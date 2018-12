Dopo il crollo di Wall Street registrato immediatamente prima di Natale, in molti credono che si tratti solo di un antipasto. E che il peggio debba ancora arrivare.

Un mercat orso mondiale?

Questa potrebbe essere l'opinione della maggior parte degli esperti riguardo al prossimo futuro. Stando a molte loro dichiarazioni, infatti, un mercato orso di dimensioni globali sarebbe appena iniziato. La conferma arriverebbe dall'andamento di Wall Street, in piena volatilità ma soprattutto alle prese con ribassi continuati. Ribassi che, allargando la visuale al resto del mondo, riguarda anche molti altri listini.

Rallentamento della crescita, zavorre sul fronte dei dazi, appesantimento su un dollaro sempre più caro sono tutti elementi che hanno spinto molti a rivedere le proprie posizioni.

Tra questi anche Mark Jolley, stratega globale di CCB International Securities secondo cui il peggio deve ancora venire. Non solo, ma lo stesso ha aggiunto “Mi piacerebbe essere più ottimista, ma non vedo troppi aspetti positivi. Penso che il peggio arriverà l'anno prossimo, per ora siamo ancora nella prima metà di un mercato orso mondiale”. I mercati ribassisti, ovvero quei mercati che hanno registrato un calo del 20% dai massimi dell'anno, stanno minacciando gli investitori di tutto il mondo. Negli Stati Uniti, il Nasdaq Composite ha chiuso in territorio bear già venerdì scorso mentre l'S&P 500 si è avventurato per la stessa strada lunedì. A livello mondiale non vanno bene le cose nemmeno per il DAX in Germania, lo Shanghai Composite in Cina e il Nikkei in Giappone