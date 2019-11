Gli analisti di ODDO BHF Asset Management, spiegano che anche se i mercati azionari hanno compiuto un balzo in media del 20% ovunque nel mondo e le classi d’attivi nel loro insieme mostrano performance positive, si rinnova l’eterna domanda: che cosa fare adesso? Prendere benefici o restare investiti?

Analisi macroeconomica: Mentre gli indicatori dell’attività economica sembrano stabilizzarsi sia in Cina che negli USA o in Europa, i mercati potrebbero faticare a fare i conti con ciò che appare come la fine di un ciclo di allentamento monetario mondiale senza precedenti. Il mercato dovrà gestire le disparità tra previsioni persistenti di distensione nei paesi sviluppati ed emergenti (30 pb in più della Fed, 10 pb della BCE,..) e la realtà delle decisioni delle banche centrali. Azzerare le previsioni porterebbe verosimilmente ad una risalita dei tassi lunghi, causando quindi perdite di capitale sui titoli di stato. La solidità del mercato del lavoro e l’aumento dell'indice ISM manifatturiero forniscono una prova aggiuntiva del fatto che l’economia americana gode di buona salute.

Se, come gli analisti di ODDO BHF prevedono, la crescita mondiale si stabilizzerà o addirittura accelererà leggermente (dal +3% al +3,4%), non sarà più necessario ridurre i tassi principali. D’altro canto, le banche centrali sono esauste e stimano che la politica monetaria non possa più sostenere la crescita come già in passato. In caso di affanno, occorrerà quindi azionare delle leve fiscali o di bilancio, cosa che potrebbe succedere nel 2020.