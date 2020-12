Il Mes, Meccanismo Europeo di Stabilità, spacca in due l'Italia: a rischio la caduta del Governo Conte-bis. Se da un lato Giuseppe Conte e i maggiori esponenti di sinistra si schierano a favore di una linea europeista, dall'altro abbiamo i maggiori esponenti della destra contrari. Con loro anche Beppe Grillo che definisce il Mes inutile, oltre che inadatto a risanare la difficoltà del Paese. Per Mattarella il fallimento della riforma del Mes comporterà una crisi di Governo con elezioni anticipate.

Il Meccanismo Europeo di Stabilità, il Mes, spacca in due l’Italia. Le elezioni si terranno il prossimo 9 dicembre 2020. Se la riforma non verrà approvata, e la maggioranza dei voti sarà per la linea anti- Europeista, il risvolto pare abbastanza chiaro. Il capo di Stato Sergio Mattarella ha fatto intendere infatti, che se non ci sarà un accordo sul Mes arriveranno le dimissioni del Governo e il voto anticipato.

In queste ore i favorevoli al Mes, stanno cercando di accaparrarsi consensi per impedire all’Esecutivo di andare sotto. La maggioranza, nel frattempo, oscilla tra i 154 e i 158. Le incognite sono ancora numerose: dalle presenze o assenze dei senatori a vita, ai voti incerti del gruppo misto. In molti pensano che il “NO” del Parlamento al nuovo trattato potrebbe portarci all’isolamento nell’Unione Europea.

Cos’è e a cosa serve il Mes?

Il Mes, Meccanismo Europeo di Stabilità, chiamato anche Fondo Salva -Stati è stato istituito dagli Stati membri della zona-euro, individuata come la zona di insieme degli Stati UE che usano l’euro come valuta ufficiale. E’ stato creato per la stabilità della zona, e avrebbe il compito di essere una fonte di assistenza finanziaria, per gli Stati membri in crisi.

La sede ufficiale è in Lussemburgo e la massima capacità di prestito del Mes è di 500 miliardi di euro. L’assistenza finanziaria è sottoposta a rigide condizioni che interessino unicamente la stabilità economica dello Stato richiedente, con il principio cardine della responsabilità delle finanze pubbliche.

L’assistenza viene concessa su domanda del Paese in difficoltà. In questo modo si attua un meccanismo per cui il Mes incarica la Commissione Europea di accertarsi se la crisi potrà avere un “effetto domino” intaccando gli altri stati della zona Euro. Inoltre, oggetto di verifica della Commissione, saranno la condizione delle finanze pubbliche. In ultima istanza verrà definito il fabbisogno finanziario dello Stato membro in questione.

Governo; gli europeisti: i favorevoli al Mes

Primo tra tutti è il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte. Sulle votazioni del 9 dicembre, il Premier non ha molti dubbi: la riforma del Mes si attuerà. Ecco le sue parole:

"Guido un governo europeista, saremo protagonisti della riforma del Mes e del Recovery Fund assieme a Berlino e Parigi"

Sulla stessa linea del Presidente Conte troviamo Matteo Renzi, che nel suo blog ufficiale scrive: "Il Mes serve: basta andare in un ospedale per rendersene conto". Anche il capo di Italia Viva sembra sicuro della vittoria della riforma del Mes al Governo. Fa poi uno scarico di responsabilità sui Pentastellati del Movimento Cinque Stelle, nel caso dovesse prevalere il NO.

Il leader di Italia Viva afferma poi, nell’intervista a LiveIn Courmayeur, in risposta all’antagonista politico Matteo Salvini, che si è pronunciato contrario al Mes e tutto quel che ne consegue:

“Se non ci fosse stata l’Europa e ci fossero stati soltanto leghisti e “Fratelli d’Italia, noi oggi avremmo il paese a gambe all’aria”

Si schiera a favore di una linea Europeista anche Nicola Zingaretti, il Governatore del Lazio leader del Partito Democratico. Secondo Zingaretti l’unica via da percorrere per garantire la stabilità al Governo Conte-bis è il Mes, per questo bisognerà giocare in attacco e ritornare all’Italia pre-Covid.

Governo, i contrari al Mes

Partiamo da Beppe Grillo che per il Mes non spende parole d’amore, definendolo Inutile e Inadatto a risanare le difficoltà che sta vivendo l’Italia in questo preciso momento storico. Propone dunque due soluzioni per ovviare alla riforma del Mes, che il Governo Conte-bis vorrebbe attuare.

1.Far pagare l’Imu e l’Ici non versata sui beni immobili alla Chiesa; Secondo Grillo, infatti:

“secondo i dati di Gennaio 2018, la Chiesa cattolica è proprietaria di 140 università, 6.228 scuole materne, 1.280 scuole primarie, 1.136 scuole secondarie, 399 nidi d’infanzia, 354 consultori familiari, 1.669 centri di difesa della vita e della famiglia, 111 ospedali di medie dimensioni, 10 grandi ospedali, 1.853 ospedali e case di cura, 136 ambulatori. Tutte queste strutture portano alle casse della Chiesa 620 milioni di euro all’anno dall’Imu non pagata.”

2.Una patrimoniale ai super ricchi; anche qui, il fondatore del Movimento Cinque Stelle afferma

“Un contributo del 2% per i patrimoni che vanno dai 50 milioni di euro al miliardo genererebbe un’entrata per le casse dello Stato poco superiore ai 6 miliardi. Uno del 3% dato dai multimiliardari potrebbe fruttare circa 4 miliardi ulteriori."

Secondo il comico se le sue due proposte fossero prese in considerazione, solo negli anni 2021 e 2022 entrerebbero nelle casse dello Stato circa 25 miliardi di euro.

Governo; gli antieuropeisti contrari al Mes

Espressamente avverso al Mes è poi tutto il centrodestra. A partire dal leader della Lega, Matteo Salvini, che, nell’intervista di ieri 5 dicembre, a Live In Courmayeur, si è detto contrario in particolare, alla “fregatura del Mes”. Il parlamentare ha infatti fatto presente agli ascoltatori che, negli articoli del trattato internazionale sarebbero state definite le condizioni secondo cui, gli Stati che aderiscono al Mes sono poi obbligati a restituire la somma ricevuta. Fa quindi riferimento all’articolo 136 comma 3 del trattato dove si parla delle “rigorose condizionalità”.

Si riferisce soprattutto, a quel che è capitato alla Grecia, che firmando il piano di salvataggio europeo andò incontro a: tagli delle pensioni, tagli di stipendi, licenziamenti ecc. Matteo Salvini fa appello poi, agli 80 miliardi di euro fermi nelle casse dello Stato, affermando

“Il problema dell’Italia non è la mancanza di soldi, ma la mancanza di idee, di progetti e di unità.”

Si passa poi a Giorgia Meloni, leader del partito politico Fratelli d’Italia, che non esita a definire il Mes e il Fondo Salva Stati un “fondo salva banche”, in particolare le banche tedesche. La Meloni, come il collega della Lega, si appella alle condizionalità imposte dal Mes e afferma:

“noi quegli stessi soldi li potremmo prendere sul mercato, a tassi negativi, senza avere nessuno che venga a sindacare le politiche che facciamo in casa nostra”.

Se l’Italia dovesse accedere ai 36 miliardi, sarebbe dunque sottoposta al controllo della Commissione, fino a quando non avrà restituito il 75% del debito acquisito.

Sulla stessa lunghezza d’onda il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Nonostante questo sia il partito più europeista di centrodestra, il capogruppo si è espresso contrario. La modifica del Meccanismo di Stabilità approvata dall'Eurogruppo, secondo Berlusconi, oltre a non essere idonea per l’Italia, non sarebbe nemmeno in linea con la direzione proposta dal Parlamento Europeo.

Governo e Mes, ma il Movimento Cinque Stelle?

L’esito della votazione, per il Meccanismo europeo di stabilità, non è ancora certo. Le sorti della riforma dipenderanno dai Pentastellati, che non hanno ancora raggiunto una posizione unitaria a riguardo.

Nel frattempo, a Live In Courmayeur Luigi di Maio spiega in diretta che le votazioni di mercoledì 9 dicembre 2020 serviranno a dare il mandato al Presidente del Consiglio, di andare ai tavoli europei per sbloccare i fondi del Recovery Fund, che starebbero subendo il veto di Ungheria e Polonia. Ecco le affermazioni del politico pentastellato:

“io vedo tante bugie in questi giorni perché mercoledì non si vota in aula sull’accesso al Mes. E’ un tormentone solo italiano, perché nessun paese europeo ne ha richiesto l’accesso. Questo perché noi come Italia abbiamo recuperato nel 2020, 100 miliardi di euro sul mercato, perché i tassi di interesse in alcuni casi sono negativi e non conviene usare quello strumento che dà delle condizionalità. Quindi, prendiamo i soldi dove ci servono: sul mercato e dal Recovery Fund.”

Governo, il no al Mes implicherebbe le elezioni anticipate

A esprimersi sulla questione è anche il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella. Secondo il Capo di Stato, se in un Governo e una legislatura europeisti dovesse prevalere una decisione antieuropeista non ci sarebbe scampo: il Governo cadrebbe e ci sarà il voto anticipato. La scelta delle urne anticipate si imporrebbe da sola in questo caso.