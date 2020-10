Le Regioni stanno procedendo in ordine sparso rispetto alle scuole e ai piccoli lockdown notturni. Lombardia, Campania e Lazio hanno introdotto un coprifuoco, mentre Piemonte e Liguria hanno provveduto a introdurre misure più restrittive per contenere i contagi da Covid-19. La didattica scolastica diviene mista tra lezioni in presenza e a distanza. Ecco le novità.

Obbligo di mascherine all’aperto, mantenimento della distanza di sicurezza tra le persone, divieto di assembramento e igiene frequente delle mani. Questa è l’ABC che ci hanno insegnato gli scienziati del comitato tecnico scientifico per prevenire il contagio da coronavirus. Tuttavia, le restrizioni imposte dal Governo grazie all’ultimo DPCM si sono rivelate insufficienti a contenere un numero di casi positivi che nelle ultime ore hanno superato le 15.000 unità (a fronte però di un numero record di tamponi effettuati).

La preoccupazione dei cittadini è lo spettro di un nuovo lockdown generalizzato, che come ha detto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, danneggerebbe ulteriormente l’economia italiana che ancora stenta a riprendere i ritmi raggiunti prima della pandemia. Il governo, quindi, anziché chiudere l’Italia potrebbe optare per misure ancor più restrittive di quelle attuali – ovvero la chiusura dei locali entro la mezzanotte oppure entro le ore 18 qualora non sia possibile consumare al tavolo -, senza dover ricorrere alla chiusura del Paese. Nell’attesa di un piano a livello nazionale, comunque, alcune Regioni italiane hanno provveduto alla corsa ai ripari per evitare che i numeri del contagio raggiungano le cifre di marzo o aprile 2020.

La Lombardia, la Campania e il Lazio hanno introdotto un orario di coprifuoco nel quale i cittadini dovranno rimanere in casa se non per motivi di lavoro, salute o di estrema necessità e urgenza. A tal fine, il Ministero degli Interni ha predisposto una nuova autocertificazione che i cittadini di queste Regioni dovranno tenere nel caso in cui dovessero spostarsi di notte. Anche la Liguria e il Piemonte, però, hanno introdotto alcune ulteriori limitazioni ai loro cittadini, senza però provvedere alla fissazione di un coprifuoco. Per la questione scuole, invece, molte Regioni hanno pensato di tornare alla didattica a distanza e diverse sono state le risposte dei Governatori di fronte all’emergenza.

Quali sono le norme valide Regione per Regione? Quando serve l’autocertificazione e come si compila? In quali Regioni si ricorrerà alla didattica a distanza e con quali modalità?

Lockdown e scuole chiuse: l’ultimo DPCM del premier Conte

Durante l’ultima conferenza stampa dopo un Consiglio dei Ministri durato quasi 6 ore, il Governo non aveva introdotto – con il nuovo DPCM – alcuna restrizione in merito a un orario di coprifuoco nazionale, come invece si pensava in modo erroneo. Tuttavia, era stata lasciata ai sindaci e ai governatori la possibilità di restringere ulteriormente le norme nazionali, qualora lo si ritenga necessario.

L’esecutivo aveva obbligato gli esercenti di attività come bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie e pub a chiudere i loro locali entro la mezzanotte qualora sia possibile servire i clienti al tavolo, alle ore 18 dove invece la consumazione avviene soltanto al bancone. Inoltre, con l’ultimo DPCM veniva dato un tempo massimo di una settimana alle palestre, alle piscine e ai trasporti: mentre le prime due dovevano adeguarsi alle normative igieniche e rispettare le norme anti-Covid, per i trasporti si è preso del tempo per discutere con i Governatori delle Regioni.

Sulla scuola la priorità era mantenere la didattica in presenza (come ha più volte ribadito la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina), ma sono stati previsti orari differenziati e ingressi scaglionati per le diverse classi e per i diversi gradi di istruzione. Molti istituti, all’indomani del DPCM, però, si sono trovati impreparati e non hanno avuto modo di adeguarsi alla nuova normativa. Per le scuole superiori, inoltre, l’ipotesi era quella di entrare entro le ore 10 ed eventualmente sfruttare orari pomeridiani in modo da alleggerire anche il pressing sui trasporti. I mezzi pubblici, dal canto loro, rimangono attivi all’80% della loro capienza.

Coprifuoco in tre Regioni: orari e ordinanze

Delusi dall’ultimo DPCM del premier Conte, alcuni Governatori delle Regioni maggiormente colpite dall’epidemia (i cui numeri di casi positivi e contagi risultavano tra i più elevati in Italia), hanno provveduto a restringere le maglie e hanno introdotto ulteriori provvedimenti restrittivi della libertà personale die cittadini.

In primo luogo, la Lombardia – che già nella scorsa primavera era la prima Regione italiana per numero di contagi e morti causa coronavirus – ha introdotto un orario di coprifuoco per limitare le uscite almeno nelle ore notturne. In particolare, con un’ordinanza del Governatore Attilio Fontana è stata vietata l’uscita dalle ore 23 alle ore 5 del mattino, fatta eccezione per i casi di estrema necessità e urgenza, per motivi di salute o di lavoro. Inoltre, è stata disposta la chiusura dei centri commerciali durante il weekend per evitare l’assembrarsi di troppe persone, ad eccezione delle attività commerciali che vendono generi alimentari. Il provvedimento entra in vigore dalle ore 23 di giovedì 22 ottobre 2020 e termina venerdì 13 novembre 2020.

Anche la Campania ha fatto eco alla Lombardia. Il Governatore Vincenzo De Luca, infatti, ha provveduto a fissare un coprifuoco dalle ore 23 alle ore 5 del mattino fino al 13 novembre 2020. Inoltre, su tutto il territorio regionale rimangono vietati gli spostamenti tra province se non per motivi di lavoro, salute o necessità. Arzano, piccolo comune in provincia di Napoli, è diventato zona rossa: ingresso e uscita da questo luogo restano vietati.

Infine, anche il Lazio ha provveduto a introdurre – con un’ordinanza firmata dal Governatore Nicola Zingaretti – un orario di coprifuoco leggermente più flessibile dei precedenti. Infatti, i cittadini dovranno rimanere nelle loro case dalle ore 24 alle ore 5 del mattino a decorrere da venerdì 23 ottobre e fino al 23 novembre 2020.

Ulteriori restrizioni regionali

Non mancano nemmeno i provvedimenti che vanno nella direzione del contenimento del contagio, ma che non prevedono limitazioni alla libertà personale dei cittadini, è questo il caso del Piemonte, dove il Governatore della Regione Alberto Cirio ha disposto la chiusura dei centri commerciali nel fine settimana per evitare possibili assembramenti. L’ordinanza rimane in vigore fino a venerdì 13 novembre 2020. L’eventuale orario di coprifuoco che potrebbe venire introdotto in Regione, potrebbe interessare soltanto la zona della movida del capoluogo piemontese.

Anche la Liguria, infine, ha provveduto a circoscrivere i territori ove si sono registrati i maggiori contagi e a limitare gli spostamenti da e verso le zone più a rischio. Infatti, nella città di Genova sono state imposte le maggiori restrizioni, mentre in tutta la Regione vige il divieto di assembramento. Inoltre, le sale scommesse potranno tenere le serrande alzate dalle ore 5 alle ore 18, mentre rimarranno chiusi i centri culturali e sociali e i circoli ludico ricreativi. Le attività di bar, ristoranti e locali si potranno svolgere esclusivamente dalle 5 alle 24.

La Sardegna è sorvegliata speciale: il Governatore Solinas valuterà l’andamento epidemiologico dei prossimi giorni e deciderà se introdurre delle chiusure. Il Veneto, invece, un’altra delle Regioni maggiormente colpita dai nuovi contagi, non ha al momento in programma nuove restrizioni: il Governatore Luca Zaia ha escluso le chiusure.

L’autocertificazione: quando e come compilarla

Torna l’autocertificazione – come previsto lo scorso marzo – per gli spostamenti notturni in Lombardia, Campania e Lazio. Dalle 23 alle 5 nelle prime due Regioni, dalle 24 nel Lazio, i cittadini dovranno giustificare i loro spostamenti con provate necessità o urgenze, motivi di lavoro o di salute. I regolamenti sono casa è possibile o non è possibile fare, però, variano da Regione a Regione.

L’autocertificazione – disponibile e scaricabile sul sito del Ministero degli Interni – andrà compilata in ogni sua parte, anche nel momento del controllo, indicando tutti i dati richiesti.

In caso di uscita per lavoro è necessario indicare il nominativo del soggetto e indicare la sede dell’azienda che si deve raggiungere e il nome del datore di lavoro;

Nel caso di uscita per necessità o urgenza, invece, per motivi di privacy non è necessario indicare alcun nominativo, ma soltanto la durata e la direzione dello spostamento.

Mentre in Campania e in Lombardia sarà necessario compilare l’autocertificazione fino al 13 novembre 2020, nel Lazio risulterà necessaria fino al 23 novembre 2020.

Scuole, didattica a distanza o in presenza?

Anche il nodo scuola continua ad essere al centro delle discussioni tra Governo e Regioni: se i Governatori spingono per la reintroduzione della didattica a distanza (almeno nelle scuole superiori), la ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina rimarca come i ragazzi abbiano bisogno di frequentare in presenza le lezioni. Dunque le singole Regioni si sono organizzate in ordine sparso tra chi ha introdotto la didattica mista e chi ha incentivato quella a distanza. Ecco le regole Regione per Regione.

In Lombardia, l’ordinanza di Attilio Fontana ha previsto il ritorno alla didattica a distanza per le scuole superiori a partire da lunedì 26 ottobre, fatta eccezione per i casi speciali che necessitano di lezioni in presenza. In Campania, invece, dopo la prima decisione di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado fino al 30 ottobre, il Governatore De Luca ha optato per la sospensione soltanto della didattica in presenza nelle scuole primarie e secondarie. Nel Lazio, invece, entrerà in vigore un sistema misto per ridurre la presenza degli studenti nelle scuole. Nel dettaglio, nelle scuole primarie e secondarie la presenza dei ragazzi verrà ridotta del 50% (fatta eccezione per gli studenti del primo anno), mentre nelle università si ridurranno le presenze del 75% (ad eccezione delle matricole).

Il Governatore della Liguria Giovanni Toti ha disposta l’alternanza di didattica a distanza e in presenza almeno per il 50% delle scuole primarie e secondarie del territorio, fatta eccezione per gli studenti dei primi anni. Didattica a distanza, infine, anche in Piemonte dove da lunedì 26 ottobre si adotteranno “misure di flessibilità organizzativa”, ovvero si alterneranno didattica a distanza e in presenza per il 50% delle lezioni totali.