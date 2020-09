"Nell'attuale contesto di minore inflazione, le preoccupazioni che dobbiamo affrontare sono cambiate e questo deve riflettersi nel nostro target", ha dichiarato alla stampa Christine Lagarde. La governatrice della Banca centrale europea (Bce) apre così a un cambio di passo nella sua politica monetaria in scia a quanto già fatto dalla Federal Reserve (Fed). Dopo che, come prevedibile, nel meeting di questo mese la Bce aveva preferito temporeggiare, anche perché alle prese con il rafforzamento dell'euro legato anche alla decisione di Washington: a fine agosto il chairman Jerome Powell aveva annunciato nuovi obiettivi sull'inflazione, successivamente confermati dal Federal Open Market Committee (Fomc, la commissione della Fed che si occupa di politiche monetarie), che passano a un tasso medio del 2% per un periodo di tempo indeterminato invece del 2% fisso che avrebbe automaticamente portato all'aumento del costo del denaro. Misura che secondo gli osservatori farà sì che il costo del denaro resti intorno allo zero per almeno cinque anni.

Il target deciso nel 2003 ha avuto successo

Dal 2003, ha spiegato Lagarde, la Bce ha utilizzato una formulazione a doppia chiave per fissare il suo obiettivo, definendo la stabilità dei prezzi come un aumento su base annua dell'inflazione "inferiore al 2%", mirando a un'inflazione "inferiore ma prossima al 2%". Formulazione appropriata in un momento in cui la Bce stava cercando di stabilire credibilità e prezzi troppo elevati erano la sua principale preoccupazione. E secondo la governatrice tale obiettivo si è rivelato un fattore chiave per limitare con successo le aspettative d'inflazione. Oggi, però, serve qualcosa di diverso. "Diventa più importante garantire che vi sia spazio sufficiente sopra lo zero per conferire nuovamente potere alla politica monetaria convenzionale. E, per sostenere le aspettative d'inflazione, dobbiamo garantire che il nostro obiettivo sia percepito come simmetrico dal pubblico. Quindi dovremmo avere un obiettivo d'inflazione che il pubblico possa facilmente comprendere", ha aggiunto Lagarde.

Dal 2008 al 2019 sull'1,2% l'inflazione media dell'Eurozona

L'inflazione annua nell'Eurozona è stata in media del 2,3% dal 1999 al 2008, quando scoppiò la crisi finanziaria globale innescata dai mutui subprime in Usa (e dal crac di Lehman Brothers). Da allora, secondo i dati di Francoforte, l'inflazione è stata in media solo dell'1,2% fino alla fine del 2019. Poi è arrivato il coronavirus. "All'indomani della pandemia del Covid-19 non è necessario che le forze strutturali siano deflazionistiche nette. Sebbene la globalizzazione e la digitalizzazione abbiano avuto la tendenza ad andare nella stessa direzione negli ultimi 20 anni, è concepibile che ora possano spingersi in direzioni opposte. La pandemia potrebbe sia innescare la de-globalizzazione, con l'aumento del protezionismo e le imprese che accorciano le catene di approvvigionamento per aumentare la resilienza operativa, sia accelerare l'espansione dell'economia digitale. Anche il cambiamento della demografia globale potrebbe ridurre l'offerta di manodopera mondiale", ha concluso Lagarde.