Un finale di settimana con i fuochi d'artificio per Moncler che, reduce da tre sedute consecutive in ribasso, e dopo aver chiuso la sessione di ieri con un calo di circa un punto e mezzo, in controtendenza rispetto al mercato, si riscatta egregiamente oggi.

Il titolo, che occupa la prima posizione nel paniere del Ftse Mib, da subito ha imboccato la via dei guadagni, con una progressiva accelerazione che lo ha portato anche essere sospeso per eccesso di rialzo.

Moncler sui top di ottobre con rally a due cifre

Negli ultimi minuti Moncler passa di mano a 37,17 euro, con un rally del 10,23% e volumi di scambio molto elevati, visto che fino ad ora sono transitate sul mercato già circa 2 milioni di azioni, pari al doppio della media degli ultimi 30 giorni.

Moncler con il rally a due cifre di oggi si riporta sui top dalla prima decade di ottobre, sulla scia dei conti del 2018 diffusi ieri dopo la chiusura del mercato.

Moncler: i risultati dell'esercizio 2018

Il gruppo ha archiviato lo scorso esercizio con un utile netto in rialzo del 33% a 332,4 milioni di euro, mentre i ricavi sono saliti del 19% a cambi correnti a 1,42 miliardi, evidenziando una forte accelerazione negli ultimi tre mesi dell'anno.

Il dato si è rivelato migliore delle stime di consensus, beneficiando soprattutto del buon andamento delle vendite non solo in Asia, ma anche nel resto del mondo.

L'Ebitda adjusted è cresciuto del 22% da 411,64 a 500,2 milioni di euro, con un'incidenza sui ricavi salita dal 34,5% al 35,2%, battendo anche in questo caso le aspettative del mercato.

A fine 2018 la posizione finanziaria netta è positiva 450,1 milioni di euro, contro i 304,9 milioni dell'anno precedente.

Sulla base di questi risultati il Cda proporrà all'assemblea dei soci un dividendo di 0,4 euro, con un payout ratio del 30%.