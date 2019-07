Sabrina Khanniche, Senior Economist di Pictet Asset Management, spiega che Cina, Turchia e Argentina hanno dominato le prime pagine nei mesi scorsi, mentre è stata trascurata un'altra vicenda legata ai mercati emergenti: quella dell'ingresso de Paesi petroliferi del GCC (Consiglio per la cooperazione del Golfo) nel principale indice di obbligazioni governative dei mercati emergenti.

Finestra di ingresso...

Il 31 gennaio, cinque Paesi GCC (Arabia Saudita, EAU, Qatar, Kuwait e Bahrein) hanno iniziato il loro periodo di ingresso graduale di nove mesi nell'indice JP Morgan EMBI Global Diversified - spiega Sabrina Khanniche -. Questa rappresenta la maggiore singola modifica mai effettuata al principale indice del debito in dollari dei mercati emergenti. L'Oman, l'altro Paese GCC, è già entrato nel 2018. I nuovi Paesi GCC costituiranno l'11,4% dell'indice di riferimento, un notevole cambiamento in un solo anno. Alla Cina, per esempio, ci sono voluti sei anni per passare dal 2% al 10%. Sottolineiamo quanto è necessario che gli investitori in obbligazioni sappiano.

Oggi concentrate

L'Arabia Saudita domina i Paesi GCC dal punto di vista economico, con una quota del 44% del PIL complessivo - spiega Sabrina Khanniche -. Gli Emirati Arabi Uniti (EAU) rappresentano il 25%, il Qatar il 14%, il Kuwait il 9%, l'Oman il 5% e il Bahrein il 2%. Come indica la Figura 1, ciò che accomuna tutte le economie GCC è la loro concentrazione: rappresentano cinque delle sei economie più concentrate al mondo, secondo i dati dell'ONU.