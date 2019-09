Un colpo di reni finale ha riportato ieri l'S&P 500 sopra 3.000, cancellando la modesta perdita seguita al balzo dell'oil di lunedì. Difficile identificare una causa precisa del miglioramento, al di la della stabilizzazione del greggio. In ogni caso parte del buon sentiment è evaporata successivamente alla chiusura, con l'uscita del profit warning di Federal Express, che ha tagliato significativamente le stime per l'anno citando l'impatto della trade war sulla circolazione di merci, e la perdita di un contratto con Amazon.

Il titolo cede il 13% oggi ma l'impatto sugli indici generali proviene anche dal messaggio che la trimestrale da dello stato del global trade. Parecchio spazio, tra i commenti degli operatori nell'ultimo periodo, ha trovato la circostanza che, nel secondo trimestre del 2019, per la prima volta dalla grande recessione e per la terza in 30 anni il volume di merci scambiate è calato anno su anno.

Si tratta di un chiaro effetto della trade war e in generale della politica commerciale USA, e il male è che i dati ancora non incorporano la recente escalation. Difficilmente, nel breve arriveranno buone notizie su questo fronte.

La giornata della Fed è iniziata con il consueto tono di attesa in Asia. Il fatto che le variazioni dei principali indici siano comprese tra il - 0.2% di Sydney e il +0.51% di Taiwan, equamente distribuite tra perdite (Tokyo e Hong Kong) e guadagni (Seul e Mumbai) la dice lunga sul livello di attività.

La bilancia commerciale giapponese di agosto è tornata debole con export e import entrambi in brusco calo (anche se le prime meno delle attese). Ancora segnali che i commerci soffrono.