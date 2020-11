Leonardo scatta in avanti e poi frena con volumi sempre alti: le ultime indiscrezioni sulla possibile quotazioni di DRS e la view degli analisti.

Furia francese e ritirata spagnola per Leonardo che, reduce da due sessioni in forte rialzo, oggi ha inizialmente strappato nuovamene al rialzo, per poi frenare e azzerare il vantaggio iniziale.

Leonardo volatile: fallisce tentativo di allungo, ma volumi restano alti

Negli ultimi minuti il titolo si presenta a 5,426 euro, con un frazionale rialzo dello 0,11% e oltre 9,4 milioni di azioni scambiate fino ad ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 7,2 milioni di pezzi.

Leonardo resta sotto i riflettori dopo che ieri sono circolati dei rumor relativi alla possibile quotazione al Nyse della controllata DRS.

Leonardo: rumor su cessione intera DRS, ma per Equita poco probabile

A proposito di queste indiscrezioni, varie fonti di stampa riportano che Leonardo avrebbe dato l’incarico a Goldman Sachs per valutare le potenziali opzioni su DRS e tra le opzioni ci sarebbe anche la cessione dell’intera DRS.

Secondo gli analisti di Equita SIM, un'operazione di questo tipo avrebbe un impatto quantitativo positivo immediato se DRS venisse valorizzata 3 miliardi di euro, una società che quest’anno rappresenta circa il 20% di fatturato ed EBITA del gruppo varrebbe più dell’80% dell’attuale capitalizzazione di mercato dell’intera Leonardo.

La valutazione potrebbe anche essere superiore per incorporare un premio di maggioranza.

Leonardo: perchè cessione intera DRS è meno attraente

La SIM milanese però ritiene questo scenario meno attraente in quanto eliminerebbe un’importante diversificazione geografica, riducendo drasticamente l’esposizione agli Stati Uniti, il più importante mercato militare al mondo.

Il peso del nord America, in prevalenza USA, scenderebbe dal 29% al 13%. Inoltre, si ridurrebbero eccessivamente le dimensioni del gruppo.

In ogni caso gli analisti di Equita SIM ritengono che questi rumor aumentino le probabilità che un deal possa concretizzarsi con effetto positivo sulla valutazione e sulla struttura finanziaria.

Per gli esperti lo scenario base resta la cessione di una quota e in attesa di novità confermano una view positiva su Leonardo, con una raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo a 9,2 euro.

