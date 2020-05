MES e BCE possono far saltare l’Eurozona

Molti miei ascoltatori mi apprezzano, apprezzano in particolare il mio modo di esprimermi, pacato, anche quando sostengo le mie posizioni in maniera decisa, a volte anche in maniera intransigente, ma insomma a molti piace questo mio modo di essere, che, chiariamolo subito, è assolutamente naturale, insomma sono fatto così.

Calmo, composto, ma tutt’altro che arrendevole.

Calmo, composto … non sempre.

Chi di voi mi ha visto stamani nella rubrica settimanale che tengo su Money.it, intitolata Mondo e Finanza, un appuntamento di un’ora in diretta con il grande Fabio Frabetti, mi ha visto parecchio alterato.

Ebbene sì, ho perso le staffe.

Il conduttore, appunto Fabio Frabetti, inizia la trasmissione chiedendomi del Mes, voi naturalmente sapete come la penso, oltretutto proprio ieri avevo fatto un video diciamo “in edizione straordinaria” sull’argomento.

Mi sembrava infatti importante dare la notizia, oscurata dai media nazionali, che il famoso MES, il Mes light, quello senza condizioni, quello convenientissimo, quello che sarebbe un peccato mortale non prenderlo … proprio quel Mes che tutti dovrebbero richiedere … non lo vuole nessuno, nessun Paese farà richiesta del Mes, nemmeno la malandata Grecia.

Quindi io ho considerato il discorso chiuso, se non lo vuole nessuno, né la Francia, né la Spagna, né il Portogallo e neppure la Grecia figuriamoci se ci possa essere qualcuno in Italia che adesso avrebbe avuto il coraggio di caldeggiare la richiesta del Mes per il nostro Paese.

Ma dopo che io avevo appena terminato di riprendere questo concetto, Fabio mi legge una notizia appena pubblicata sul sito online de La Repubblica, e della quale quindi non potevo essere a conoscenza.

Titolo della Repubblica: parte la crociata delle regioni sul MES, la Liguria metterà al voto in consiglio regionale la questione, poi seguiranno Lombardia e Veneto, l’iniziativa è dei gruppi consiliari di Italia Viva.

Non ci ho più visto, ho sbottato. Va bene la provocazione, in politica, chiariamo nella politica più becera e volgare, nella politica cafona di Italia Viva provocare è normale, ma qui si stanno superando tutti i limiti.

Italia Viva deve scomparire dalla faccia della terra, e per questo ci penseranno gli elettori, un partito inutile, miserrimo, che spero abbia breve vita ossia spero non raggiunga il quorum alle prossime elezioni scomparendo così dal panorama politico italiano.

Sia ben chiaro che per me qualsiasi parlamentare, qualsiasi consigliere regionale o comunale o di circoscrizione di qualsiasi partito politico che è favorevole al MES, per me è una persona politicamente da cancellare, semplicemente perché chi vota a favore del MES, vota contro l’Italia.

Vota affinché arrivi lo straniero sul nostro suolo a comandare, i nostri nonni e bisnonni hanno combattuto sul Piave affinché “non passasse lo straniero” come diceva la famosa canzone, quindi richiedendo il Mes non ci si oppone allo straniero, ma addirittura lo si invita a venire a casa nostra per depredarci è qualcosa di vergognoso, di obbrobrioso.

Non è degno di rappresentare i cittadini italiani chi vuole cedere la nostra sovranità.

Ripeto questo vale per qualsiasi rappresentante politico, a qualsiasi livello.

Chiedo quindi espressamente al capo della Lega Matteo Salvini e di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, qualora Forza Italia rimanga su posizioni favorevoli al MES, di rompere l’alleanza di centrodestra con Forza Italia, se Silvio Berlusconi è affetto da malattie senili degenerative, mi spiace per lui, si faccia curare, probabilmente al Pio Albergo Trivulzio un posto per lui lo trovano.

Se uno non capisce quando è il momento di chiudere la propria carriera politica, che si può fare? In quel caso, abbandonarlo al suo destino non è una mancanza di rispetto!

Ritengo che gli elettori di Forza Italia capiranno, e per quelli che non capiranno, votino pure Pd o il Partito di Renzi, quei voti è meglio perderli, ci sono tante persone che non si presentano alle urne perché non trovano partiti che li rappresentino, ebbene occorre dare a quelle persone un motivo per tornare a votare.

Cari ascoltatori spero che voi abbiate compreso perché ho perso le staffe.

Dai politici possiamo aspettarci di tutto, ma non che rinneghino la patria, questo deve essere impedito in ogni modo, questa faccenda di Italia Viva la trovo di una gravità inaudita.

Successivamente, nel prosieguo della trasmissione, ho ritrovato diciamo il mio applomb.

Come sapete, essendo la trasmissione in diretta gli ascoltatori possono inviare domande e Roberto Calibancove mi ha chiesto: E’ vero che dopo la sentenza di Karlsruhe la fine dell’euro è vicina?

Innanzitutto devo fare i complimenti a Roberto, prima per aver fatto un’ottima domanda e poi per aver scritto Karlsruhe in maniera corretta. A parte le battute, ovviamente voi potete ascoltare la mia risposta, metto il link della trasmissione in descrizione, ma vorrei ora in questo contesto, completarla.

Effettivamente la sentenza della Corte Costituzione tedesca non va affatto sottovalutata, la si può considerare una bomba, obiettivo: Bce.

Ora i nodi arrivano al pettine.

Formalmente i tedeschi hanno ragione, loro non hanno voluto che l’euro avesse una vera Banca Centrale, ma una moneta senza una Banca Centrale è inevitabilmente destinata ad implodere.

Siamo effettivamente di fronte ad un bivio: o si va da una parte, o dall’altra, pare che proseguendo diritto si vada … per campi, insomma ci si vada ad impantanare.

Qual è in sostanza il nocciolo del problema.

Allora alla Bce sono stati dati dei poteri limitati. Questo perché i tedeschi dalla moneta unica volevano solo i vantaggi e non gli oneri, sì, è vero che devono contribuire un po’ di più, ma quelle sono bazzecole, di fatto loro hanno preteso una Banca Centrale europea depotenziata.

Loro non volevano cedere le prerogative che ritengono siano ancora appannaggio delle Banche Centrali nazionali, per loro era importante che alcune cose le potesse fare ancora solo e soltanto la Bundesbank.

Ed in effetti così è stato e non ci sono state frizioni, non ci sono stati problemi … fino alla crisi.

Ma certo, perché quando tutto va bene, dal punto di vista economico, intendo, la Banca Centrale non deve intervenire, il Banchiere Centrale dorme sonni tranquilli, ma è quando le cose vanno male che deve intervenire e quindi non dorme più sonni tranquilli.

MES e BCE possono far saltare l’Eurozona

Ricorderete allora che allo scoppio della crisi 2007/2008 il Presidente della Bce era un francese, un certo Trichet che non ha capito nulla, ha dato retta ai tedeschi ed ha agito in maniera scriteriata. Poi anche i crucchi si sono accorti che così ci si andava a schiantare.

Ma ormai il danno era fatto, la crisi aveva fatto scoprire i nervi più dolorosi, ossia che la Bce era formata da Paesi totalmente diversi e quali erano i due estremi? Dai risposta semplicissima: Germania e Grecia.

Quindi nel 2011, quando Trichet stava lasciando la poltrona a Draghi scoppia la cosiddetta crisi del debito sovrano che è stata una crisi solo europea, anzi solo all’interno dell’eurozona.

Draghi per un po’ ha ubbidito anche lui ai tedeschi, poi, quando la situazione è diventata insostenibile ha dovuto cominciare a fare il Banchiere Centrale, a fare semplicemente il suo lavoro.

Il problema è che … diciamo … i trattati di fatto vietano al banchiere Centrale di fare il suo lavoro, e la Corte Costituzionale tedesca ha decretato proprio questo, ossia la Bce ha dei limiti e non può andare oltre i suoi limiti.

Ed in particolare quali sono i suoi limiti? Di fatto non può spingersi ad aiutare Stati in crisi.

Ma se ad una Banca Centrale gli impediamo di aiutare i Paesi in crisi, che ci sta a fare? Cosa fa il Presidente? Sta lì solo per firmare le banconote?

Quindi arriviamo al nocciolo.

O la Banca Centrale europea cede all’ultimatum della Germania e per l’Italia rimanere all’interno dell’Unione europea sarebbe quasi impossibile, potrebbe solo chiedere l’aiuto del Mes e quindi per la nostra sovranità sarebbe la fine, oppure la Bce non cede alla Germania e potrebbe quindi essere la Germania a dover abbandonare l’eurozona.

Questo è il bivio del quale parlavo.

Naturalmente rimarrebbe come possibilità anche quella di un compromesso per cercare di salvare capra e cavoli (rispettivamente Germania ed Italia).