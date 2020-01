Il settore lusso è sicuramente uno dei più esposti agli effetti negativi del coronavirus. Gli analisti fanno due conti e valutano i possibili impatto per il comparto.

Da poco più di 10 giorni uno dei temi che tengono maggiormente banco sui mercati azionari e più in generale finanziari, è quello del coronavirus.

Quest'ultimo è diventato un caso internazionale dal 17 gennaio scorso e da allora sta condizionando anche l'andamento delle Borse mondiali che stanno registrando volatilità in aumento.

Il coronavirus si espande: occhio al settore lusso

A condizionare gli umori è il flusso di notizie che continua ad arrivare relativamente alla diffusione del virus che ha già valicato i confini cinesi, con alcuni casi registrati in altri Paesi, come ad esempio Stati Uniti, Australia e Francia.

Tra i settori di Borsa che più di altri stanno risentendo negativamente della questione del coronavirus segnaliamo in particolare quello del lusso.

A preoccupare gli investitori sono i potenziali impatti che la diffusione del virus potrebbe avere sull'economia cinese in primis e poi su quella globale.

Sono così crescenti i timori di un calo del turismo e dei consumi di beni di alta gamma per via dell'epidemia che sta paralizzando la Cina.

Lusso: l'esposizione dei gruppi italiani alla Cina

A tal proposito gli analisti di Equita SIM fanno notare che la diffusione del coronavirus avviene proprio a ridosso del Capodanno cinese, un periodo importante di festa e di turismo per gli abitanti del Paese asiatico che rappresentano il 35% della spesa nel lusso, di cui circa 2/3 fuori dalla Cina.

Gli analisti della SIM milanese ricordano che l'esposizione dei protagonisti del lusso come ad esempio, Moncler e Salvatore Ferragamo, è piuttosto omogenea a circa il 33%-35% del fatturato, fatta eccezione per Brunello Cucinelli, con una stima in questo caso del 12%.