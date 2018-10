Con un aumento del 4,5 nell’ultimo anno, il Molise è la prima tra le regioni del Sud per crescita delle compravendite immobiliari: si è passati da 2.100 transazioni nel 2017 a 2.300 stimate nel 2018. La regione precede Puglia (+3,2 per cento), Sicilia e Basilicata (+2,7 per cento), Campania (+1,9 per cento), Abruzzo e Calabria (+1 per cento ciascuno). Attualmente l’incremento delle compravendite procede a un ritmo più rallentato rispetto all’Italia, ma costante, con una previsione di crescita fino al 2020. In particolare, per il 2019 è previsto un aumento del 4,3 per cento per un totale di 2.400 transazioni. Questi sono alcuni dei dati del Rapporto 2018 sul mercato immobiliare residenziale della Sicilia, realizzato da Scenari Immobiliari in collaborazione con Casa.it.

Sul fronte dei prezzi medi nominali nel 2018 è previsto un calo dello 0,9 per cento rispetto al 2017, quando è stato registrato un analogo decremento di circa l’uno per cento. L’Italia nell’anno in corso perde lo 0,1 per cento, con stime al ribasso rispetto a quelle di inizio anno. L’anno della svolta per il Paese dovrebbe essere il 2019, con la previsione del mantenimento della stabilità del valore delle quotazioni rispetto al 2018, mentre per il Molise sarà necessario attendere fino al 2020 per notare un aumento dei prezzi.

Il mercato residenziale a Campobasso è in fase di miglioramento, con un incremento dei metri quadrati scambiati nel 2017 del 5,3 per cento rispetto al 2016. L’offerta si attesta in 53mila metri quadri, in aumento dell’1,9 per cento sull’anno precedente. Il fatturato è arrivato a 56,2 milioni di euro, con una crescita dell’1,3 per cento rispetto al 2016. Ancora in calo (-0,4 per cento nella zona centrale) i valori al metro quadro per il 2018, che però mostra un miglioramento rispetto al calo del quattro per cento nel 2017.