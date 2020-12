La Legge di Bilancio per il 2021 potrebbe mettere fine al duello tra Fisco e Tesoro in merito all'applicazione dell'aliquota Iva sul cibo da asporto e sulle consegne a domicilio. Su queste ultime si applica l'aliquota agevolata al 10% prevista per la somministrazione, oppure quella ordinaria per la vendita di cibi e bevande al 22%? Ecco i chiarimenti.

La pandemia di coronavirus ha moltiplicato – se non raddoppiato – le occasioni per le quali è consigliabile e possibile effettuare asporti o consegne a domicilio. In particolare, a causa delle numerose restrizioni imposte dal Governo a bar, ristoranti e pizzerie, l’unico modo per sopravvivere per queste realtà ristorative era quello di puntare sull’asporto e sulle consegne a domicilio. Inoltre, gli italiani che si sono trovati inseriti in zona rossa o arancione – dal DPCM del 6 novembre scorso – , per consumare un pasto da un ristorante o una pizza della pizzeria hanno dovuto effettuare un asporto o attendere la consegna a domicilio, visto che i locali non potevano tenere aperto nemmeno fino alle 18.

A tale riguardo, però, è nato uno scontro tra il Fisco (Agenzia delle Entrate) e il Tesoro (Ministero dell’Economia e delle Finanze) che sta animando una sorta di “telenovela all’italiana” sull’applicazione dell’Iva.

In particolare, si discute tra due ipotesi:

Applicazione dell’aliquota del 10% , come previsto per i prodotti in somministrazione ;

, come previsto per i prodotti in ; Applicazione dell’aliquota al 22%, come previsto per la vendita di cibi e bevande da asporto.

La linea di confine tra le due possibilità sta nella differenza tra cessione e somministrazione: secondo l’Agenzia delle Entrate dovrebbe prevalere l’ipotesi di applicazione dell’Iva ordinaria al 22%, mentre secondo il Ministero dell’Economia, invece, dovrebbe poter essere applicata l’aliquota agevolata, almeno per il periodo di pandemia.

Ma la Legge di Bilancio 2021 sembra porre fine alla travagliata questione: anche sugli asporti e sulle consegne a domicilio si deve applicare l’aliquota agevolata al 10%. Ma questo emendamento – purtroppo – non sarebbe ancora confermato.

Consegne a domicilio e asporti: cosa sta accadendo?

Le misure inserite nel DPCM del 24 ottobre scorso e poi nel DPCM del 3 dicembre hanno fortemente penalizzato il settore della ristorazione. In particolare, la suddivisione dell’Italia in fasce di rischio colorate di rosso, arancione e giallo ha previsto norme differenziate per le Regioni.

I titolari di attività ristorative operanti nelle Regioni che sono state inserite nelle zone rosse e arancioni, infatti, non hanno potuto tenere aperti i locali ma hanno dovuto puntare tutti gli introiti sulla consegna a domicilio e sugli asporti. Per le attività che hanno la sede operativa nelle Regioni in zona gialla, invece, è rimasta ferma la possibilità di accogliere i clienti nei locali dalle ore 5 alle ore 18.

Ciò significa che dalle 18 alle 22 tutta l’Italia viveva soltanto grazie agli asporti, mentre per tutta la durata della giornata erano consentite le consegne a domicilio. Ma è sempre stato vantaggioso acquistare cibi e bevande da asporto? Purtroppo no.

Iva sugli asporti e sulle consegne a domicilio: quale aliquota applicare?

La confusione in merito all’aliquota da applicare a cibi e bevande da asporto ha scoraggiato i clienti che dovevano acquistare la merce e portarla a casa. Infatti, secondo quanto stabilito dal DPR numero 633 del 1972, sono previste due aliquote del tutto diverse tra loro sulla base della somministrazione di cibi e bevande e sulla vendita di questi ultimi.

Dunque, risulterebbe più vantaggioso consumare un pasto caldo seduti al ristorante piuttosto che asportare il cibo e consumarlo in casa.

Le due aliquote sono le seguenti:

La prima aliquota del 10% si applica sulla somministrazione di cibi e bevande per la ristorazione e il catering;

si applica sulla per la ristorazione e il catering; La seconda aliquota del 22%, invece, si applica generalmente sul trasporto delle merci, ovvero per la vendita di cibi e bevande da asporto.

Il paradosso dell’Iva sull’asporto in periodo di pandemia

In un periodo di pandemia di coronavirus, quando gli asporti e le consegne a domicilio sono diventate ormai consuetudine e abitudine per tutti gli italiani, il paradosso vien da sé. Non potendo consumare un pasto caldo al ristorante o una pizza a causa delle numerose restrizioni, come è possibile applicare un’aliquota Iva svantaggiosa per i clienti che intendono acquistare la merce da asporto?

Non è un caso se qualcuno ha pensato che questa scelta potesse spingere gli italiani ad assembrarsi in locali ristorativi: d’altronde, se si risparmia consumando nei locali, perché mai si dovrebbe asportare pagando un prezzo maggiore? Inoltre, un’altra osservazione riguarda il particolare svantaggio che arriverebbe anche agli stessi titolari dei locali, già duramente colpiti dalla crisi economica e sanitaria.

Se per risparmiare occorre recarsi al ristorante, il Governo intende spingere gli italiani ad assembrarsi nei locali? Oppure la soluzione è quella di prevedere l’applicazione di un’aliquota agevolata anche su asporti e consegne a domicilio? Forse sarebbe corretto propendere per la seconda opzione…

Fortunatamente, durante la pandemia, è arrivata la conferma (e il chiarimento, che poi si è rivelato effimero) dal Ministero dell’Economia in merito all’applicazione dell’Iva sulle consegne a domicilio e sugli asporti. E proprio da questa dichiarazione è scattato il braccio di ferro contro il Fisco. A porre fine alla questione, però, potrebbe essere un nuovo emendamento alla Legge di Bilancio per il 2021. Ma andiamo con ordine…

Iva agevolata al 10% sulle consegne a domicilio e sugli asporti

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha confermato la possibilità di applicazione di un’aliquota agevolata al 10% non soltanto per le consumazioni effettuate nei locali ristorativi, ma anche per gli asporti e le consegne a domicilio.

Infatti, nel corso delle interrogazioni a risposta immediata effettuate presso la Commissione Finanze della Camera lo scorso 18 novembre, il sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Alesso Mattia Villarosa si è espresso in merito al trattamento Iva per le consegne a domicilio e per l’asporto.

Valutando la particolare situazione di difficoltà dovuta alle restrizioni in vigore per ristoranti, bar e pizzerie, il sottosegretario ha acconsentito all’applicazione dell’aliquota ridotta al 10% anche per le attività di asporto o consegna a domicilio. Questa eccezione alla regola – che prevederebbe invece l’applicazione dell’aliquota ordinaria al 22% sulla merce da asporto e sulle consegne a domicilio – è doverosa nell’ambito di un’emergenza sanitaria della portata tale a quella registrata in Italia.

Cosa ha detto l’Agenzia delle Entrate?

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito alle aliquote da applicare al cibo da asporto e alle consegne a domicilio a circa un mese di distanza dalle dichiarazioni effettuate dal sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, dunque, l’aliquota ordinaria del 22% si potrebbe applicare in via esclusiva nel momento in cui mancano i presupposti per parlare di una somministrazione di cibo e bevande. Tale aliquota è generica per il trasferimento della merce e occorrerà quindi applicare ai prodotti le proprie specifiche aliquote di riferimento.

La risposta dell’Agenzia all’interpello numero 581 del 14 dicembre 2020 è risultata quindi in contraddizione rispetto alle dichiarazioni emesse dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Tutto questo, quindi, ha scatenato una specie di guerra a distanza tra il Fisco e il Tesoro. Ma alla fine dei giochi, quale aliquota si deve applicare all’asporto e alle consegne a domicilio?

La stangata dell’Iva sui ristoranti e sulle pizzerie

Se prevalesse la linea del Fisco, i ristoranti dovrebbero sopportare una stangata notevole sugli asporti e sulle consegne a domicilio. Infatti, consumare un pranzo al bar o al ristorante prevederebbe l’applicazione di un’aliquota al 10%, mentre lo stesso cibo o le stesse bevande consumate tramite asporto o consegna a domicilio verrebbero tassate con un’aliquota Iva al 22%. Un paradosso?

L’ex viceministro dell’Economia Enrico Zanetti ha riferito a Il Giornale che si tratta di una vera e propria stangata sui ristoranti. Riferendosi alle parole pronunciate dal Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, poi smentite dal Fisco, Zanetti ha attaccato duramente: “Qui si sconta il pressappochismo politico del ministero dell’Economia e l’ottusità tecnica dell’Agenzia delle Entrate che giocano a farsi i dispetti sulla pelle di un settore già in ginocchio”. Mentre il primo spinge per l’applicazione di un’aliquota agevolata anche su asporti e consegne a domicilio, la seconda ritiene opportuno applicare l’aliquota ordinare della vendita di cibo, ovvero al 22% (o da definire sulla base dei prodotti venduti).

Secondo Zanetti, quindi, “serve una norma di interpretazione autentica. Altrimenti, per fare una bella figura politica, si lasciano consapevolmente esposti i contribuenti interessati alle contestazioni dell’Agenzia, che la pensa diversamente”.

Questa conferma “su carta”, però, non è mai arrivata, anche se, con la Legge di Bilancio per il 2021, si è aperto uno spiraglio: ecco cosa potrebbe cambiare dal 2021.

Iva sull’asporto: novità nella Legge di Bilancio 2021

Mentre il Tesoro – ovvero il Ministero dell’Economia e delle Finanze – e il Fisco – ovvero l’Agenzia delle Entrate – continuano il loro duello sull’applicazione della corretta aliquota Iva sull’asporto e sulle consegne a domicilio, arriva un nuovo chiarimento dalla Legge di Bilancio 2021.

Quest’ultima, in particolare, pone fine a ogni dubbio: la risposta si trova nell’emendamento approvato in Commissione Bilancio il 20 dicembre 2020.

L’articolo 8 della bozza della Manovra finanziaria 2021 prevede il nuovo comma 1-ter che “assoggetta ad IVA al 10 per cento, con una norma di interpretazione autentica, le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto”.

Ciò significa che, nel caso in cui la Legge di Bilancio per il 2021 venisse approvata senza apportare modifiche a tale norma, sulle consegne a domicilio e sugli asporti verrebbe applicata un’aliquota agevolata pari al 10%, anziché la svantaggiosa aliquota ordinaria al 22%. Non ci resta che attendere…