I robot minacciano l'occupazione e rischiano di aumentare le diseguaglianze sociali, ma promettono anche di creare valore e con quest'ultimo, in un processo potenzialmente virtuoso di "distruzione creativa", arriveranno paradossalmente dei nuovi posti di lavoro. Sono le conclusioni di un nuovo rapporto di Oxford Economics, secondo cui l'automazione dei processi industriali dovrebbe portare alla soppressione da qui al 2030 di 20 milioni di posti di lavoro, ovvero l'8,5% degli impieghi nel settore a livello mondiale.

Lavoro: 20 milioni di posti a rischio estinzione in 10 anni

Nello studio dal titolo Come i robot cambiano il mondo ("How Robots Change the World"), pubblicato questa settimana, un team di ricercatori della società di analisi su economia e mercati ha tracciato una mappa del rischio partendo dalla previsione di una forte accelerazione nell'uso di robot fisici nei prossimi anni: il numero di macchine in circolazione, già moltiplicatosi per tre negli ultimi vent'anni e oggi intorno ai 2,25 milioni, dovrebbe infatti aumentare ancora più rapidamente raggiungendo quota 20 milioni entro il 2030.

Lavoro: dall'automazione rischi, ma anche opportunità

Sulla base di questo dato, Oxford Economics chiarisce però che gli effetti della robotizzazione recano con sé un misto di opportunità e pericoli. Da un lato infatti, segnalano gli autori del report, la paura di una "distruzione di massa del lavoro" a causa dei robot "appare un po' esagerata". E ciò perché con la loro diffusione aumenteranno anche crescita e produttività "generando nuove opportunità di lavoro a un ritmo comparabile a quello della distruzione di impieghi".