9 milioni di azioni scambiate, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 2,5 milioni di pezzi.

Il titolo oggi si è mosso anche sull'onda di alcune indicazioni di stampa che però non hanno provocato particolari reazioni.

Italgas valuterà aggregazioni per l'offerta in Grecia

Il Giornale riporta alcune dichiarazioni del CEO, Gallo, sulla gara per acquisire Depa Infrastructures.

Italgas valuterà nelle prossime settimane una possibile aggregazione con operatori industriali e finanziari, che hanno già manifestato il loro interesse.

Sono rimaste in gara 7 cordate e le offerte vincolanti dovrebbero arrivare entro fine anno, con l’assegnazione delle concessioni attesa ad inizio 2021.

Italgas: focus sulla Sardegna. La view di Equita SIM

L'AD Gallo sottolinea inoltre che in Sardegna è stato completato il 65% dei 1.100 km di rete ed è iniziata la conversione al metano di 36 comuni alimentati al GPL, che dovrebbe concludersi entro il primo semestre del 2021.

Gli analisti di Equita SIM evidenziano che l'apertura ad altri operatori per l’offerta in Grecia era già stata anticipata, ma si sarebbe dovuto chiarire se le regole lo avessero permesso.

Per Italgas si tratterebbe di una diversificazione dei propri investimenti, che ha senso per aumentare il leverage considerato lo slittamento delle gare gas e le limiate operazioni M&A nel 2020.

La società avrebbe inoltre un vantaggio competitivo grazie alle competenze sulla digitalizzazione che sta acquisendo con gli investimenti sulla rete italiana.

Confermata la view cauta su Italgas che per Equita SIM merita una raccomandazione "hold", con un prezzo obiettivo a 6 euro.

Italgas: bullish la view di Mediobanca

Più ottimisti i colleghi di Mediobanca Securities che sul titolo oggi hanno reiterato il rating "outperform", con un target price a 6,2 euro, valore che implica un potenziale di upside di quasi l'11% rispetto alle quotazioni correnti di Borsa.

Con riferimento alla gara per acquisire Depa Infrastructures, gli analisti spiegano che tra i piani di Italgas potrebbe esserci quello di esportare le proprie tecnologie digitali come work on site.