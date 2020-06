Possibile che il virus anziché colpire i polmoni in qualche caso colpisca il cervello? Ascoltando le dichiarazioni di Bersani sembrerebbe di sì.

Ma i medici non lanciano l’allarme in tal senso, i maggiori esperti infatti concordano sul fatto che ciò possa accadere solo in casi molto rari, la scatola cranica, infatti, può essere contaminata dal virus esclusivamente se vuota.

Ed è questo infatti il caso di Bersani.

Ma lasciamo perdere i casi umani ed occupiamoci delle due altre notizie del giorno, la prima arriva dall’estero, ed in particolare dalla Germania.

Il Governo tedesco ha infatti lanciato un nuovo eccezionale piano di aiuti all’economia. Angela Merkel mette sul piatto altri 130 miliardi di soldi veri, portando così il totale degli aiuti all’economia tedesca all’incredibile cifra di 1.300 miliardi.

Abbiamo detto che anche questi 130 miliardi sono soldi veri perché sono il frutto di tre distinti piani.

Il primo riguarda il rilancio dei consumi attraverso il taglio di 3 punti percentuali dell’IVA che in Germania scende così al 16%, ricordiamo che nel nostro Paese ora è al 22% e correvamo anche il rischio di un aumento delle aliquote qualora fossero scattate le cosiddette clausole di salvaguardia.

Il Governo tedesco ha poi avuto un occhio di riguardo per un problema che in Germania stava per aggravarsi, ossia quello della natalità. Le famiglie ricevono già diversi sussidi in Germania, ma ora ci saranno anche 300 euro in più al mese per ogni figlio.

Infine sono stati incrementati i sussidi per l’acquisto di auto elettriche. Sostenendo così la più importante industria del Paese, ossia quella automobilistica.

Ebbene per finanziare tutte queste spese la Germania per caso ricorrerà al MES? NO?? Al Sure? NO?? Ai fondi BEI? NO??, al Recovery Fund? NO?? Ma guarda te che strano, niente di tutto questo, semplicemente la Germania emetterà nuovi titoli del debito pubblico. Insomma si finanzierà come si finanziano tutti gli Stati normali.

Al Governo tedesco sta molto a cuore l’economia e quindi il benessere dei propri cittadini, per i tedeschi è fondamentale mantenere il tasso di disoccupazione entro limiti accettabili ed hanno visto con preoccupazione l’incremento avuto dalle persone in cerca di lavoro nel mese di maggio. I disoccupati infatti in Germania nel mese scorso sono aumentati passando dal 5,8 al 6,3% della forza lavoro.

Certo sono tassi che noi ci sogniamo, per noi tassi di disoccupazione di questo tipo equivalgono quasi ad una piena occupazione, ma lasciamo perdere.

Con queste misure la Borsa di Francoforte vola, l’indice Dax della Borsa tedesca è addirittura in prossimità di quota 13.000 punti, un livello che prima del corona virus era considerato … da bolla speculativa, figuriamoci oggi.

I mercati finanziari sono letteralmente impazziti.

Ma lasciamo i mercati finanziari alle loro bollicine, la seconda notizia del giorno invece riguarda la nostra italietta, anzi la politica con la p minuscola della nostra italietta.

La bomba la sgancia Libero il quotidiano fondato da Vittorio Feltri che ne è Direttore editoriale.

Il giornale, diretto da Pietro Senaldi, spara la notizia di un ipotetico governissimo.

Oddio so che soltanto a nominare la parola “Governissimo” vi viene la pelle d’oca, lo capisco vi fa tornare alla mente un nome che soltanto sentendolo pronunciare vi viene l’orticaria, ossia Mario Monti.

Ebbene questo ipotetico futuro Governo avrebbe già un nome, se il Governo giallo-verde era stato denominato il Governo del cambiamento, quello che starebbe per nascere pare venga denominato il Governo del Buonsenso. E vai con le sciocchezze.

Ma questo è solo l’inizio, perché Conte non ci starebbe ad essere scalzato, non vuole di certo tornare a fare l’avvocato, vuole continuare ad andare ai summit dei grandi della terra, ai G7, ai G8 ed ai G20 ed allora si dice che stia preparando una sua lista, un suo partito.

Sembra esista già il nome … Con-te con il trattino in mezzo.

Siamo ben oltre la frutta, il caffè e l’ammazzacaffé.

Ma torniamo a Libero ed allo scoop che naturalmente è tutto da dimostrare.

Il giornale diretto da Pietro Senaldi infatti racconta di un grande malumore interno alla Lega. Parla addirittura di una possibile scissione. Giorgetti potrebbe andarsene con un gruppetto di parlamentari.

L’ipotesi mi sembra abbastanza bizzarra, dove volete che vada Giorgetti, poveraccio, al massimo prende il suo voto e quello dei suoi familiari, per il resto è un inetto.

Viene fatto passare per un economista, ma come tutti quelli che si sono laureati alla Bocconi di economia non capisce un emerito … tubo. Io lo continuo a ribadire, cosa volete che capiscano di economia gente che esce da una Università a pagamento e soprattutto che ha come Presidente un tipo come Mario Monti.

E’ chiaro che se vuoi insegnare alla Bocconi devi sposare interamente le idee di Monti che è stato uno che non ne ha mai azzeccata una.

Ma guardate che non lo dico io!!! Lo dicono i fatti.

Monti infatti negli anni ’80 ed nei primissimi anni ’90, quando l’Italia era all’interno dello SME, il Sistema Monetario Europeo era ferocemente contrario ad una nostra uscita. Terrorizzava gli italiani con i suoi articoli sul Corriere della Sera, dicendo che una nostra uscita dallo SME e quindi una svalutazione della lira avrebbe portato l’Italia al fallimento.

Ciampi allora Governatore della Banca d’Italia arrivò a dilapidare tutte le riserve liquide in quell’insensata difesa del cambio, e fummo così costretti ad abbandonare quel sistema di cambi semifissi, la lira si svalutò rispetto a tutte le altre principali valute mondiali, e fu così che la nostra economia tornò a rifiorire. Per l’Italia furono anni strepitosi.

In pochissimi anni arrivammo a distruggere praticamente l’economia tedesca, ed anche Monti dovette ammettere che la svalutazione della nostra lira aveva fatto bene alla nostra economia.

Ma dopo aver ammesso questo, Monti fu invece uno dei più accaniti sostenitori dell’adesione all’euro che ovviamente era uno SME ancora più rigido perché l’euro non è un sistema di cambi semifissi, ma è proprio un sistema di cambi fissi.

Ed allora vedete che non si può giustificare questo comportamento semplicemente con la stupidità, con l’idiozia.

Se tu sei in un sistema e questo sistema ti porta al fallimento, allora esci da questo sistema, ed immediatamente tu torni a rifiorire, la tua economia risorge e cresce come non mai, fioriscono centinaia di migliaia, anzi milioni di attività imprenditoriali, i tuoi cittadini si arricchiscono come non mai … ed a quel punto tu cosa fai?

Fai di tutto per tornare nel sistema precedente, quello che ti ha portato al fallimento, capite che questo non può essere spiegato con la stupidità, con l’idiozia, con l’imbecillità.

E’ chiaro che si può spiegare soltanto con la malafede, con la disonestà, con l’ipocrisia.

Quindi se Giorgetti viene da quella scuola … capite bene …

Ma poi chi entrerebbe in quel Governo cosiddetto del buonsenso? Oltre al Pd ed a una parte dei Cinquestelle entrerebbe Forza Italia, ma non tutta, Renzi, Calenda, la Bonino, insomma una ciurma di disadattati.

Una ciurma di disadattati che potrebbe portare l’Italia al fallimento, ed allora, buttati nello scarico quell’accozzaglia di politicanti europeisti ed anti italiani, il nostro Paese potrebbe davvero essere costretto ad uscire dall’euro, insomma potrebbe ripetersi, dal punto di vista economico, un 1992, e sarebbe l’alba di una rinascita.

Ed ora una informazione a tutti voi.

Carissimi ascoltatori l’apertura agli spostamenti all’interno del nostro Paese fa sì che si possa tornare con gradualità verso una normalità, quindi anch’io mi prendo il week end di pausa. Vi chiedo però in questi due giorni di non abbandonare Finanza In Chiaro, approfittatene per riascoltare alcuni miei video pubblicati nelle settimane e nei mesi scorsi, potrebbero rivelarsi interessanti proprio alla luce di quel che sta avvenendo proprio in questi giorni.