La Sugar Tax, la tassa sulla consumazione di bibite gassate e zuccherate, farà parte della Legge di Bilancio 2020.

È quanto affermato dal Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri.

L'introduzione di questa imposta comporterà l'aumento dei prezzi di tali beni, soprattutto quelli più dolci, benché non siano ancora stati stabiliti parametri certi.

Non rientreranno nella manovra le merendine che, in precedenza, erano incluse nel piano di rincari.

Sugar Tax: risposta all'Organizzazione Mondiale della Sanità

Grazie alla Sugar Tax, il Governo Italiano verrà incontro all'appello sulle problematiche sollevate dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) relative alla diffusione a macchia d'olio dell’obesità infantile e delle patologie diabetiche, in costante aumento anche nel nostro Paese.

Rincarare i prezzi delle bibite dolci potrebbe scoraggiarne l'acquisto, con conseguente diminuzione del consumo giornaliero.

Questo consentirebbe di ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana e di diffondere una vera e propria educazione alimentare.

Sugar Tax: quali sono i benefici attesi?

Con la Sugar Tax lo Stato potrebbe introitare interessanti entrate monetarie che saranno devolute a favore della ricerca sperimentale e a supporto delle Università italiane.

È quanto afferma il Ministro dell'Istruzione Fioramonti in un post su Facebook: i proventi di tale tassa serviranno ad arginare le problematiche che affliggono il nostro sistema scolastico, come l'inadeguatezza e la precarietà delle remunerazioni agli insegnanti, la scarsa assistenza alle disabilità infantili, per finire con l'analfabetismo funzionale, ancora presente in molteplici aree del nostro Paese.