Su Wall Street e su tutte le Borse mondiali continuano a piovere miliardi su miliardi, ogni giorno sempre di più, è veramente impressionante, d’altronde tutti quei miliardi creati dalle Banche Centrali di tutto il mondo da qualche parte devono finire.

Visto che non finiscono né nelle tasche delle persone, né alle piccole attività commerciali, artigianali ed imprenditoriali, che invece chiudono i battenti nella più assoluta disperazione, è chiaro che finiscono in Borsa ed in particolare sulle Borse più grandi.

Oggi Goldman Sachs guadagna ancora quasi tre punti percentuali, ma è JP Morgan a fare il botto salendo di oltre cinque punti percentuali.

Domani si riunisce la Bce e si sa già che Christine Lagarde prometterà altri fantastiliardi che naturalmente finiranno tutti sui listini di Borsa, quindi il messaggio che arriva è … comprare … e la Borsa sale.

Prima o poi, comunque, qualcuno capirà che si tratta di “soldi del monopoli”, anzi, per la verità lo sanno tutti che si tratta di “soldi del monopoli”, ma fanno finta che siano veri, conviene a tutti gli operatori di Borsa far finta che siano veri.

La situazione economica anche negli Stati Uniti è allarmante, il tasso di disoccupazione è infatti salito improvvisamente a livelli di guardia, ma quello che personalmente trovo assolutamente preoccupante è la situazione sociale con le maggiori città degli USA messe a ferro e fuoco da gang di delinquenti, la violenza scatenata dai giovani americani è impressionante, se tutta quella rabbia è accumulata nella gioventù dello Stato che dovrebbe essere il faro da seguire … il futuro che ci attende è angosciante.

Anche in Italia si è tornati in piazza, fortunatamente però in maniera assolutamente democratica e civile. Ma sfortunatamente in pochi hanno capito il grande disagio che pervade gli italiani.

Ovviamente non l’hanno capito i media, ma questo era scontato. Era scontato che Tv e giornali trattassero in maniera ignobile non tanto gli organizzatori delle manifestazioni, quanto proprio i partecipanti.

Per cercare di screditare i manifestanti i giornali scrivono “la destra scende in piazza”. Lo possono scrivere con disprezzo perché nel dopoguerra la scuola, in Italia, è stata ceduta, colpevolmente, dai liberali alla sinistra, e così per decenni sono riusciti ad inculcare nelle menti degli studenti che la destra è il male mentre la sinistra è il bene.

Ignobili quindi i servizi fatti dai vari tg nazionali sulle manifestazioni. In alcuni casi sono perfino arrivati a chiedersi per quale motivo gli italiani protestano, con tutti i miliardi che il Governo ha erogato a pioggia dovremmo essere tutti contenti.

Insomma la solita vomitevole disinformazione.

Tuttavia temo che anche i grandi partiti dell’opposizione che sono scesi in piazza ieri per protestare continuino a capirci poco, a sottovalutare il disagio sociale.

E’ giunto il momento di alzare la voce, continuare a tenere un profilo basso non serve, anzi serve solo a coloro che attualmente sono al Governo ad invogliarli nel continuare a far disastri.

Se siamo ancora a … ringraziare Mattarella, vuol dire che non abbiamo capito nulla.

A proposito di Mattarella oggi sono stati rese note le onorificenze che il Capo dello stato ha riservato ad una cinquantina di persone che la stampa mainstream ha ribattezzato gli eroi del Covid.

Ebbene leggendo le motivazioni non riuscivo a capire che si trattava di Crozza che imita il Governatore della Campania De Luca, oppure erano tratte da un film di Fantozzi, guardate lasciamo perdere, veramente, lasciamo perdere.

Io vorrei sempre parlarvi di cose serie.

L’Italia ha veramente bisogno di un cambiamento epocale, ora è giunto il momento di gridarlo ad alta voce, tenere questo profilo basso, non dà più frutti.

E’ chiaro che alzando la voce non si otterranno degli effetti benefici immediati, sappiamo che abbiamo al Governo degli inetti, degli incompetenti, dei disadattati, quindi non otterremo nulla di buono, ma perlomeno lo si è urlato e gli italiani se ne ricorderanno quando finalmente saranno richiamati alle urne.

Invece cosa fa questa opposizione? Si lamenta perché il Governo non la sta a sentire!!! Ma dai!!!

Molto meglio le manifestazioni dei gilet arancioni, certo sguaiate, coatte, come si dice a Roma, ma popolari, dio mio. Ovviamente occorre fare attenzione a non superare i limiti della decenza, ma se abbiamo la casa in fiamme “Al fuoco, al fuoco” va gridato, non detto sottovoce.

Ormai non va più sottaciuto che finché non usciremo dall’euro per noi le cose continueranno a peggiorare ed invece noi cosa facciamo?

Beh il nostro Governo va accucciandosi sotto la tavola nella quale si abbuffano tedeschi, olandesi ed austriaci ed aspettiamo che per caso cada qualche briciola, mentre la nostra opposizione aspetta Karlsruhe, aspetta che siano gli altri a toglierci dalle peste.

Capisco che non basta andare in Europa e dire che vogliamo tornare ad avere una nostra moneta ed ad essere sovrani a casa nostra per tornare ad essere liberi, ci terranno ancora al guinzaglio, ma almeno diamo qualche strattone a questo guinzaglio, facciamo capire che di fare i sudditi ci siamo stufati, anzi, non ne possiamo più.

Adesso Conte lancia la nuova supercazzola, gli “stati generali dell’economia” l’ennesima presa in giro degli italiani, l’ennesima trovata per prendere tempo, quando sappiamo benissimo che gli attuali ritardi sono stati determinati dal fatto che il Governo non aveva nemmeno minimamente capito cosa significasse per l’economia chiudere l’intero Paese.

Caro Conte, caro Governo, anche un bambino delle elementari sa fare le divisioni ed allora se noi abbiamo un Pil annuo di 1788 miliardi di euro basta dividerlo per 12 per avere il PIL mensile ossia all’incirca 150 miliardi di euro, e se blocchiamo tutta l’economia per due mesi e più insomma a quel punto basta anche saper fare le somme per sapere quale potrebbe essere il fabbisogno.

Vantarsi dopo tutto questo tempo di aver stanziato 80 miliardi, tra l’altro 55 non ancora erogati significa non aver capito un tubo.

Ma poi se il Governo non sa neppure che tenendo chiuse le attività per oltre due mesi, non è che quando si riaprono (tra l’altro dovendo rispettare anche disposizioni totalmente cervellotiche) tutto riprende immediatamente.

Se il Governo non capisce nemmeno queste cose elementari vuol dire che questi politici, nella loro vita, non hanno mai lavorato. Veramente è una cosa talmente banale da capire che solo dei nullafacenti non ci arrivano.

E se dopo che viene tolto il divieto perlomeno il 30% delle attività non stanno ancora riaprendo, vuol dire che la situazione è disperata. Capite che per un imprenditore, per un artigiano, per un commerciante, la propria attività è tutto, è il pane per i propri figli.

Ebbene se decide di non riaprire significa che proprio non ce la fa, ossia dopo aver preso tutte le misure per ridurre il più possibile le spese, dopo essersi privato non solo del superfluo, ma anche del necessario, si rende conto che comunque il riprendere il lavoro significa perdere ulteriori soldi … con certezza.

Per centinaia di migliaia, anzi milioni di italiani, la situazione oggi è critica, e guardate bene che sono persone che non avrebbero mai pensato di poter perdere in pochi mesi tutto ciò che avevano costruito negli anni, la loro vita è stata sconvolta, ma ai governanti tutto ciò non sembra importare.

Loro hanno un unico scopo, tirare avanti questo infame governo ancora per anni.