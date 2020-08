In vista del passaggio definitivo al mercato libero (fissato ora al 1° gennaio 2022), cresce il pressing sui consumatori per spingerli a cambiare fornitore per lasciare il mercato in maggior tutela. La mancata scelta non comporta l'interruzione della fornitura. Prendete tutto il tempo per la miglior scelta sia in ottica di energia green che economica.

Il lockdown ha contribuito a modulare la spesa dell'energia elettrica e del gas. L’ultimo aggiornamento, firmato dall’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente (Arera), rileva che le bollette di luce e gas del terzo trimestre per le famiglie in maggior tutela faranno segnare, rispettivamente, un rialzo del 3,3% per l’elettricità e un calo del 6,7% per il gas. Le motivazioni le ha indicate nella relazione tecnica la stessa Arera.

I consumi delle famiglie italiane (utenti domestici residenti), dopo un significativo aumento registrato nei mesi di marzo e aprile (in corrispondenza, pertanto, del lockdown), nel mese di maggio sono ritornati su livelli relativamente ordinari, con una variazione annuale del +1,3% sul mese di maggio 2019;

I consumi delle piccole imprese (non domestici BT) nel mese di maggio 2020 permangono su livelli decisamente ridotti (-21% rispetto a maggio 2019), analoghi a quelli di marzo 2020 (-20% rispetto a marzo 2019), dopo aver toccato un picco negativo in aprile (-33% rispetto ad aprile 2019); invece, le medio-grandi imprese (non domestici MT e AT) nel maggio 2020 registrano valori di prelievo migliori di quelli del mese di marzo.

Complessivamente, la riduzione di energia prelevata dagli utenti finali è stata pari a -14% a marzo, -20% ad aprile e -12% a maggio, rispetto agli stessi mesi del 2019.

A fronte di un complessivo minor utilizzo di elettricità, il prezzo complessivo della bolletta di energia elettrica aumenterà. Ma perchè?

Per quanto riguarda l’elettricità, il prezzo di riferimento scattato a luglio per la famiglia tipo (con consumi medi di energia elettrica di 2700 kilowattora l’anno e una potenza impegnata di 3 kilowatt) è di 16,61 centesimi di euro per kilowattora con uno scarto sul trimestre precedente dovuto soprattutto a un aumento dei costi per il funzionamento ed equilibrio del sistema (costi di dispacciamento). Il motivo? Questi costi in genere crescono nei periodi caratterizzati da bassi consumi in cui è necessaria una maggiore “movimentazione” degli impianti nel mercato per il servizio di dispacciamento. Le misure disposte dal governo nella fase di lockdown per contrastare la diffusione del coronavirus, riducendo la domanda elettrica, hanno contribuito ad aumentare il fabbisogno di risorse per il dispacciamento.

In particolare, alla voce spesa per la materia energia per le famiglie in maggior tutela, ad aumentare sono i costi di approvvigionamento (4,31 cent, +13% rispetto al 2° trimestre), mentre quelli per la commercializzazione al dettaglio (1,89 cent) restano invariati. Se poi si passa a esaminare la riga dedicata all’esborso per il trasporto e la gestione del contatore, l’utente servito in maggior tutela troverà la stessa cifra del secondo trimestre: 3,91 cent (il 23,5% del totale della bolletta). E nessun cambiamento si registra anche per la spesa dedicata agli oneri di sistema, vale a dire l’esborso destinato alla copertura di attività di interesse generale per il sistema elettrico: 4,18 cent (il 25,18% della fattura elettrica). Infine, le tasse che sono riferite a Iva e accise e che ammontano, nella bolletta di luglio, a 2,32 centesimi, poco sopra il livello del trimestre precedente (2,28 centesimi).

Ed il gas?

Quanto al gas, la bolletta del terzo trimestre fotograferà una riduzione del 6,7 per cento. Questa discesa è determinata dalla riduzione della spesa per la materia gas naturale (-7%) dovuta alla discesa della componente collegata ai costi di approvvigionamento del gas controbilanciata dall’aumento di altre voci nella fattura. Il prezzo del gas, dal 1° luglio, è pari perciò a 60,22 centesimi di euro.

Nel dettaglio la è diminuito l’esborso per l’approvvigionamento del gas e per le attività connesse (11,34 centesimi, -25,3% rispetto al secondo trimestre), mentre è rimasta invariata la spesa per la vendita al dettaglio che è di 5,34 centesimi. Sono poi cresciuti i costi per i servizi di trasporto e gestione del contatore: 13,92 cent, in rialzo dell’1,2% rispetto al trimestre precedente. Nessuna variazione, invece, per la voce “oneri di sistema” fissati per legge come detto: 3,16 centesimi. Quanto alle imposte, che includono accise (25,39%), addizionale regionale (3,37%) e Iva (15,17%), l’ammontare complessivo è di 26,46 centesimi, leggermente inferiore al dato del trimestre precedente (27,11 cent).

Meglio il mercato libero o tutelato?

Vale forse la pena chiarire innanzitutto cosa si intende per maggior tutela e qual è la platea di utenti attualmente interessata. La maggior tutela indica che le condizioni economiche e contrattuali sono fissate dall’Autorità per l'energia, le reti e l'ambiente (Arera): i prezzi sono quelli elaborati a livello del mercato all’ingrosso e si riferiscono solo alla fornitura della materia prima, senza includere servizi aggiuntivi che invece sono inseriti nel mercato libero. Attualmente (dati 2019) i consumatori sotto “tutela” sono quasi 18 milioni nell’elettrico (famiglie e piccole imprese) e 9,6 milioni nel gas (domestici e condomini uso domestico).

Il mercato libero invece è la modalità con cui il consumatore può scegliere liberamente, attraverso un confronto dei prezzi, come se fosse in un supermercato, quale fornitore utilizzare. Proprio quando si è al supermercato e si deve acquistare della pasta, e di fronte a noi ci sono tante marche, chi più conosciute rispetto alle altre, così sul mercato della luce e del gas, è possibile avere tanti fornitori. Essi si differenziano per la qualità di energia fornita (più rinnovabile o meno), dai costi della materia prima, connessa alla capacità del fornitore di acquistare grandi quantità di energia, dei costi accessori (approvvigionamento, gestione, dispacciamento, oneri di sistema). Il vantaggio del mercato libero è ottenere le migliori condizioni economiche del momento. Ma possono anche esserci degli svantaggi come ad esempio l'obbligo di permanenza per un determinato periodo, oppure la fissazione del prezzo della materia prima (elettricità e gas) per un determinato periodo rimandendo invariato rispetto ad un mercato invece in cui il prezzo dell'elettricità o del gas potrebbe scendere. Ma anche salire!

La scelta del mercato libero rende possibile poter cambiare anche più volte il proprio fornitore prestando attenzione alle condizioni di recesso dal contratto (penali, oppure restituzione degli sconti ottenuti). Il mercato in tutela invece consente di avere prezzi che variano di trimestre in trimestre in funzione dell'adamento del mercato dell'energia. Possiamo fare una similitudine con il mutuo. Meglio una rata fissa per 24 mesi (orizzonte temporale maggiormente proposto dal mercato libero) oppure una componente variabile?

Sicuramente sarai stato contattao più di una volta dai call center che ti chiedono di prendere una bolletta e verificare i vantaggi del passaggio al mercato libero. Sul passaggio dalla maggior tutela al mercato libero per le bollette di luce e gas si moltiplica quotidianamente il pressing sui consumatori che ancora non hanno scelto. Telefonate, a volte molto aggressive, in cui si viene invitati con una certa solerzia ad abbandonare la maggior tutela pena il rischio di problemi o la minaccia di interruzione della fornitura. Così non è. E ancora, proposte di risparmi strabilianti con nuove offerte accompagnate però dalla richiesta di procedere celermente per non perdere una simile possibilità. Insomma, un vero e proprio assedio che non accenna a diminuire nonostante la fine dei servizi di tutela nel mercato dell’energia sia stata fatta slittare, con l’ultimo Milleproroghe, al 1° gennaio 2022.

Mercato tuelato: cosa accase in caso di mancata scelta

I clienti interessati dal passaggio ricevono in bolletta, dal gennaio 2018, secondo modalità fissate dalla stessa Autorità e su base semestrale, un’informativa del venditore che fornisce ragguagli sul superamento della maggior tutela (ad esempio, comunicazioni in bolletta nella sezione dedicata all’Autorità). Già oggi, quindi, si può decidere di passare al mercato libero selezionando l’offerta che risulta più in linea con le proprie esigenze, utilizzando i vari motori di confronto messi a disposizione, oppure navigando sui siti di vari fornitori di energia (da quelli nazionali a quelli locali). Il passaggio andrà effettuato entro la scadenza fissata dalla legge, che ad oggi risulta essere il 1 gennaio 2022. Non ci sono penalizzazioni. E state sicuri neanche l'interruzione del servizio nel caso in cui non avete ancora scelto o non sceglierete entro il 1 gennaio 2022. La fornitura vi verrà sempre garantita ma conviene iniziare a scegliere il vostro fornitore in libero mercato.

Il passaggio al mercato libero senza oneri aggiuntivi

Se per quella data il consumatore finale (famiglia o piccola impresa) non avrà individuato un venditore e un’offerta nel mercato libero, non ci sarà alcuno stop alla fornitura di luce e/o gas. Sarà infatti assicurata la fornitura per tutto il tempo che servirà a scegliere un nuovo venditore nel mercato libero. E, una volta effettuata la scelta, sarà l’operatore del mercato dell’energia a inoltrare la richiesta di chiusura del vecchio contratto al fornitore precedente (recesso). Questa operazione non comporta oneri aggiuntivi e, soprattutto, non determina alcuno stop alla fornitura di energia.

Fotografia del mercato di energia in Italia

Nel 2019, i clienti domestici erano 30 milioni, di cui la metà, 15 milioni, sono infatti serviti in maggior tutela, mentre 14,6 milioni risultano passati al mercato libero. Il 49,4% del totale rispetto al 46,4% dell’anno prima: il 3% in più.

Le famiglie si muovono e nel 2019, i punti di prelievo domestici passati dal mercato tutelato a quello libero sono stati oltre 1 milione e 700 mila. Le famiglie che acquistano energia sul mercato libero sono cresciute del 13,2%, mentre quelle servite in maggior tutela sono diminuite dell’8,7 per cento. A dodici anni di distanza dalla completa apertura del mercato elettrico, avvenuta il 1° luglio 2007, il servizio di maggior tutela riguarda ancora poco più della metà della clientela domestica.

Ma quale zona d'Italia si sta muovendo più velocemente verso il mercato libero?

Al Nord più alta la porzione di energia acquistata sul mercato libero. Secondo Arera la porzione di energia acquistata sul mercato libero risulta più ampia nelle Regioni centro-settentrionali, mentre nella maggior parte di quelle meridionali i segmenti della maggior tutela e della salvaguardia sono più estesi della media nazionale (pari al 15,9% nella maggior tutela, all’1,4% nella salvaguardia e all’82,7% nel mercato libero)

Le regioni in cui le famiglie sono più attive nel passaggio dal mercato tutelato a quello libero sono quelle che risiedono in Valle D’Aosta, Umbria, Friuli-Venezia Giulia , Emilia-Romagna e Lombardia (circa sei punti percentuali o più sopra la media nazionale). Emilia-Romagna ed Umbria sono le regione in cui oltre la metà delle famiglie, già nel 2018, acquistava dal mercato libero. Le Regioni in cui la quota del mercato libero ha raggiunto o superato l’80% nel 2019 sono divenute 14, mentre nel 2018 erano 11: le tre Regioni in più rispetto al 2018 sono il Molise dove la quota del mercato libero è passata dal 76% all’84%, la Basilicata, dove è salita dal 79% all’81 per cento, e la Liguria, passata dal 78% all’80,5 per cento.

Al Sud, invece c'è ancora la predilizione per la maggior tutela. La Calabria mantiene il primato con la più bassa quota di apertura al mercato, quest’anno pari al 60,8%, seppur in lieve e costante crescita (era al 59,2% nel 2018). Percentuali ridotte si riscontrano poi in Sicilia (69,3%), Campania (68,6%) e Puglia (72,9%).

Nel 2019 il numero delle Regioni con oltre il 50% delle famiglie che compra l’energia elettrica nel mercato libero è salito a 10, dalle 2 del 2018. Oltre all’Umbria, si sono aggiunte anche il Piemonte con il 55%, l’Abruzzo, la Valle d’Aosta e le Marche, tutte al 53 per cento, la Lombardia e la Toscana, al 52%, il Trentino-Alto Adige e il Lazio, con il 51 per cento.