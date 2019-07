Anja Eijking, gestore del fondo BMO Global Convertible Bond di BMO Global Asset Management, spiega che il mercato azionario ha recuperato parte del proprio lustro in giugno, con la crescente aspettativa che la Federal Reserve avrebbe presto tagliato i tassi di interesse, nonché la prospettiva che la Banca Centrale Europea potesse riprendere una politica monetaria espansiva. Verso la fine del 2° trimestre, il mercato è stato ulteriormente sostenuto dalla speranza che gli Stati Uniti e la Cina riprendessero i negoziati commerciali, successivamente confermata al vertice del G20. I leader dell'UE hanno accettato di rinviare la Brexit fino alla fine di ottobre, anche se permangono le preoccupazioni per un esito negativo, dopo che il primo ministro Theresa May ha annunciato le dimissioni a luglio. Altrove, l'abbattimento di un drone militare statunitense da parte dell'Iran ha posto in evidenza le tensioni in Medio Oriente.

Sono stati emessi circa 19 miliardi di dollari di nuove convertibili, poco più della metà da società statunitensi come la internet company IAC, la casa automobilistica elettrica Tesla, il marchio di abbigliamento casual Guess e la società di tecnologia mobile InterDigital. In Europa, l'operatore francese di residenze per anziani Orpea, il produttore danese di apparecchi audio e acustici GN Store, il produttore svedese di camion, autobus e macchine edili Volvo e l'azienda britannica di fertilizzanti Sirius Minerals e, in Asia, l'azienda giapponese di cosmesi Fancl e Keppel REIT di Singapore hanno fatto visita al mercato delle convertibili in cerca di finanziamento.

Le previsioni di Anja Eijking sono moderatamente positive. Lo scenario di base continua a prevedere l'assenza di recessione negli Stati Uniti nel breve termine. Nonostante alcuni dati macroeconomici più deboli, l'economia a stelle e strisce continua ad apparire solida, mentre Cina ed Europa sembrano essersi stabilizzate. L'inflazione resta bassa, il che apre la via a uno stimolo monetario accomodante. Le rinnovate tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina sono preoccupanti, anche se i negoziati sono ripresi. Anja Eijking si aspetta che la Cina stimoli ulteriormente l’economia per contenere i danni della guerra commerciale, se necessario.