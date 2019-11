Paul Smillie, Analista senior degli investimenti, Reddito fisso di Columbia Threadneedle Investments, spiega che come ha scoperto il Giappone a proprie spese, un settore bancario solido è fondamentale per ridare slancio a un sistema economico. Ma la terza maggiore economia europea, con le sue banche ampiamente sottocapitalizzate, sembra destinata a una lunga stagnazione.

Il Giappone offre insegnamenti preziosi per l'eurozona. A dieci anni dall'inizio della crisi finanziaria globale si osservano notevoli somiglianze tra la situazione attuale dell'area euro e quella in cui versava il Giappone un decennio dopo la crisi bancaria nipponica dei primi anni '90. Esaminando l'andamento dei tassi di riferimento delle banche centrali e dei rendimenti dei titoli di Stato, l'eurozona sembra trovarsi in una posizione simile a quella in cui si trovava il Giappone dieci anni dopo l'espansione monetaria avviata dalla Bank of Japan negli anni '90. A ben vedere, i rendimenti obbligazionari dell'area euro sono oggi più bassi del livello raggiunto dai loro omologhi giapponesi un decennio dopo l'inizio della crisi bancaria nipponica: i Bund decennali tedeschi presentano attualmente un rendimento negativo, mentre nel 2001 i titoli di Stato giapponesi di pari scadenza offrivano un rendimento di poco inferiore all'1,5%.

L'inflazione e la crescita economica nell'eurozona sono analogamente depresse, e riteniamo che la regione rimarrà in una fase prolungata di crescita e inflazione modeste avendo già attraversato un periodo analogo al "decennio perduto" di deflazione e stagnazione economica vissuto dal Giappone tra il 1991 e il 2001. Ciò avrà inevitabilmente ripercussioni negative sui mercati azionari. I motivi per cui le prospettive economiche dell'eurozona appaiono così deboli sono molteplici. In primo luogo, non prevediamo né significative pressioni inflazionistiche né un'accelerazione della crescita economica nel medio periodo; di conseguenza, i tassi d'interesse rimarranno sui minimi storici o quasi. Inoltre, con rapporti debito pubblico/PIL prossimi ai massimi storici nell'intero blocco monetario europeo, la Banca centrale europea (BCE) sarà costretta a mantenere i tassi d'interesse contenuti per ridurre al minimo i costi del servizio del debito. Nell'eventualità di un rialzo dei tassi, gli elevati rapporti debito/PIL diventerebbero un grave motivo di preoccupazione. In particolare, un'impennata dei tassi in Italia (dove i costi del servizio del debito sono ancora a malapena gestibili) avrebbe conseguenze molto gravi per il settore finanziario e per la più ampia economia dell'eurozona.