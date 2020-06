Con la fase 3 si cominciano a fare i primi bilanci dell'impatto del coronavirus sull'economia reale, su quanto andrà a pesare sul nostro portafogli e soprattutto sul lavoro Secondo la Cgia, attraverso i dati forniti dalla Banca d'Italia, i posti a rischio sono 969.000. Tra i settori più in pericolo, il manifatturiero, la ristorazione e in generale le piccole e medie imprese. Inoltre, l'80% dei dipendenti hanno il contratto in scadenza. E questo vuol dire stipendi fermi, consumi ancora più in calo

Un milione di posti di lavoro in meno entro il 2020. L’allarme della Cgia di Mestre non lascia spazio a interpretazioni. Come spesso viene ricordato, la fase 3 non è soltanto libera circolazione tra le regioni e un livello sempre minore, per quanto ancora significativo, del contagio da coronavirus nella vita di tutti i giorni. Perché con il mese di giugno, iniziano anche i primi bilanci dell’impatto del Covid19 sull’economia reale, sui posti di lavoro, su quanto saranno alleggeriti i nostri portafogli, e di come la nostra vita sarà cambiata, probabilmente, per sempre.

Quasi un milione di posti di lavoro a rischio entro il 2020

E allora ecco qua. La stima dell’Ufficio studi della Cgia, elaborando i dati forniti dalla Banca d’Italia, è la seguente: 969.000 posti di lavoro a rischio. E’ così che il 2020 potrebbe chiudersi. Un crollo verticale. Un’impennata al ribasso preoccupante a dir poco, come dimostrano anche le unità di lavoro come parametro di riferimento, e cioè il numero di lavoratori potenzialmente impegnati 8 ore al giorno. Dalle proiezioni realizzate dal Cgia di Mestree, la riduzione di tali unità sarebbe pari a 2.370.000.

Quasi due milioni e mezzo di impiegati che lavorano full time, come previsto dal contratto di lavoro subordinato. Una cifra che, se confermata, farebbe scendere lo stock complessivo degli occupati stessi sotto i 22 milioni. Questo dato non è mai stato così basso da 25 anni a questa parte, per tutta la serie storica dal 1995.

Quasi un milione di posti di lavoro in fumo: chi rischia di più

Si sa. L’economia è sempre più in affanno. Il governo fa quello che può ma molte famiglie sono in crisi di liquidità mentre i posti di lavoro, tra Cassa Integrazione, smart working e crisi economica, sono sempre meno. Chi sarà a pagare maggiormente questa emergenza? Come al solito, i lavoratori delle piccole imprese, sia autonomi che dipendenti. Le proiezioni della Cgia di Mestre si basano sempre sull’indagine campionaria della Banca d’Italia con la collaborazione di Iseco che è stata realizzata a metà marzo.

Uno studio finalizzato a raccogliere informazioni riguardo gli effetti della pandemia sull’attività economica.

Le piccole imprese con meno di 50 addetti registreranno la più forte contrazione di fatturato, -29%. Un impatto decisamente superiore, negativamente parlando, rispetto alle grandi imprese, che classifichiamo tali con più di 500 addetti: la contrazione in questo caso è pari a -18%.

I settori maggiormente colpiti: ecco i lavori più a rischio

Il settore più colpito da questa crisi, e quindi i lavoratori più a rischio per quanto riguarda la perdita del proprio impiego, è quello dei servizi, in particolare modo quelli legati al piccolo commercio. Ma anche alberghi e ristorazione. Nel settore manifatturiero, dove già si registra un rallentamento molto forte, il calo più significativo potrebbe manifestarsi nel tessile, ma anche nell’abbigliamento, delle calzature e nella metalmeccanica.

Contratto di lavoro scaduto per l’80% dei dipendenti in Italia

Ma c’è un altro allarme. L’80% dei dipendenti in Italia, settore privato, hanno il contratto collettivo nazionale di lavoro scaduto. In tutto sono 12,6 milioni di operai e impiegati che aspettano un rinnovo. Ma a causa della recessione economica in atto causa coronavirus, rischia di slittare, anche quest’anno. La conseguenza è sostanzialmente una, e cioè un’ulteriore flessione della dinamica salariale. Stipendi fermi e crollo dei consumi.

Contratti di lavoro scaduti, stipendi fermi, consumi sempre più a rischio



Spiega il coordinatore dell'ufficio studi Cgia di Mestre Paolo Zabeo:

Vista la caduta verticale dei consumi delle famiglie e l’andamento dell’inflazione che nel corso dell’anno scivolerà verso il quadrante negativo, c’è la necessità di appesantire le buste paga per dare un impulso alla ripresa della domanda interna. Ovviamente, ciò deve avvenire senza aumentare i costi fissi in capo alle aziende che, in questo periodo, non dispongono di risorse aggiuntive per farvi fronte. Pertanto, una strada percorribile potrebbe essere quella di ridurre per legge il costo del lavoro in capo ai dipendenti, in modo tale da trasferire questo risparmio fiscale e/o contributivo nelle tasche degli operai e degli impiegati”.

Quanti sono i contratti del lavoro in scadenza

A integrare la ricerca della Cgia, Associazione Artigiani e Piccole Imprese, di Mestre, l’indagine fornita dal Cnel, Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro. AL 31 dicembre 2019, i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel nostro Paese erano 922. Di questi, sono 126 in scadenza nel 2020. In sette anni, nella fascia compresa tra dicembre 2012 e dicembre 2019, lo stock complessivo dei contratti è salito del 67%.

E’ il commercio a presentare il numero più elevato di contratti di lavoro in scadenza, con 244, seguito dagli enti e dalle istituzioni private. Terzo posto per l’edilizia, con 75 contratti in scadenza. Poi trasporti (70), agricoltura (53), aziende di servizi (47), poligrafici e spettacolo (43), alimentaristi-agroindustriale (42), metalmeccanici (36), chimici (33), tessili (29), credito e assicurazioni (28) e Amministrazione pubblica (19).

Cgia di Mestre, contratti di lavoro a rischio scadenza: cosa bisogna fare

Il segretario della Cgia di Mestre renato Mason dichiara:

“Sebbene negli ultimi anni il peso del fisco sulle retribuzioni risulti in calo, la dimensione del cuneo fiscale in Italia rimane ancora un forte ostacolo alla crescita, allo sviluppo degli investimenti e all’espansione dell’occupazione. Anche per queste ragioni bisogna ridurre le tasse ed i contributi sul lavoro, iniziando dalla componente riconducibile ai lavoratori dipendenti. Con buste paga più pesanti, infatti, la domanda interna registrerebbe degli effetti positivi. Questo provvedimento, altresì, migliorerebbe anche i fatturati degli artigiani, dei piccoli commercianti e in generale dei lavoratori autonomi che vivono quasi esclusivamente dei consumi delle famiglie”.



Bonus Renzi: come cambia la busta paga da luglio

Intanto, dal primo luglio entrerà in vigore la modifica ed estensione del cosiddetto bonus Renzi. In sostanza, i lavoratori dipendenti con reddito complessivo fino a 28.000 euro all’anno metteranno in tasca non più fino a 80 euro al mese, ma fino a 100 euro al mese. In sostanza, chi già beneficiava di 80 euro, otterrà 20 euro di più.

Entrata che verrà estesa anche ai lavoratori dipendenti con reddito compreso tra i 28 e 40.000 euro, attraverso importi decrescenti in base a quanto aumenta il reddito, fino a esaurirsi completamente al superamento dei 40mila euro. Per questa misura il Governo metterà in campo risorse aggiuntive per 1,3 miliardi di euro per l’anno in corso e 3,5 miliardi di euro dal 2021.