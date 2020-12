Doveva essere un trionfo trumpiano, la certificazione dell'"America First", del "Make America Great Again", di un'economia roboante e di mercati che macinavano record su record. Poi è arrivata la pandemia ed una sua gestione assolutamente dissennata, ed è cambiato tutto. Il 3 novembre gli Stati Uniti hanno cambiato presidente, consegnando a Joe Biden, che doveva essere la vittima sacrificale, il ruolo di 46° presidente degli Stati Uniti d'America.

Questa volta i sondaggisti non hanno sbagliato. Questa volta nessuno ha sbagliato. E che sia merito della pandemia o meno, il risultato è stato quello che chiunque non fosse di parte si aspettava. Joe Biden è stato eletto 46° presidente degli Stati Uniti d'America con 306 grandi elettori contro i 232 del presidente uscente Donald Trump.

Dopo il risultato definitivo dei Grandi Elettori

Con la ratifica dei Grandi Elettori, Joe Biden giurerà davanti al Campidoglio di Washington il 20 gennaio 2021. Che cosa cambierà negli Stati Uniti con l'elezione dell'anziano ed esperto senatore del Delaware, già vicepresidente di Barack Obama dal 2008 al 2016? Proviamo a rispondere prendendo spunto da una bella analisi a cura di BNP Paribas AM in un nuovo servizio di approfondimento che hanno messo a disposizione, che si chiama Investigator.

E cominciamo da che maggioranza avrà Joe Biden, cosa che ancora non si sa di preciso. Se per la Camera i giochi sono fatti a favore dei Dem (ma hanno perso seggi), i Repubblicani hanno ancora la possibilità, niente affatto remota, di vincere i due seggi della Georgia, che andrà al ballottaggio a gennaio.

Se i Dem vincessero il Senato, Biden avrebbe entrambi i rami del Congresso a favore. Ma le particolarissime leggi americane consentono di bloccare i passaggi in Senato con anche solo 41 voti contro, e visto che i Rep ne avrebbero almeno 49, i conti sono presto fatti.

Risultato? Joe Biden dovrà essere, in ogni caso, un presidente di compromesso, come ha già dichiarato di voler essere. Dopotutto, la sua principale abilità diplomatica è proprio quella. Abilità che anche Obama sfruttava quando, da vicepresidente, Biden interloquiva con un Congresso a maggioranza Rep, presieduto da Mitch McConnell, suo antico avversario, ma anche amico personale.

Cosa farà Biden nei primi 100 giorni?

In ogni nazione del mondo, i primi 100 giorni di un governo sono fondamentali per capirne l'indirizzo. Per Biden, ovviamente, sarà lo stesso.

Dal punto di vista legislativo, Biden ha delle priorità assolute. In primis, il contenimento del virus, adesso possibile grazie ai vari vaccini sviluppati negli USA e già approvati ed in fase di continua approvazione. La macchina logistica deli States ha dimostrato in due guerre mondiali di essere superiore, quando se ne sente la necessità; sicuramente sarà così anche questa volta.

In secundis, lo stimolo fiscale per tamponare l'emorragia economica statunitense. In questo caso due sono i punti nodali. L'aumento della copertura assicurativa sanitaria e un profondo lavoro sulle infrastrutture, roba da decine di miliardi di dollari per ciascun argomento.

Poi ci sono le discussioni sul salario minimo federale, il ruolo dei sindacati per fissare i salari (in America i sindacati sono profondamente diversi da qui in Europa, come ruolo), ed una nuova legislazione sul lavoro. Il capitolo tasse sarà particolarmente delicato. L'ala sinistra del partito Democratico vuole più tasse per i ricchi, e gente come Bill Gates è anche d'accordo, ma molti non lo sono, ritenendo la misura esclusivamente populista.

E poi c'è il capitolo tecnologico. Facebook, Google, Amazon, Netflix, hanno troppo potere secondo tante, troppe persone. L'antitrust americano, che è particolarmente attento a queste situazioni, potrebbe dare un forte giro di vite se l'amministrazione Biden glielo chiedesse. La cessione di rami d'azienda sarebbe l'unica soluzione. Roba che Facebook dovrebbe cedere Instagram e WhatsApp, e Google YouTube, per dire. Le implicazioni di mercato sarebbero realmente significative.

Le azioni esecutive

Come fece Trump prima di lui, e come ha fatto qualsiasi presidente, all'inizio l'azione di Biden sarà contrassegnata da ordini esecutivi. Questi ultimi hanno lo scopo di indirizzare il lavoro delle agenzie federali, e quindi saranno indispensabili per tutta una serie di cose. Tra queste le già citate iniziative per il contrasto alla pandemia, il rientro negli accordi internazionali da cui Trump era uscito (Accordo di Parigi sul clima e Organizzazione Mondiale della Sanità), e il contrasto ai vari decreti di Trump contro la regolamentazione ambientale.

Quest'ultimo tema è particolarmente importante. Uno dei punti su cui Biden si è speso molto è che la sua amministrazione sarà molto green, favorendo le auto elettriche e qualsiasi tipo di fonte energetica alternativa e rinnovabile, in manifesto contrasto con l'idea trumpiana di "viva il carbone ed i combustibili fossili", che chiaramente faceva appeal su un certo elettorato.

La politica estera

L'America è (ancora) l'unica superpotenza del mondo, anche se la Cina sta velocemente chiedendo il gap, sia militare che tecnologico. Ma il dominio dei mari che le portaerei nucleari assicurano agli Stati Uniti è ancora lungi dall'essere ridotto dai cinesi.

In ogni caso un impero (inutile chiamarlo in altro modo) come quello costruito dagli USA con la vittoria delle due guerre mondiali fa sì che la loro politica estera sia sempre estremamente importante. Trump aveva dato una svolta molto israelo-centrica ed arabeggiante alla politica estera americana. Cosa farà Biden? Come tratterà i problemi con l'Iran e la Corea del Nord?

Viene data per scontata l'abolizione di dazi verso i Paesi amici come il Canada, che Trump aveva messo per "sicurezza nazionale", e l'Europa, che tornerà ad essere un alleato, pur con il rispetto delle reciproche differenze, che un avversario come la politica trumpiana dell'America First (isolazionismo sempre e comunque, accordi solo con uno stato alla volta, in pratica divide et impera) aveva determinato essere.

La guerra commerciale e tecnologica

Ma l'avversario ormai, inutile nasconderlo, è la Cina. E lo è su ogni fronte, che poi sono fondamentalmente due: commercio e tecnologia.

Nel primo caso, l'approccio di Biden sarà più soft di quello di Trump, ma non sarà certamente morbido. Ormai la Cina è un avversario a tutto tondo e, a differenza del dispotico Trump, che non ha mai speso una parola sui diritti umani quotidianamente calpestati in Cina, ci si aspetta che invece Biden ne parli, anche in assemblee ufficiali come ONU e G7.

L'atteggiamento più morbido sul commercio, soprattutto in quest'era di Covid-19, sarà certamente ben visto a livello mondiale, ed anche dal punto di vista dei mercati.

Nel secondo caso, è illogico che Biden e la sua amministrazione siano più morbidi di Trump in ambito tecnologico che, per qualunque osservatore, è il vero scontro tra America e Cina. Il motivo è presto detto: c'è un forte accordo bipartisan per "spezzare le reni alla Cina". Quindi il pugno duro verso le aziende cinesi potrebbe persino aumentare. Sarà proprio qui che il talento mediatorio di Joe Biden dovrà venire fuori.

Last but not least, i mercati

La particolare situazione economica del mondo dice che l'usuale politica della FED di gestione dei tassi non è più attuabile. Quindi, per smuovere l'economia, rimane solo la politica fiscale. Un suo stimolo riuscirebbe a fare tre cose: aumentare il reddito medio dei lavoratori, promuovere di conseguenza la spesa degli stessi (che da sempre regge l'economia USA), e creerebbe posti di lavoro.

Detta così, è la manna dal cielo, ma sarà tutt'oro quel che luccica? Ai mercati piacerà davvero questo taglio alle tasse? Gradiranno i tassi d'interesse che rimarranno quasi a zero "per un periodo prolungato", come dice sempre la FED, e la continua giapponesizzazione dell'economia (deflazione e tassi bassi per anni)?

Quindi i mercati hanno incominciato ad interrogarsi su questo taglio fiscale, sulle sue dimensioni e su quali settori premerà di più.

Infine, non scordiamoci la pandemia. E' vero che il vaccino è arrivato e sta per iniziare la più massiccia campagna di vaccinazione della storia, ma quanto tempo ci metterà a far invertire la tendenza questa cosa, visto che ogni giorno negli USA si registrano record di morti e contagiati? I mercati dovranno ben bilanciare i rischi di breve sulla crescita con la sicura positività a medio-lungo termine.