Il salario minimo francese è pari a 1,202, 92 euro netti al mese, in Germania è pari a 1.490 euro. Federcontribuenti: in Italia siamo fermi a 10 mila euro lordi l’anno e l’8,4% della popolazione italiana è in povertà assoluta. Cosa conviene fare? Fissare per legge una soglia minima di salario, abbassare le tasse sul lavoro o eliminare qualche tassa sui consumi?

In Italia tutto diventa polemica politica e diatriba tra sociologi, anche stabilire come e con quanto vivere; peccato che le analisi sono basate su idee e su percezioni lontane dalla realtà.

Con una paga oraria di 9 euro a cambiare saranno i costi globali delle imprese, che già ora sono poco competitive per costo del lavoro, ma ad un lavoratore con una paga inferiore alle mille euro mensili poco gli importano i costi per il datore e la competitività tra imprese. In sintesi non riusciremo mai a varare una legge sul salario equa se non usciamo dalla lotta alla difesa del proprio orticello. Per prima cosa dal discorso devono uscire le multinazionali, poche e labili non sono la forza motrice dell’occupazione in Italia, mentre lo sono il 78% delle PMI che lavorano sul territorio e pagano le tasse in Italia. La soluzione è semplice: o gli abbassiamo le tasse di 10 punti e li obblighiamo ad aumentare il salario, o lasciamo le paghe come sono ma tagliamo l’IVA sui beni di primo consumo e sui prodotti di largo consumo per i soli lavoratori con paga inferiore alle mille euro, oppure, lasciamo invariate le tasse e l’aumento a mille euro del minimo salariale lo paga lo Stato che farà cassa sulle multinazionali che sfruttano il nostro territorio.