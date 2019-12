I mercati attendono con crescente impazienza l’arrivo di buone notizie dal fronte dei dazi. E’ passato un altro giorno senza novità più certe delle solite soffiate, peraltro tra loro contraddittorie.

Il WSJ ha scritto che si lavora per rimuovere i dazi che dovrebbero entrare in vigore a fine settimana, ma i falchi dell’Amministrazione USA hanno invece confermato che i dazi sono ancora sul tavolo.

In mancanza della scossa sulla guerra commerciale, neanche la FED ha scaldato gli entusiasmi, al termine di una delle riunioni del FOMC più scontate e inconsistenti della sua storia.

Le proiezioni sul futuro dei tassi raccolte tra i partecipanti alla riunione hanno confermato quel poco che Powell ha detto in conferenza stampa per motivare la decisione all’unanimità di mantenere fermo il livello dei tassi sui FED Fund a quota 1,75%. La robustezza degli ultimi dati macroeconomici ha dato ragione alla fiducia che la FED ha sempre avuto sulla solidità della crescita USA e smentito i timori estivi dei mercati che paventavano una recessione imminente. Powell e soci hanno potuto rimuovere dal comunicato il riferimento alle incertezze che hanno motivato i 3 tagli effettuati da luglio ad ottobre. Ora lo scenario è tornato pienamente ottimistico, senza nubi in vista nel breve e nel medio periodo e permette alla FED si mettersi in tranquilla attesa che l’economia segnali qualche novità.

I tassi dovrebbero perciò rimanere a questo livello per alcuni mesi e nessun membro del FOMC prevede che ci siano nuovi tagli prima del 2022 (un’eternità!), mentre una evidente maggioranza ipotizza che tutto il 2020 vedrà i tassi fermi e nel 2021 l’unica mossa della FED sarà un rialzo di un quarto di punto. Insomma: previsioni di noiose riunioni future in casa FED con comunicati fotocopia dei precedenti e senza alcuna suspense.