Maturità 2020 con le mascherine. Maturità 2020 con due metri di distanziamento sociale. Maturità 2020 senza compiti scritti e un solo esame orale. Maturità 2020 senza presidenti di commissione. La situazione attuale dell’esame di stato è questa. Una gran bella gatta da pelare per il ministro dell’istruzione Lucia Azzolina, al lavoro in questi giorni soprattutto per risolvere la carenza di presidenti quando manca ormai meno di un mese dall’inizio dei colloqui con gli studenti maturandi.

Maturità 2020, perché nessuno vuole fare il presidente di commissione

Il ruolo del presidente di commissione per la maturità 2020 viene solitamente ricoperto d’ufficio dai dirigenti scolastici e dai docenti con almeno dieci anni di anzianità. In quest’ultimo caso, tuttavia, la loro partecipazione è prevista solo su base volontaria. Il problema è che in questo caso, di “volontà” di assistere agli esami di maturità come presidenti, evidentemente, ce n’è ben poca.

Non ci si sente al sicuro. Oppure più semplicemente il rientro al proprio paese di origine degli insegnanti concesso dal governo durante il lockdown per cercare di limitare il più possibile la pandemia ha creato dei vuoti di personale in alcune regioni a cui ancora oggi non è stato possibile ovviare.

Maturità 2020, nessuna regione peggio della Lombardia

Ecco perché in Lombardia la situazione è critica. Non solo perché è la regione più colpita dall’emergenza sanitaria del coronavirus. Ma anche per la totale insufficienza di dirigenti scolastici disponibili ad assistere agli esami di maturità 2020, al via il prossimo 14 giugno. Basti pensare che soltanto a Milano manca il 50% dei presidenti di commissione. Sono in tutto 558 i posti disponibili. Ma le domande presentate fino a oggi sono solo 288, per l’appunto, la metà.

Maturità 2020, in tutto il nord c'è carenza di docenti

In un’intervista al quotidiano online Open, l’esponente della Cisl Scuola Milano Massimiliano Sambruna ha spiegato una situazione quantomeno inedita per quanto riguarda le scuole lombarde. Perché in questa regione sono tanti i docenti impiegati originari del Sud Italia. E che al momento stanno lavorando nelle proprie città di provenienza in regime smart working, e quindi con la didattica a distanza.

Disponibilità a tornare al Nord per l’esame di maturità 2020? Al momento è praticamente nulla. Ma non c’è solo la Lombardia. Cisl infatti segnala una situazione “preoccupante” anche in regioni importanti e popolose come Lazio e Campania.

Miur: non esiste nessuna emergenza maturità

Il ministero dell’Istruzione sta cercando di gettare acqua sul fuoco e sgonfiare le polemiche su un problema che, a detta del Miur, non esiste. O quasi. Nel senso che se da una parte, per molte regioni, la situazione si può fotografare con lo slogan: “Presidenti di commissione per la maturità 2020 cercansi”, dall’altra l’organo che fa capo al ministro Lucia Azzolina ha fatto sapere che sono sei le regioni che hanno sostanzialmente risolto il problema, colmando tutti i posti vacanti inerenti alle figure dei dirigenti scolastici disponibili a svolgere il ruolo di presidente della commissione. “Tutto si risolverà, quanto prima. Parlare di allarme è inopportuno”.

Maturità 2020, quanti sono effettivametne i presidenti di commissione mancanti

I dati sulla Lombardia sono effettivamente confermati. Dunque, a Milano e dintorni la situazione della maturità 2020 è da monitorare e da non sottovalutare.

Ma, per quanto riguarda il resto d’Italia, il ministero dell’Istruzione fa sapere che, al momento, i presidenti di commissione mancanti sono circa del 17%.

Come c’è tempo per prepararsi ed essere pronti alla maturità per gli tudenti, lo stesso vale anche per gli uffici scolastici con i presidenti mancanti.

Nel Lazio denunciano: retribuzioni non adeguate per rischi e impegno

In realtà, anche da altre regioni come Lazio e Campania arrivano notizie non proprio allineate con la posizione espressa dal Miur. A Roma, fanno sapere sempre dalla Cisl, i docenti anziani non presentano richiesta a fronte di retribuzioni non adeguate, sia per l’impegno, sia per i rischi che comporta un’esame di maturità nelle attuali condizioni di emergenza.

I sindacati spiegano che, solitamente, si tratta di una situazione che si ripete ogni anno. E che ogni anno, di riffa o di raffa, la questione si risolve con un po' di pressione da parte degli uffici competenti. Della serie: la maturità sin qualche modo va fatta. In questo caso però l'epidemia del coronavirus potrebbe cambiare tutto quanto. E costituire un ostacolo concreto in più da gestire.

La denuncia che arriva dalla Campania: protocolli insufficienti

In Campania il Covid19, e più in generale al Sud Italia, l'impatto dell'epidemia è stato molto più blando rispetto a quello registrato nel Nord Italia. Ciò nonostante, anche in questo caso le domande pervenute, fa sempre sapere la Cisl interpellata da Open, sono insufficienti a coprire le commissioni di esame di maturità 2020 con i presidenti di commissione.

In questo senso sindacati puntano il dito contro un protocollo inadeguato: nessuna misurazione della temperatura all’ingresso e un'autocertificazione che non è in grado di garantire la sicurezza e la tutela della salute degli studenti e dei docenti.

Inoltre c'è chi fa l'esempio degli esami di laurea, che in questo periodo si sono svolti a distanza: perché allora le lauree sì e la maturità 2020 no?

Maturità 2020, esami a distanza solo se la curva dovesse risalire

Esiste una possibilità a dire il vero che prevede un esame di maturità 2020 a distanza. Perché in tutto questo trambusto, non bisogna dimenticare che da qui a un mese le cose potrebbero cambiare. La curva epidemiologica potrebbe cambiare. La fase 2 è iniziata con il mese di maggio, e se dovesse esserci una nuova ondata di epidemia, i primi dati rilevanti saranno pubblicati proprio a giugno. E a metà del mese, come detto, è previsto l'inizio degli esami di maturità 2020.

"Se dovessero aumentare i contagi e quindi dovesse cambiare pià in generale la situazione sanitaria in Italia, esiste una clausola di salvaguardia -ha detto il ministro Azzolina nell'ultima conferenza stampa-. Solo in questo caso, gli esami della maturità 2020 si potranno fare a distanza".