Jody Jonsson, Gestore di portafoglio azionario di Capital Group, si domanda: quali sarebbero i possibili impatti di una guerra commerciale globale sulle multinazionali di grandi dimensioni? In un momento storico in cui i dazi e altre restrizioni minacciano di annullare decenni di liberalizzazione commerciale, queste società sono davvero più a rischio di tutte le altre?

La risposta potrebbe sorprendere, ma per le multinazionali ben gestite l’impatto degli eventi politici non desta particolari preoccupazioni. Per dirla in parole povere, sono le aziende meglio posizionate per navigare in acque incerte a ideare soluzioni efficaci, incluso l’adottare un approccio multilocale all'attività d'impresa in grado di avvicinarle ai consumatori di tutto il mondo.

Il recente accordo di "fase 1" firmato il 15 gennaio da Washington e Pechino è un passo nella giusta direzione: la Cina si è impegnata ad acquistare più merci statunitensi, mentre gli Stati Uniti ridurranno i dazi su alcuni beni cinesi. Tuttavia, il cammino è ancora lungo prima che le due maggiori superpotenze economiche del mondo risolvano le questioni più spinose, come il furto di proprietà intellettuale e le massicce sovvenzioni per le imprese cinesi a controllo statale. Potrebbero volerci anni se non decenni per arrivare a un'intesa su questi punti.

Nel frattempo, le società che operano in tutto il mondo si concentrano sulle loro principali attività: navigare in acque pericolose e trovare nuovi modi per avere successo a prescindere dagli ostacoli geopolitici.

Non è un caso se le multinazionali sono arrivate a dominare l'economia e i mercati finanziari globali. Nella maggior parte dei casi, sono guidate da manager intelligenti, tenaci e con esperienza, in grado di adattarsi a circostanze mutevoli. Hanno operato in qualsiasi tipo di contesto commerciale, dai più favorevoli ai più ostili. A nostro avviso, queste società temprate dall'esperienza hanno le maggiori probabilità di sopravvivere e persino di prosperare in condizioni avverse.