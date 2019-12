10 modi per generare reddito in pensione Se hai 350.000 €, ricevi aggiornamenti periodici e scarica la nostra guida senza spese. Clicca qui

Il mercato immobiliare della Lombardia resta anche nel 2019 il più dinamico in Italia, con una crescita a due cifre delle compravendite: +13,3 per cento contro il +9,8 della media nazionale. Le transazioni lombarde crescono più di quelle del Veneto (2° posto a +12,5 per cento), Emilia Romagna (3° a +11,6) e Lazio (4° a +10,7). Un trend previsto in aumento anche nel 2020, quando le compravendite immobiliari della Lombardia dovrebbero aumentare del 14,4 per cento (a fronte di una crescita nazionale del 9,1), superando quelle del Lazio (+10,3 per cento) e Piemonte (+10 per cento). Sono questi alcuni dei dati del Rapporto 2019 sul mercato immobiliare della Lombardia, che Scenari Immobiliari, in collaborazione con Casa.it, ha presentato oggi a Milano.

Le compravendite di immobili residenziali sul mercato lombardo, a fine 2019, sono stimate in 153mila, pari a quasi il 23 per cento del totale nazionale quantificabile in 670mila transazioni. Il peso della Lombardia sul mercato residenziale del Paese, dopo essere rimasto stabile per otto anni su una quota di circa il venti per cento, è cresciuto a partire dal 2016 fino al risultato attuale, con ulteriori aspettative di aumento nella direzione di un peso equivalente a circa un quarto degli scambi complessivi. In Lombardia si scambiano il doppio delle case del Lazio (seconda regione con 72.500 transazioni), e più del doppio di Emilia Romagna (terza con 65mila), Veneto e Piemonte (rispettivamente quarta e quinta con stima a fine 2019 di 63 e 62mila scambi).

Sul fronte delle quotazioni la Lombardia ha invertito l’andamento decrescente, innescato a partire dal 2007, con tre anni d’anticipo rispetto al resto del Paese. Infatti, già nel 2016 i prezzi di vendita medi degli immobili residenziali avevano mostrato deboli segni di ripresa che si sono successivamente consolidati nel corso degli ultimi quattro anni, mentre a livello nazionale l’inversione di tendenza è prevista per i prossimi mesi, con prospettive di leggero miglioramento per la fine del 2020. I valori immobiliari medi del comparto residenziale registrati in Lombardia nel 2019 confermano la buona salute del settore, facendo registrare un incremento di circa un punto e mezzo percentuale in dodici mesi.