La settimana è cominciata nel segno dell’ottimismo, a dimostrazione che gli indici non vedono alcuna preoccupazione nei dati dell’economia reale europea ed americana che stanno arrivando in questi giorni.

In attesa che la fantasia al potere in Gran Bretagna trovi il modo di decidere quando e come avverrà l’uscita dall’Unione Europea, i mercati decidono di guardare altro e, in mancanza di buone notizie si accontentano delle promesse, pur di salire verso i massimi dell’anno.

La Bundesbank tedesca ha avvisato ieri che, secondo i propri studi, il terzo trimestre potrebbe portare la recessione tecnica in Germania, dato che dovrebbe certificare il secondo trimestre consecutivo di calo del PIL. Una recessione che non dovrebbe essere prolungata, né drammatica, ma che intanto arriverà.

Sull’altra sponda dell’Atlantico Factset, forse la principale agenzia di dati e previsioni economiche sui conti societari, ci ricorda che la previsione degli analisti per gli utili del terzo trimestre 2019 delle 500 principali società quotate in USA dovrebbe segnare una diminuzione del -4,7% rispetto all’analogo trimestre dell’anno precedente, sebbene i ricavi risultino previsti in crescita del +2,6%. Se queste previsioni saranno confermate anche i margini di profitto netto segneranno un calo anno su anno, e si tratterebbe del terzo trimestre consecutivo di calo anno su anno, cosa mai successa dopo il 2009, quando terminò l’ultima grande recessione.

Di fronte a queste fosche prospettive che vengono dall’economia reale che cosa fanno i listini?

Si mettono in testa di andare a superare i massimi dell’anno, che per Eurostoxx50 e SP500 già si trovano quasi il 20% sopra i valori di inizio 2019.