La vittima più eccellente del Covid-19 è il lavoro. Ma una buona notizia arriva dal World Economic Forum. Nei prossimi 3 anni, a livello globale, ci saranno 60 milioni di nuovi posti di lavoro. In Italia 2,5 milioni. Saranno lavori nuovi che oggi non esistono. Allora proviamo a capire quale indirizzo di studio dare ai nostri figli per trovare lavoro nel 2025.

La vittima più eccellente del Covid-19 è il lavoro. Se la salute di milioni di cittadini nel mondo è messa a dura prova per gli effetti di questo virus, per il quale si spera a breve un vaccino, e purtroppo facendo anche oltre 1 milione di morti, sono altrettanti milioni di abitanti del pianeta che per le conseguenze sociali ed economiche sono diventati nuovi poveri. Questo perchè il lavoro è venuto a mancare per l'effetto della chiusura di centiana di migliaia di aziende. Ma una buona notizia arriva dal World Economic Forum. Nei prossimi 3 anni, a livello globale, l’evoluzione del mondo del lavoro - accelerata dalla tecnologia, dal digitale e dell’automazione - determinerà la nascita di 133 milioni di nuove opportunità occupazionali, a fronte di 75 milioni di posti di lavoro destinati a scomparire. Un bilancio positivo di circa 60 milioni di nuovi posti di lavoro che oggi non esistono. Allora proviamo a capire dove indirizzare la scelta degli studi per i nostri figli, oppure se siamo ancora in età lavorativa dove convogliare gli sforzi per ri-formarci e poter quindi avere più opportunità di essere uno dei nuovi 60 milioni di lavoratori del futuro.

Il lavoro del futuro secondo il WEF

Prima di scrivere di quali professioni il mondo avrà bisgono, è necessario dire che il lavoro non sarà come oggi. Non ci saranno più figure specialistiche monotematiche. Il talento del futuro dovrà essere particolarmente eclettico in greco «polymathes», vale a dire che ha imparato molto, con diverse competenze allo stesso tempo. Alcune competenze ritenute chiave per il futuro sono trasversali e non attribuibili ad un solo ruolo che contribuiscono a creare una professionalità interdisciplinare di base.

I talenti del futuro, i nostri giovani che stanno studiando, nei prossimi 5 anni si troveranno a dover abbracciare lavori nuovi e soprattutto ad oggi non esistenti. Si stima che il 65% di chi entrerà nel mondo del lavoro entro il 2025 si troverà ad eseguire lavori completamente inesistenti nel 2020. Eppure saranno trascorsi solo 5 anni, ma le tendenze sono già in atto. Cosa sarà richiesto ai neo-lavoratori? L'essere eclettico richiederà la capacità di conoscere e comprendere i dati. Oggi l'analista di dati dovrà trasformarsi in un conoscitore dei comportamenti che derivano dall'analisi dei dati. In altri termini tradurre grandi quantità di dati in concetti astratti e di capire il ragionamento basato sui dati.

Negli ultimi mesi abbiamo assistito anche una forte accelerazione dell'uso dei social, per comunicare ma anche per svolgere attività lavorativa, per informare, per raccogliere fondi. Tra le figure richieste ci sarà sicuramente quella di chi sarà in grado di sviluppare contenuti efficaci per i social media. Far parlare un brand, un prodotto, un'emozione attraverso il social. Questo significa anche essere in grado di connettersi agli altri ed interagire in modalità virtuale. Lo smart-woking ci sta insegnando che il lavoro non sarà solo più fatto di contatto fisico. Dovremo essere in grado di operare in contesti culturali diversi, in quanto il lavoro agile consente e consentirà sempre di più di avere team trasversali, internazionali e diversi. Tutto ciò porterà anche ad interagire in modo critico, pensare e trovare soluzioni che vanno oltre a ciò che è noto e basato sulle regole, abilità di giudizio e interpretazione.

Lavoro: quali sono le professioni del futuro

Da una indagine condotta da CITI, Oxford Martin School e dati Adecco, Unioncamere, Anpal, Excelsior (‘The Future Is What It Used To Be’), la parte del leone la faranno le professioni del mondo dell'Information Technology. Dei nuovi 60 milioni di posti di lavoro, il 24% si creeranno nell’IT di cui il 30% per esperti Intelligenza artificiale e Big data, il 41% per ingegneri informatici, il 17% per sviluppatori di software e coding, il 12% per professionisti dell’IOT, internet of things (domotica e altro) ed esperti di comunicazione digitale ed e-commerce che in questo ultimo periodo è cresciuto in modo esponenziale anche per il lockdown e lo smart working ‘forzato’. Le imprese digitali cercheranno tra i 210 mila e 267 mila lavoratori con specifiche competenze matematiche e informatiche per i lavori digitali.

Il futuro quindi è tech. Ma i colossi di questo settore, come Facebook, Amazon e Google stanno già assumendo personale in questo ambito. Ad esempio Amazon assumerà 20mila nuovi lavoratori nel settore della tecnologia. Entro la fine dell’anno Facebook inserirà 10mila lavoratori per lo sviluppo dei prodotti e per i team di ingegneria informatica entro la fine dell’anno. Le figure ricercate saranno ingegneri, data analyst, esperti di sicurezza informatica e progettisti di software.

Seguiranno poi le professioni nell'industria, ma sempre in ambito tencologico. Il 19% dei nuovi lavori sarà in ambito della robotica(24%), della stampa in 3D(16%), nel settore automobilistico(26%), trasporti e logistica(10%) e altro(24%). 90mila saranno le richieste di lavoro nell’industria dei macchinari, delle attrezzature e dei mezzi di trasporto.

Ma per soddisfare questa richiesta, e ricordiamolo non stiamo ipotizzando il mondo nel 2050, ma fra cinque anni, il sistema scolastico è pronto?

Il lavoro del futuro: i nodi della scuola

Secondo l'analisi di Adecco Group, per mezzo del suo Country manager per l'Italia, Andrea Malacrida, l’offerta di talenti sarà influenzata da una serie di fattori. Il primo è quello di natura demografia. L'Ialia è un paese tendenzialmente vecchio. Unioncamere stima che solo in Italia, ci sarà bisogno di 2.5 milioni di occupati in più. L'invecchiamento della popolazione porterà inevitabilmente da una contrazione della froza lavoro. La conseguenza sarà quella di avere necessità di competenze e skills, ma non ci saranno lavoratori in grado di coprire le carenze con conseguenze anche sui sistemi di welfare. Si stima che entro la fine di quest'anno il 30% dei posti di lavoro nel settore tecnologico non sarà coperto proprio a causa della carenza di talenti.

Secondo il dossier 2020 Unioncamere-ANPAL, le aziende italiane hanno compreso questo cambio di rotta, e la maggiorparte, il 75% delle aziende italiane, è pronta ad ampliare i suoi piani di formazione per far fronte alla crisi. La formazione servirà a creare nuova conoscenza, competenza sia tecnica che trasversale, per il personale già occupato in azienda ma anche per studendi e professionisti.

Il secondo fattore è disallineamento tra le competenze richieste dal mercato del lavoro e l'offerta formativa oggi esistente. Lo skill mismatch impatta negativamente sia sui lavoratori che sulle aziende, frenando la crescita dell’intero sistema- Paese. Nel settore ICT (tecnologia dell'informazione e comunicazione), per esempio, il gap tra domanda e offerta di competenze è attualmente del 18%. Per contribuire a compensare questo gap Adecco Group e Microsoft Italia hanno costituito una digital venture (Phyd) e investito 6 milioni di euro in Phyd Hub(via Tortona 31, Milano) che avrà gli obiettivi di valutare l’occupabilità dei singoli profili professionali (employability index) e formare e valorizzare il capitale umano con le nuove skill richieste dalla costante trasformazione che il mercato del lavoro sta conoscendo. Phyd Hub permetterà di vivere un’esperienza phy-gital, fisica e digitale.

Lavoro: quale futuro in Italia

Quanto all’Italia, entro il 2023 bisognerà coprire in Italia 400mila posti di lavoro nel settore della sanità e dell’assistenza sociale, 200mila nel settore dell’istruzione e dei servizi formativi, 90mila nell’industria dei macchinari, delle attrezzature e dei mezzi di trasporto.

Il 65% dei bambini farà un lavoro che oggi ancora non esiste, ha ricordato Malacrida.

Le imprese digitali cercheranno tra i 210 mila e 267 mila lavoratori con specifiche competenze matematiche e informatiche per i lavori digitali. Quanto all’ecosostenibilità, da 480 mila a 600 mila unità di lavoratori saranno ricercati dalle imprese per cogliere al meglio le opportunità offerte dall’economia circolare, orientando i propri processi produttivi verso i principali green job.

Le competenze cambiano velocemente, ha spiegato Malacrida. Il lavoratore del futuro non potrà quindi più eccellere solo con una competenza.

Il lavoratore del futuro sarà interdisciplinare e dovrà dimostrare abilità nel lavorare in team virtuali. Serviranno competenze tecniche, ma anche capacità interdisciplinari e soprattutto soft skill per diventare veri lavoratori resilienti. Insomma bisognerà lavorare sia su competenze tecniche che soft skills. Questo porterà anche ad un aumento dello stipendio del 40%.