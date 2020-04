Limoni, tutti li voglio e tutti li cercano. Dallo scoppio dell'emergenza coronavirus sono diventati un bene di prima necessità non solo sulle tavole degli Italiani, ma per essere usati anche come disinfettante naturale. La produzione insufficiente ne ha fatto raddoppiare il prezzo.

Anche tu puoi FARE il +50% in 2 giorni di TRADING! NON CI CREDI? >> CLICCA QUI << E SCOPRILO NEL WEBINAR GRATUITO

Limoni, tutti li voglio e tutti li cercano. Dallo scoppio dell'emergenza coronavirus sono diventati un bene di prima necessità non solo sulle tavole degli Italiani, ma per essere usati anche come disinfettante naturale. La produzione insufficiente ne ha fatto raddoppiare il prezzo.

Solo per farci un idea di quello che sta accadendo, la produzione mondiale di limoni è letteralemnte insoddisfaccente. E i prezzi volano a spron battutto. Il limone siciliano ha registrato un'impennata del prezzo pari al 30%, mentre nel resto dell'Europa il prezzo è quasi raddoppiato.

Limoni: diventano più preziosi delle mascherine

Solo per avere un'idea di quanto sta accadendo sul mercato dei limoni, le loro esportazioni sono sottoposte ai controlli preventivi come quelli delle mascherine, ventilatori polmonari e altro materiale sanitario in Turchia dove il limone è impiegato in modo massiccio nella produzione di disinfettanti a base alcolica nelle abitazioni private e nei locali pubblici, con una conseguente impennata dei prezzi. Succede la stessa cosa anche in Spagna, che risulta essere il primo produttore di limoni dell’Unione Europa, la domanda di limoni risulta essere aumentata enormemente, mentre la produzione è risultata limitata per motivi climatici ed i prezzi sono schizzati.

Secondo un'analisi della Coldiretti, l’Italia è il secondo produttore europeo dopo la Spagna con una superficie coltivata di poco più di 25.000 ettari dalla quale si sono ottenuti circa 3,8 milioni di quintali nel 2019, in calo del 14%. La regione maggiormente interessata dalla coltura è la Sicilia, dove si ottiene più dell’87% del raccolto nazionale ed a seguire la Campania e la Basilicata. Una produzione che non è sufficiente a soddisfare i consumi nazionali con 1,2 milioni di quintali di importazioni e 0,48 milioni di quintali di esportazioni nel 2019.

La produzione nazionale di limoni era notevole in passato, ma negli ultimi decenni si è persa oltre la metà della superficie coltivata, a causa soprattutto dei bassi compensi riconosciuti agli agricoltori al di sotto dei costi di produzioni. I limoni italiani peraltro sono di migliore qualità e, a seconda del tipo, si trovano tutto l’anno: limoni “primofiore” tra la fine di settembre e la fine di novembre, limoni “invernali” tra dicembre ed aprile, limoni “bianchetti” tra aprile e maggio e limoni “verdelli” tra giugno e inizio settembre.

Limoni: fiorisce la richiesta grazie al coronavirus

Sempre la Coldiretti mette in evidenza che l’emergenza coronavirus e l’aumento esplosivo della richiesta mondiale si sono fatti sentire in Italia con aumenti delle richieste del 30% in Sicilia. In Campania per i limoni IGP di Amalfi salgono le richieste, ma c’è il 50% di produzione in meno ed il prezzo sulla pianta è quasi raddoppiato e oscilla fra 1,20 e 1,50 euro al chilo contro circa 0,60 dello stesso periodo dello scorso anno mentre in Calabria nell’alto Jonio a partire dalla piana di Sibari è caccia ai limoni con un aumento delle quotazioni fra il 10 e il 15%.

Secondo la Coldiretti, il caso eclatante dei limoni è la punta dell’iceberg dello sconvolgimento in atto sul mercato agroalimentare mondiale dove si riducono i commerci con fluttuazioni violente dei prezzi e carenze per alcune categorie di prodotto. Infatti un numero crescente di Paesi cerca di garantire prima di tutto l’approvvigionamento della propria popolazione con la Russia che ha deciso di trattenere per uso interno parte della produzione di grano dopo essere diventata il maggior esportatore del mondo ed il Kazakistan che ne ha addirittura vietato le esportazioni mentre il Vietnam ha temporaneamente sospeso i nuovi contratti di esportazione di riso, il cereale piu’ consumato nel mondo. Una nuova centralità per l’agricoltura con anche la riscoperta di nuove funzionalità come l’impiego in Italia dei trattori per la sanificazione delle strade o la possibilità di utilizzare le eccedenze di vini generici per ottenere alcol disinfettante per usi sanitari da utilizzare nelle trincee della guerra al virus da nord a sud del Paese dove gli acquisti di alcol denaturato praticamente triplicati (179%).