La partita dei MiniBot, come mezzo per accelerare i pagamenti della PA alle imprese, è ancora tutta aperta ed è ancora tutta da giocare. Se da un lato, infatti, sui MiniBot c'è l'esplicito parere negativo del Ministero dell'Economia e del suo Ministro, Giovanni Tria, in realtà, anche se a vario titolo, sono forti le pressioni a livello politico.

MiniBot, la soluzione geniale che mette paura all'Europa

Se da un lato infatti l'Ue di MiniBot non ne vuole nemmeno sentir parlare, la Lega con Salvini, e soprattutto con il Deputato Claudio Borghi, che su Twitter ha attualmente come sfondo una banconota da diecimila lire con la sua faccia, continua a fare pressing sull'introduzione di quelli che non dovrebbero essere altro che dei titoli di Stato di piccolo taglio.

Per alcuni i MiniBot sono una soluzione geniale, per altri l'anticamera relativa all'uscita dell'Italia dall'euro attraverso la sostanziale nascita di una moneta parallela. Ma al netto delle speculazioni fantasiose nemmeno i 5 Stelle sono del tutto contrari all'istituzione dei MiniBot se questi davvero permetteranno alle imprese di incassare i crediti vantati dalla PA.