Guilhem Savry, executive director, head of macro and dynamic allocation, cross asset solutions team di Unigestion, spiega che dopo un rally durato quattro mesi, a gennaio l'azionario globale si è fermato. Storicamente questo non è motivo d’allarme: dal 1997 i rendimenti del mese sull'indice MSCI World sono stati, in media, del -0,3%. Inoltre, le valutazioni degli asset rischiosi sono elevate, dopo i forti rendimenti conseguiti nel 2019. Tuttavia, la canzone di questa settimana potrebbe essere "Don't Look Down". La dispersione tra asset, paesi e settori osservata nel corso del mese è stata insolitamente ampia e ed è un primo segnale d’attenzione rispetto alla view positiva di Guilhem Savry sugli asset orientati alla crescita. Questa situazione è tipicamente fonte di crescente volatilità sui mercati. Segnali contraddittori portano generalmente a una minore conviction, che motiva una maggiore cautela nel posizionamento di Guilhem Savry.

Nessuno ha mai cantato la stessa canzone a gennaio

In apparenza, all'inizio di gennaio tutto sembrava tranquillo: veniva firmata la Fase uno dell'accordo commerciale, votata una soft Brexit e le tensioni in Medio Oriente non aumentavano. Anche il Coronavirus sembrava gestibile e difficilmente avrebbe pesato troppo sull'economia globale nel medio termine. I principali rischi di coda dell'anno scorso erano venuti meno e ci si poteva ragionevolmente aspettare una performance positiva su tutti i fronti per gli asset rischiosi. Tuttavia, sotto l'apparenza, le cose erano più complesse e divergenti.

In primo luogo, i rendimenti positivi sono stati l'eccezione, non la norma. A titolo di esempio, gli indici MSCI USA e Svizzera sono leggermente cresciuti, mentre l’MSCI Europa e Giappone sono scesi di oltre l'1%. L'indice MSCI Emerging Markets è crollato del 4,7% a seguito del Coronavirus. La disparità di performance è stata maggiore tra i vari settori. Utilities e Tecnologia hanno sovraperformato molto, mentre energetici e automotive hanno sottoperformato nettamente. Nel corso del mese questo ha portato ad una forte performance degli stili Quality, Low Volatility e Momentum, oltre ad un nuovo calo del fattore Value. In secondo luogo, Guilhem Savry ha visto messaggi contraddittori tra gli asset orientati alla crescita che di solito si comportano allo stesso modo. A differenza dell’azionario USA che ha registrato un rendimento leggermente positivo, gli spread high yield americani si sono ampliati notevolmente, offrendo rendimenti negativi. Guilhem Savry ha anche visto un netto calo delle materie prime cicliche come petrolio (-15%) e rame (-10%).