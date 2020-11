Dal 15 novembre è entrato in vigore l'obbligo di circolare con le auto con a bordo le catene da neve, oppure i pneumatici invernali. L'obbligo è di natura nazionale, dunque non ci sono regioni o territori italiani graziati. Fino al 15 aprile 2021, circolare sulle strade extra-urbane, ed in alcuni casi anche nelle strade urbane, richiederà di avere a bordo le catene da neve, oppure i pneumatici omologati invernali. Sanzioni fino a 400 euro e decurtazione di 3 punti.

Dal 15 novembre è entrato in vigore l'obbligo di circolare con le auto con a bordo le catene da neve, oppure i pneumatici invernali. L'obbligo è di natura nazionale, dunque non ci sono regioni o territori italiani graziati. Anzi in alcuni casi l'obbligo è esteso oltre il periodo previsto per tutti gli automobilisti. Fino al 15 aprile 2021, circolare sulle strade extra-urbane, ed in alcuni casi anche nelle strade urbane, richiederà di avere a bordo le catene da neve, oppure i pneumatici omologati invernali. Secondo le norme, chi non provvede a dotarsi degli pneumatici invernali (omologazione M+S) o, in alternativa, delle catene da neve, rischia sanzioni fino a 400 euro circa e decurtazione di 3 punti dalla patente.

Circolazione dell'auto in inverno. Quali obblighi ed accorgimenti

La stagione invernale, seppure da un punto di vista di calendario delle stagioni non è iniziata, per le auto è invece partita il 15 novembre. Per la Valle d'Aosta il 15 ottobre. Da queste date e fino al 15 aprile 2021, per circolare sulle strade è obbligatorio essere muniti di catene da neve oppure di pneumatici invernali. Anche gli pneumatici all season (4 stagioni) sono a norma. Gli pneumatici ammessi sono di tipo M+S. Mentre se non sono montate le gomme invernali o quattro stagioni, bisogna avere nel bagagliaio le catene da neve o le calze. Ma oltre a questi obblighi ci sono anche piccoli accorgimenti che permettono di evitare brutte soprese durante la marce. Il consiglio è di fare un check up invernale per non trovarsi la mattina con l'auto che non parte.

Tra pneumatici invernali e catene: quali scegliere

La premessa è semplice e scontata. Entrambi vanno bene. L'importante è averli. Il rischio è che al primo alt della pattuglia della polizia stradale si rischia la multa e la decurtazione dei punti. Ma non tutti gli pneumatici vanno bene, così come non tutte le catene. Ogni gomma d'auto ha una sua dimensione che richiedere una calza o delle catene da neve dedicate. Per sceglierle, il primo passo da compiere, è leggere il libretto dell'auto. Le gomme possono essere catenate? In base a quanto suggerito o consigliato sul libretto dell'auto, non quello di circolazione, ma di uso e manutenzione, potrai poi decidere di comprarle. L'altro elemento da considerare è la dimensione della ruota. Lo puoi scoprire facilmente leggendo sull'esterno del pneumatico montato la misura. Rappresentata da due numeri (es 255/16). Il primo numero indica la larghezza, il secono la percentuale tra l'altezza del fianco e la larghezza. Questi stessi numeri, che di solito sono riportati sulla carta di circolazione, sono da prendere in considerazione per montare gli pneumatici invernali. Su questi bisogna accertarsi di trovare anche i simboli M+S (dall'inglese Mud+Snow, ovvero fango e neve) ed il disegno a forma di stella di ghiaccio. In alternativa potranno comparire le scritte MS, M/S, M-S o M&S. Non sono valide le scritte "termiche", "da neve" o "invernali".

Pneumatici invernali: come non sbagliare

Se hai un gommista di fiducia, allora affidati a lui. Ma se tu volessi acquistare un set di gomme invernali, è bene che tu non sbagli. Sia per la sicurezza di chi viaggia con te nella tua auto, sia per non sprecare denaro. Acquistare gli pneumatici invernali giusti è semplice. Basta leggere sul manuale dell'auto se ci sono indicazioni a tal riguardo oppure sul sito della casa automobilistica di solito sono riportate le misure e le caratteristiche che gli pneumatici invernali devono avere. Se invece hai le gomme all season non devi cambiarle. Il Codice della strada permette di omologare ruote invernali con un codice di velocità inferiore a quello delle estive. La velocità che raggiungono gli pneumatici invernali è contrassegnata dalla lettera che segue le misure della gomma. Ad esempio, nella misura 205/55-16 V, la lettera V indica in 240 km/h la velocità massima permessa. La maggior parte delle gomme invernali usate da berline e compatte non superano la lettera H (210 km/h) e spesso sono T (190 km/h) o addirittura Q (160 km/h) per le utilitarie. La presenza anche del simbolo del flake (una montagna stilizzata con dentro un fiocco di neve) indica la gomma specializzata in neve e ghiaccio.

Posso cambiare gli pneumatici recandomi dal gommista?

Le officine come quelle dei gommisti sono tra le attività che restano sempre aperte, in quanto considerate essenziali. E lo sono per garantire la sicurezza delle strade permettendo alle auto di circolare in modo efficiente. Scongiurata quindi l'ipotesi di chiusura delle officine, muoversi per andare dal gommista ad effettuare il cambio degli pneumatici, per montare quelli invernali è possibile. Anche nelle zone rosse. Il fatto che sia possibile recarsi dal gommista viene confermato da una delle FAQ pubblicate sul sito del Governo. Ma ricordati di portare con te l'autocertificazione per evitare di prendere una multa. Così come recarti in un negozio specializzato per acquistare le tue catene da neve. Per evitare di non trovarle, o di trovare il negozio chiuso, recandoti presso i distributori di benzina oppure presso le officine automobilistiche avrai la certezza di trovarle e comprarle.

Quali sono le sanzioni circolando senza catene a bordo o pneumatici invernali

L’art. 6 del Codice della Strada ha introdotto con la legge 120 del 2010, l’obbligo di montare gomme invernali su vetture e mezzi pesanti. Sulle singole strade, urbane, extra-urbane sono riportati i cartelli che indicano l'obbligo delle catene a bordo o degli pneumatici invernali. La segnaletica è quella blu che ritrae una ruota con delle catene che l'avvolgono. Dal 15 novembre (un mese prima in Valle D'Aosta) fino al 15 aprile circolare nelle zone in cui è obbligatorio l’utilizzo di gomme da neve, senza, o non avendo a bordo le catene da neve si è soggetti a pesanti sanzioni. La prima è una multa che varia in base al tipo di strada su cui si è pizzicati in flagrante. Vediamole quali sono: nei centri abitati, da 41 euro a 168; su autostrade, strade extraurbane principali o assimilate, da 84 euro a 335. In presenza di neve il conducente sprovvisto di «dotazioni invernali» viene costretto a fermarsi. Quando non viene rispettato l’ordine, oltre alla multa c’è anche la decurtazione di 3 punti dalla patente.

Le sanzioni entrano in vigore 30 giorni dopo il 15 novembre. Dunque c'è tempo fino al 15 dicembre per potersi mettere in regola. Così come ci sarà tempo un mese, fino al 15 maggio per rimontare gli pneumatici estivi.

Multa Covid e multa per obblighi pneumatici invernali

In queste settimane, dall'entrata in vigore del DPCM del 6 novembre, sono scattate anche le restrizioni di circolazione che riguardano in misura diverse le varie zone d'Italia in base ai colori giallo, arancione e rosso. In ogni caso, come sta accadendo, in base all'evolversi della curva epidemiologica, le regioni passano ad un livello di colore più grave. Con limitazioni e restrizioni maggiori. In questa ottica bisogna prestare a non incorrere in doppia sanzione. Quella da Covid e quella sugli obblighi degli pneumatici invernali. I nuovi controlli su strada, soprattutto per chi abita nelle regioni rosse e arancioni possono portare a delle sanzioni amministrative che vanno da 400 a 1.000 euro, con lo sconto del 30% se si paga entro 5 giorni. In questi casi la multa sarà di 280 euro. Ogni spostamento va giustificato con l'autocertificazione. Ed in caso di falsità si rischia la reclusione da uno a sei anni in base all'art. 495 del codice penale.

Se poi si circola su strade in cui è obbligatorio avere montati gli pneumatici invernali oppure avere a bordo le catene da neve, ecco che scatta anche la multa che può arrivare fino a 400 euro. E se dopo l'intimazione a rispettare gli obblighi si è nuovamente sorpresi senza catene o pneumatici da neve, ecco che scatta la sanzione accessoria di 84 euro e la decurtazione di 3 punti.

Chi è esente dall’obbligo di cambio penumatici?

Ci sono due eccezioni importanti. Primo, l’obbligo non vale per chi monta un set di gomme 4 stagioni. Secondo, se le vostre gomme hanno un indice di velocità uguale o superiore a quello indicato dalla carta di circolazione, allora potete utilizzarle tutto l’anno. Riconoscere l’indice di velocità è facile: è un codice alfabetico presente sul fianco di uno dei vostri pneumatici. Esso corrisponde alla velocità massima alla quale un pneumatico può viaggiare: per esempio, il codice Q corrisponde ad una velocità massima di 160 km/h, mentre il codice T di 190 km/h.

Regione per regione: date e strade con obbligo pneumatici da neve

Ogni regione ha un elenco ben specifico, oltre che date definite, che aiutano gli automobilisti a non incappare in sanzioni, ma soprattutto ad essere informati su quali direttrici non trovarsi impreparati.

Sicilia, Sardegna (l'obbligo scatta il 1 dicembre fino al 15 marzo), Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Molise, Roma e Lazio, Umbria, Piemonte

Per tutte le altre regioni potete consultare le informazioni qui.