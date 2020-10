Ovviamente non posso cominciare il video odierno senza dovervi ancora ringraziare per lo tsunami di auguri che mi ha investito ieri.

Un video che parte da una considerazione, una domanda che molti di voi si sono posti soprattutto negli ultimi mesi: può la Lega essere considerata un partito euroscettico?

Per dare una risposta compiuta a questa domanda forse necessiterebbero ore, ma state tranquilli, rimarrò nei tempi medi dei miei video, eventualmente, se me lo richiederete, potrò anche prossimamente tornare su questo argomento che a mio avviso è davvero molto importante.

Come è noto, al momento, nella Lega sembra si stiano scontrando due visioni diverse, una più europeista che ha come fautori più conosciuti Giorgetti e Zaia, l’altra, decisamente euroscettica che fa capo a Borghi e Bagnai.

E Salvini in mezzo che cerca di far da paciere.

Anche se, pare avere comunque una preferenza, visto che quando Borghi, per impegni superiori, ha lasciato l’incarico di responsabile economico della Lega, per la sostituzione Salvini ha scelto Bagnai, quindi ha optato per la continuità.

Giorgetti rimane comunque il responsabile per gli Affari esteri della Lega, quindi una voce in capitolo continua ad averla, ma insomma … facciamola semplice, il Ministro dell’economia della Lega è Bagnai, quello degli esteri è Giorgetti.

Certo alla Lega non mancano altri personaggi di rilievo in campo economico, faccio solo due nomi, Massimo Garavaglia e Dario Galli.

Ma entro subito nell’argomento. A mio avviso per comprendere le due anime della Lega nei confronti dell’Unione europea, occorre ricorrere alla storia del partito più “vecchio” d’Italia.

Sembra infatti passata una vita, ma nella realtà soltanto alle ultime elezioni politiche si è presentata come Lega, fino a poco più di due anni fa invece la dicitura era Lega Nord per l’Indipendenza della Padania.

Quindi è ovvio che, soprattutto fra i sostenitori della prima ora, lo spirito indipendentista è tutt’ora vivo, non tutti infatti hanno apprezzato la svolta “nazionale” o “nazionalista” voluta da Salvini.

E questo, per me, è l’aspetto fondamentale.

Ricordate infatti che soltanto pochi giorni fa avevo pubblicato un video all’interno del quale avevo inserito un altro video.

Allora era il 2014, e Salvini e Borghi erano impegnati nel “Basta Euro Tour”. Un convegno itinerante al quale erano invitati tutti i dirigenti della Lega nei vari territori, un convegno nel quale Claudio Borghi illustrava le motivazioni per le quali l’adozione dell’euro aveva danneggiato enormemente l’economia italiana.

Nella tappa di Treviso, era intervenuto Luca Zaia, ed il suo discorso non aveva lasciato dubbi di sorta. Rivolgendosi al palco dove sedevano Salvini e Borghi il Governatore del Veneto aveva sostenuto senza remore che l’euro era diventato un problema per l’Italia a causa del Centro Sud.

“Mezza Italia dovrebbe portare i libri in tribunale”, queste le sue parole, e non erano mancate anche termini molto più coloriti, come ad esempio quando ha detto “mezza Italia fatta di fannulloni, di cialtroni, di gente che si mangia tutto quello che il Nord produce”.

Parole immediatamente interrotte da uno scrosciante applauso, e ripeto, gli invitati erano i dirigenti e gli attivisti della Lega, in questo caso del Veneto.

Ebbene è innegabile che se il progetto indipendentista della Lega fosse andato in porto, insomma se fosse nata la Padania, ebbene la Padania avrebbe certamente avuto i numeri, sto naturalmente parlando dal punto di vista economico, per rimanere senza essere penalizzata all’interno dell’eurozona.

Ma l’Italia è ancora uno Stato, e personalmente mi auguro che rimanga tale, anche se ho sempre sostenuto che da una eventuale divisione del nostro territorio sarebbe stato il Sud ad avere i maggiori benefici, potendo infatti contare su una moneta estremamente svalutata.

Chiarisco, io rispetto tutti gli indipendentisti, del Nord come del Sud, ne capisco le motivazioni del loro credo, tuttavia, lo ripeto per me l’Italia è una.

Quindi, personalmente mi sento molto più vicino a Borghi e Bagnai piuttosto che Giorgetti e Zaia.

A Giorgetti e Zaia vorrei soprattutto far notare come comunque per un Paese far parte di un’Unione di Stati diversi fra loro, per lingua, cultura e storia, è comunque un errore, anche se per questo non dovesse averne un danno a livello economico.

Anzi dirò di più, sarebbe un errore anche se avesse un vantaggio dal punto di vista economico, e questo sostanzialmente per due motivi, il primo perché le cose che non stanno in piedi … prima o poi crollano, e con violenza.

Il secondo motivo è che il mio Paese, il Paese che io sogno non voglio che danneggi nessuno.

Mi spiego, se l’euro dovesse scindersi in due, l’euro del nord e l’euro del sud, e l’Italia entrasse a far parte dell’euro del Sud assieme alla Spagna, al Portogallo, alla Grecia, a Malta e Cipro, e poi facciamo entrare anche la Croazia e l’Albania se accettano.

Ebbene in quell’Unione di Stati che adottano questa moneta unica, l’euro del Sud, l’Italia farebbe la parte del leone, sarebbe come oggi nell’euro è la Germania, ossia lo Stato che di gran lunga ha la maggior potenza economica.

Dall’adozione di questa moneta comune, l’euro del sud, l’Italia avrebbe quindi un vantaggio, ma se si ha un vantaggio è comunque a scapito di altri, e, lo ripeto, io non voglio che il mio Paese si avvantaggi a scapito di altri.

Quindi, caro Giorgetti e caro Zaia, è inutile che guardiate all’Unione europea come qualcosa con la quale si deve discutere, l’Unione europea è qualcosa che si deve abbattere. Punto!

Non è una meta da raggiungere, non è un traguardo da ambire, è un’assurdità è un controsenso, qualcosa di contrario alla logica.

E voi, Borghi e Bagnai, che queste cose le avete capite, non dovete guardare con sospetto e anzi con pregiudizio ai movimenti ed ai partiti che hanno come aspetto fondante e come unico punto programmatico l’uscita dell’Italia dall’euro e dall’Unione europea.

Ma dovreste invece essere compiaciuti se non altro perché in questo modo si può tornare a discutere di un tema che non è un tema, ma è l’argomento di gran lunga più importante per non far ulteriormente sprofondare la nostra amata Italia.