Oggi prendo una pausa dall’argomento MES al quale ho “dovuto” comunque dedicare un video “Extra” che ho già pubblicato nelle ore scorse. Oltre a quel video, tuttavia, vi vorrei segnalare che, come tutti i venerdì ho registrato la puntata di Marcotti Live che, come noto, va online su Money.it, dato che è stata una puntata davvero scoppiettante, vi consiglio caldamente la visione e per questo vi ho postato il link in descrizione.

Avrei voluto parlarvi di Borsa, ma non ci sono novità di rilievo. I listini americani continuano a salire, qualunque cosa accada Wall Street sale. L’economia americana migliora? Wall Street sale. L’economia americana peggiora? Wall Street sale. Gli Stati Uniti impongono dazi? Wall Street sale? Gli Stati Uniti riducono i dazi? Wall Street sale. Al vertice Nato se ne dicono di tutti i colori, cose mai viste in settant’anni di storia? Wall Street sale. L’impeachment a Trump? Wall Street sale.

Insomma sembra proprio che Wall Street continuerà a salire anche se cadrà sulla terra un meteorite.

Ed allora torniamo a casa nostra, prima di tutto facciamoci una bella risata, ieri sera ascoltavo una dichiarazione di Conte al telegiornale il quale ripeteva in continuazione una frase: “C’è un bellissimo clima” ovviamente si riferiva ai rapporti fra i partiti che compongono la compagine governativa. Conte, riferendosi alla manovra, evidenziava come ormai il Governo fosse alle battute conclusive, c’era da mettere a posto soltanto dei piccoli insignificanti dettagli.