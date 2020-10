Siamo alle solite, ormai lo abbiamo capito, il Governo farà di tutto per massacrare la nostra economia, se dopo il lockdown di marzo, aprile, maggio qualche commerciante, qualche artigiano, qualche piccolo imprenditore aveva cercato di resistere, ora è probabile che gli arrivi la mazzata finale e debba chiudere.

Naturalmente si sta cercando di “tastare il polso agli italiani”, si cerca di capire fino a quando potranno avere la pazienza di sopportare tutto ciò, al fine di tirare la corda senza per questo spezzarla.

Un nuovo lockdown generalizzato non ci sarà, ma qualcosa di mirato invece sì, ed allora ciò che significa? Significa nuove restrizioni alla libertà.

Ho sentito oggi alla televisione una conduttrice di una trasmissione di politica che va in onda su La7, porre una domanda al neo Governatore della Toscana Giani, una domanda che mi ha fatto rabbrividire, ha infatti chiesto a Giani se lui, qualora gli fosse stata chiesta, avesse negato l’autorizzazione ad una manifestazione del Movimento no mask.

Io penso che la conduttrice non abbia nemmeno potuto ipotizzare la bestialità di ciò che ha detto, e se, come credo, le domande non le decide lei, ma le vengono preparate dalla redazione della trasmissione, lei quindi non fa altro che leggerle, ebbene la cosa è ancora più grave.

Se la Redazione di una trasmissione di carattere politico che va in onda su un canale televisivo nazionale arriva a porre una domanda del genere, ebbene qui, cari ascoltatori dobbiamo assolutamente preoccuparci.

Forse il nostro articolo 21 della Costituzione:

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

E’ forse stato abrogato?

E’ pazzesco. I cosiddetti mezzi di informazione di massa, non solo anziché informare disinformano in maniera palese, ma, a coloro che cercano di diffondere la verità dei fatti, cercano di impedire di manifestare la propria opinione.

A mia memoria limitazioni così ampie del dettato costituzionale, nel nostro Paese, non si erano mai manifestate in passato, dobbiamo davvero essere preoccupati.

In Italia c’è un allarme, naturalmente non è il Covid-19, ma un allarme democratico, la nostra democrazia non è mai stata così in bilico.

L’attuale Governo è davvero un qualcosa di abominevole, spregevole … indegno.

Pensate che il Ministro degli Interni, ossia la persona alla quale più di ogni altra viene delegata la sicurezza del nostro Paese, la sicurezza del nostro territorio, ed ovviamente la nostra sicurezza personale, ebbene questa persona arriva a dire che

se vogliamo dirla tutta i numeri non sono preoccupanti in relazione a quelli sul territorio: non è che il Covid lo portano i migranti.

E’ pazzesco!

Ma non basta sentite ancora cosa aggiunge:

in Sicilia abbiamo mandato i militari non per il Covid ma perchè gli arrivi erano tanti, per i controlli necessari.

Capite per i controlli, come dire, venite pure da tutto il mondo che questa terra è di tutti, non preoccupatevi cari clandestini, al massimo vi faremo un controllo.

Ripeto, questa è quella che ci deve difendere, quella dalla quale dipende la sicurezza del nostro Paese, ma vi rendete conto nelle mani di chi siamo?

E poi … fra i 57 migranti sbarcati nella notte fra sabato e domenica a Roccella Jonica (Rc), 21 sono risultati positivi al Covid19. E fra di loro, anche qualche minore.

Intanto gli hotspot sono al collasso, i clandestini, e sono gli stessi media di regime che ce lo dicono tranquillamente, scappano da questi centri di identificazione, mentre nella realtà, o meglio per la precisione, non scappano, ma semplicemente se ne vanno.

Gli hotspot, infatti, non sono centri di detenzione dai quali fuggire, sono centri di controllo dai quali le persone possono tranquillamente andarsene, e naturalmente questi clandestini se ne vanno e si distribuiscono su tutto il nostro territorio nazionali.

Ovviamente molti di loro sono positivi e se ne vanno tranquillamente in giro pur non essendo in possesso dei celebri dispositivi di protezione individuale.

Solo per fare un esempio, ma sarebbero decine gli esempi da fare, ebbene ricordo che alla fine di luglio, 500 migranti clandestini se ne sono andati dalla struttura di Porto Empedocle. Qualcuno sa dove son finiti? No! Certamente però sono tra di noi, visto che gli altri Paesi, quelli con noi confinanti, hanno blindato le loro frontiere.

Questa è l’Italia di oggi, l’Italia che sottomette i suoi cittadini, persone per bene che chiedono solo di poter lavorare per sfamare i propri figli, ed invece l’Italia di oggi permette ai clandestini di fare il bello ed il cattivo tempo sul nostro territorio, sul territorio che i nostri nonni ci hanno lasciato in eredità dopo aver combattuto per renderlo uno Stato sovrano.

Ma capite cari ascoltatori a che livello siamo scesi? Siamo scesi ad un punto per cui il termine sovranità è diventato una specie di parolaccia, un qualcosa da combattere, i nemici sono i sovranisti!!!

Abbiamo superato il paradosso, siamo all’assurdo, al più totale assurdo.

Ora quanto tempo dovrà passare prima che si torni ad essere un Paese “normale”?

Purtroppo dare una risposta a questa domanda è davvero difficile, perché vedete, i politici possiamo anche farli uscire dal Parlamento attraverso il voto, ma tutte le nostre Amministrazioni sono impregnate di questa gente che l’Italia la vuol vendere, e la vuol vendere per un tozzo di pane.

L’Italia … capite? Il Paese più bello del mondo … è in svendita.

Con questo Governo siamo davvero un Paese allo sbando, un Paese sul quale ognuno può sbarcare per poi fare i propri porci comodi.

Ovviamente dobbiamo ora porci obiettivi vitali, per rimanere in vita, o per tornare ad essere un Paese normale, è assolutamente necessario riprenderci la sovranità.

La sovranità monetaria, ossia abbandonare l’euro e tornare ad avere una nostra moneta, e la sovranità nazionale, ossia abbandonare l’Unione europea e tornare ad essere uno stato indipendente.

Voglio infatti concludere il video odierno citando le parole con le quale la deputata europea del Regno Unito, Belinda De Lucy ha voluto salutare i colleghi eurodeputati nell’ultima seduta alla quale avevano partecipato i parlamentari britannici dopo la Brexit, ecco le sue parole: